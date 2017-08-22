شرطة الحدود تخصّص لواء مغاوير لحماية المنفذ

الأردن يستعد لفتح معبر طربيل ويؤكد جاهزية قواته لحفظ الأمن

عمان – رند الهاشمي

اعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن جاهزية المؤسسات الرسمية الأردنية الكاملة لإعادة افتتاح منفذ طريبيل الحدودي مع العراق في أي وقت، فيما اكدت قيادات امنية في محافظة الأنبار تامين الطريق الدولي السريع بين بغداد وصولاً الى منفذ طريبيل الحدودي بشكل كامل.

وقال وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي خلال ترؤسه اجتماعاً في مبنى الوزارة بحضور مسؤولين وقادة عسكريين، امس إن (الأجهزة والمؤسسات الرسمية الأردنية المعنية جاهزة بشكل كامل لإعادة فتح معبر طريبيل الحدودي مع العراق الشقيق في أي وقت).وأضاف أن (إعادة فتح معبر طريبيل يمثل أهمية كبرى للبلدين على حد سواء وخاصة في الجانب الاقتصادي ويعتبر شرياناً حيوياً يستطيع من خلاله البلدان تبادل مختلف أنواع البضائع والسلع والمستلزمات الطبية وغيرها). متابعاً أن (الأردن والعراق يبحثان منذ فترة إعادة فتح المعبر وتهيئة جميع الظروف اللازمة لذلك وخاصة من الجانب العراقي).وقال قائد قيادة حرس الحدود المنطقة الثانية اللواء الركن عمار الكبيسي في تصريح امس ان (مسؤولية قيادة حرس الحدود بالمنطقة الثانية مفتوحة من المثلث الأردني السعودي العراقي ابتداء من جهة الغرب للأنبار) مشيرة الى أن (قاطع مسؤوليتها تمتد الى المثلث التركي العراقي السوري).أضاف أنه (وضمن قاطع المسؤولية توجد منافذ حدودية عدة، وبالوقت الحاضر منفذين أحدهما عامل وهو منفذ طريبيل والذي تشرف وزير الداخلية قاسم الاعرجي بزيارته للاطلاع على استعدادات دوائر المنفذ ومدى تهيئتها للمباشرة بالعمل في طريبيل). وتابع أن (حماية منفذ طريبيل من الداخل هي مسؤولية قيادة حرس الحدود المنطقة الثانية ولدينا أيضا واجبات داخل المنفذ بالتعاون مع مركز شرطة كمرك طريبيل الذي يعمل أيضا داخل طريبيل). وأشار الكبيسي الى أن (الطريق المؤدية الى طريبيل من بغداد باتجاه الأنبار مرورا بمدينة الرطبة وصولا الى مفرق الوليد طريبيل هي مسؤولية قيادة عمليات الأنبار ومن المفرق وصولا الى المنفذ هي مسؤولية قيادة حرس الحدود المنطقة الثانية متمثلة بلواء المغاوير).

من جانب اخر قال قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج في تصريح امس ان (المنفذ يعد من المصادر الستراتيجية والاقتصادية المهمة للعراق بشكل عام والأنبار بشكل خاص). مبينا ان (افتتاحه سوف ينمي الحركة التجارية ويقضي على البطالة في المحافظة). وأوضح رزيج أن (القضاء على البطالة يعمل لنا بشكل إيجابي من الناحية الخطة الأمنية والوضع الأمني باستقرار الوضع الأمني وكلما استقر الوضع الاقتصادي والخدمي بالمحافظة اكيد سوف يستقر الوضع الأمني).

واكد أن (الطريق الدولي السريع من الرمادي وصولا الى منفذ طريبيل الحدودي يوجد فيه انتشار واسع للقوات الأمنية من طوارئ شرطة الأنبار والجيش العراقي من قيادة عمليات الأنبار وأيضا قيادة حرس الحدود المنطقة الثانية).

بدوره قال امر فوج صقور الصحراء بالحشد العشائري شاكر ابوريشة في تصريح امس ان (أبناء العشائر والحشد الشعبي يسيطرون على الطريق الدولي السريع وقادرون على مسكه من منفذ طريبيل الحدودي وحتى مدينة الرمادي بكل قوة وجهود).من جانبه أوضح امر قوات البراق التابعة للواء 19 بالحشد الشعبي واثق الفرطوسي في تصريح امس ان (الحشد له دور فعال في مسك الطريق الدولي الرابط بين المنفذ وبغداد والان تقوم الهندسة التابعة للحشد الشعبي بنصب السواتر والخنادق لتأمين الطريق من طريبيل الى بغداد). ولفت الى أن (قواته تقوم بعمليات استباقية في الصحراء وضرب المضافات الموجودة وتأمين الشريط الحدودي بين منفذ الوليد ومنفذ طريبيل الى الشريط الحدودي العراقي بين الأردن والحدود السورية).