حزيران.. قصة الإنتصار والهزيمة.. الحروب العربية الإسرائيلية -1

تهجير قسري والعرب شهود عيان يغادرون التاريخ

طارق النجار

بغداد

في مطالعة طوعية لمذكرات الراحل اللواء المتقاعد طاهر الزبيدي، الشخصية العسكرية التي ظلت أثيرة في نقولاتها،ماثلة أمامي كقدوة حسنة في تجربة عسكرية مريرة يحتذى بها العرف العسكري فكانت عنوانا وطنيا لهذا الرجل الذي ترك بصمة فيَ وجدت نفسي امام ذاكرة ثرة فياضة بالحنين الى معارك الشرف لجيش شارك الفلسطينين في محنتهم في اغتصاب الارض في حزيران من عام 1948،الحرب المقدسة بين العرب واليهود والانتصار المشرق على العدو الاسرائيلي.

رغم ثقل المؤامرة وشدة الامها، وقسوة الحكام العرب وغدر الحكومة البريطانية وما قامت به من تحقيق وعدها المشؤوم في اغتصاب فلسطين بعد مماطلات في منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير،والغاء انتدابها لدولة كان لها تاريخ فكان التحرش السياسي البريطاني بفلسطين،البداية التي اعاقت تطبيق هذا القرار، فكان بمثابة المدخل الرئيسي لصدور قرار التقسيم رقم /181 في 29 تشرين الثاني عام 1947، فهو يمثل الاعلان الرسمي بحق الشعب اليهودي بالانبعاث .. فلجأت الى ان افكر مليا في تلك المخطوطة التي ظلت مركونة لسنوات في درج مكتبه الراحل، ومن ثم لولده فيصل المغترب في الولايات المتحدة يسكن الديار في رحلة قد تكون لا عودة بعدها لارض الوطن، واستقرأت تلك النصوص أجوس صفحاتها المعتمة التي لم استطع قراءتها بيسر الا بعد جهد ومشقة وتعب مضني اخذت مني شهورا تحولت بعد مرور زمن بائد الى واقع حي ملموس يحكي قصة الامس البعيد لحزيران عام 1948 .. فرآيت ان آشير الى احد فصولها المكتظة بمعارك فلسطين الخالدة وفي حرب ضروس شارك الجيش العراقي فيها بشرف في قوة عسكرية لم تكن بالعدة والعدد الذي تستطيع ان تطلق عليها بانها قوة عسكرية موازية لقدرات الجيش الاسرائيلي عددا وعدة لتجوب في سطوح جنين ونابلس ومدن آخرى. انطلاقا من الاراضي الاردنية صوب الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبالرغم من كل هذا الواقع الذي يرزخ تحت ظلال العدو البريطاني المتخم بالتامر والغدر والضياع في وقائع ووثائق مدونة تحكي عن وطن رسم في مخيلته ملامح الواقع العربي الفاسد في ماض اليم وحاضر دنس ملوث، كان العامل المساعد في هزيمة الامة العربية وما تلا من افرازات خاسرة تمخضت عن تشرذم وتشرد واغتصاب ارض عربية وضمها للكيان الصهيوني، وهجر ابناء الارض بحثا عن الامان والارتزاق في المهجر، وعلى حوائطنا الخربة مرسومة كل وقائع ذاكرتنا المنسية حول حرب 1948، والتي تعرضت فلسطين فيها للخيانة والغدر، وراح المتآمرون يسعون الى مساندة العدو الصهيوني في الخفاء بوسائل خفية، لأستباحت ارضها،ولم يبال الحكام العرب بما حدث.. تهل وتطل علينا وهي تحبو في ذاكرة منخورة على مدى سنوات طوال تجاوزت الـ 69 عاما بشهور بعنت ومشقة وأذى نبكيها حتى تخضل لحانا..

