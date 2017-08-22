المحكمة الإتحادية تنفي المساس بنسبة إستقطاع الرواتب

بغداد – شيماء عادل

نفت المحكمة الاتحادية العليا أن يكون الحكم الذي اصدرته بشأن الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للعام الجاري قد تناول مقدار نسبة استقطاع الرواتب من الموظفين والمتقاعدين، مشيرة إلى أن قرارها كان يتعلق بوجوب عدم تكرار النسبة في موضعين من القانون.وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المحكمة عندما اصدرت حكمها بشأن الطعن ببعض مواد الموازنة لم تمس مقدار نسبة الاستقطاع من مجموع رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين)، واضاف أن (ذكر فقرة القرار المتعلقة بنسبة 3،8بالمئة كانت تخص وجوب عدم تكرار هذه النسبة في موضعين من قانون الموازنة، وهذا يعني أن تكرار التخصيص يفرض اعباء على الموازنة العامة).وكانت المحكمة قد اصدرت امس الاول قراراً بشأن دعوى الطعن على بعض مواد قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي.وقال الساموك، في بيان سابق إن (المحكمة عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود للنظر بدعوى الطعن الوارد على بعض مواد قانون الموازنة الاتحادية رقم 44 لسنة 2017)، واضاف أن (المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية المواد 2/ أولاً/ و، و (8/ خامساً، و11/ ثالثاً، و11/ خامساً/ ج، و11/ خامساً/ د، و12/ أولاً، و14/ خامساً، و18/ هـ، و18/ و، 26، و27/ أ، 33/ أولاً، و 35/ أ/ ب، و48/ ثانياً، و49 و56 و57 و59)، واشار الساموك الى ان (الحكم بعدم دستورية تلك المواد جاء كون مجلس النواب قد تخطى اختصاصاته الواردة في المادة 62 من الدستور المتعلقة بقانون الموازنة وزاد اعباء على مشروعه المقدم من مجلس الوزراء دون العودة عليه)، وأوضح أن المحكمة ردت الطعن بالنسبة للمواد 11/ سادساً، و18/ ج ، و18/ د، و24/ ج، و32/ خامساً، و 32/ خامساً/ ز، و47، 48، 53، كون مجلس النواب لم يخط صلاحياته بشأن تشريعها وأنها لم تفرض أعباء مالية أو زيادة في العجز).