استراحة قصيرة

وفي عودة الى التاريخ بعدة استراحة قصيرة لمعرفة بعض ما يجول في صفحاته الصفراء احسست بالركام الذي صدع صدغي حول حرب الايام السته عام 1967، فشعرت بالخيبه والمرارة، تطرق الخاطر المستباح بالفضيحة العربية والعار يجلل اسمالها في انكسار نفسي واحتلال ارض اخرى من مصر والاردن وسوريا وفلسطين،وخفوت في رؤية الجيوش العربية في واقعها الجديد التي تمكنت اسرائيل من ثروتة و ترابه في حرب مباغتة وعلى حين غرة رغم معرفة القيادة المصرية بيوم الهجوم المصادف الاثنين 5 حزيران المقدس لليهود يتفاءلون به وتعرضت الجيوش العربية الى الصدمة التي فقدت على اثرها التوازن النفسي والمادي في ضياع الارض والانسان ومن خلال الواقع العربي الذي مزقته القطرية والخلافات الشخصية والتشنجات السياسية في المواقف والتبعثر الاقليمي للمنطقة العربية التي غزتها افكار التجزئة والجغرافية رغم تاريخها المشترك في وقفة استعمارية وصهيونية عالمية كان وراء هذا انفصام عربي وكان من الضروري استقرار الارشيف التاريخي لهذا الواقع، هذا الارشيف المسكون بالازمات وما الت الية فلسطين و شعبها المنكل ليل نهار المكتنز بالكثير من الوقائع والفواجع والمآسي ركن فوق الرفوف بصحية صور حالة العرب المزرية والمتردية في نطيحة طبعت على جدرانها نكبتهم في 1948 ونكستهم و هزيمتهم في عام 1967 تحكي قصة الماضي والحاضر والمستقبل الامس واليوم والغد، في قراءة مفارقة بين الانتصار والهزيمة توجد بينهما مقاربة في المواقف غايتهما هزيمة العدو الاسرائيلي المغتصب للارض الفلسطينية حصرا وللارض العربية التي قضمها من خلال الحروب العربية الاسرائيلية في حربين متباعدتين في فترات تعد بالسنوات بين انتصار عراقي عسكري عام 1948 وهزيمة مره تجرعها العدو الصهيوني في معارك خاضتها القوات العراقية الباسلة في جنين ونابلس وسفوح جبل دير شرف و غيرها من المدن و القرى الفلسطينية التي اتكات على الروح العراقية الوثابه في المساعدة و المعاونة للجهد الشعبي الفلسطيني و خسارة اسرائيلية في انتصار سياسي موهوم في حرب ضم فلسطين لدولة اسرائيل.. في مقارنة تاريخية بين عام 1948 وعام الهزيمة النكراء في حزيران من نفس الشهر من عام 1967. ذلك الشهر الذي شهد معا انتصاراً باهراً عسكريا عراقياً و انتصاراً سياسياً اسرائيلياً موثقاً بالوعد المشؤوم من بلغور و هزيمة او نكسة او خسارة حرب و انتصار اسرائيل باهر في قضم بعض الاراضي العربية و الحاقها بدولة اسرائيل المزعومة. فالمقارنة التاريخية بين معركة عام 1948 وفاصلة مظلمة من عام 1967 التي تجللت بالسواد الذي عم الارض المصرية والسورية والاردنية والفلسطينية في مشهد حزين و مؤلم لا يمكن اسقاطة من الذاكرة العربية، مما دفعني الى ايجاد هذا الفاصل التاريخي بينهما في مرحلتين تاريخيتين مختلفتين في مواجهة عدو شرس يرفع عقيدته دوما من غير اكتراث للممانعات الدولية والرفض العربي المدعوم بالاستنكار و التنديد فقط مدعيا بآحقيته في ارض فلسطين ونجد امامه امة كسلى فقدت العودة الى التاريخ معلقة اذهانها في مذكرات عفى عنها الزمن وقراءة اجندات لم تعد صالحة للنشر،في وقت كنا احوج فيه ان نستقرأ الدروس والعبر التي صنعت حضارات شامخات ضاربه بالقدم يغزو مفرقها الشموخ والكبرياء والعز و العلم والثقافة وشعرت هذه الامة بالركود التاريخي غير قادرة على محاكاة الحاضر وحكامها،لم تصل بهم القناعه والاقناع الى تبرير الهزيمة بعد ان اصابها النسيان لعلها ان تثير الفضول لدى الباحثيين والمؤرخين والمختصين في هذا الشآن، ويبصر البعض في رؤية وضاحة الى ما يحمله هذا التاريخ من حروب بعناوين شتى في عامي 1948 المندرسة و1967 التي اندثرت في صفحات التاريخ فترى واقعاً عربياً مغموساً بالتيه الجماهيري لا يجد مخرجا لما يمر به من تآمر وتخريب وتهجير وتشريد واغتصاب وقتل ونرى هذا الواقع بعد مرور سنوات خلت من عام 1967 نجد حزيرانته كانت تداعياته النفسية شديدة الوطاة معتمراً عباءته السوداء وعمامته التي لم تعد تحميه من عار الهزيمة في نكسة او نكبه معا كما يروج لها دعاة القطرية والتآمر وشعب هذا الواقع يتمتم ببقايا التسابيح في دروشة غيبية بعد ان ادركته الشيخوخة تاخذ به الى عوالم لأ يجد فيها غير التبتل والضراعة في ان ينتصر، وارهقته الهزائم، وبلغ به من اليأس والاحباط، والعزلة حدا لا يطاق، وبلغ السيل الزبى من سياسات مخيبة للامال، وتخبط وتعصب واستبداد وضنون لا تفارق مخيلتة في وشاية الذات التي لم تجد فيها القناعة بما ال الية الحال .. وشاهدت مدى الخوف الذي يتلبس هؤلاء مع واقعهم المتهالك،وهنا نتساءل هل ثمة حدود مشتركة مع فلسطين ؟ .. الجواب : كلا.. !!

أرض المعركة

والمفارقة ان العراق الذي لا يملك حدودا مشتركة مع العدو الاسرائيلي تتدافع جنوده وقادته بالمناكب في رغبه صادقة، وملحة في الوصول الى ارض المعركة مصاحبا معه العزيمة في دحر العدوان، وتحرير الارض الفلسطينية من دنس اليهود، في حين هناك جمع حاشد مرافق آياه من عرب الجنسية بجيوش جرارة تهرول الى معركة كتبت فصولها مسبقا بخاتمة مآساوية وانكسار نفسي للشعب العربي، وجيشه لم يستطع الصمود في الحاق هزيمة نكراء بالعدو، وسحق جيوشه، دونما ان تمتلك الجماهير ناصية المعارك لتحرير الارض العربية من ربق العدو والتآمر. وحزن ترك وشمة تشاؤم في النفس العربية

وبعد عام 1948،حط الرحال بشعب فلسطين على اراض غير فلسطينية وفي بقع لم تكن يوما ارضة ليس بطراً ولا ترفاً، وأنما بحثاً عن حياة فضلى وملاذ آمن بعد ضياع وطن،ولم يغب عن ذاكرته وهو يشاهد ما آلت الية الظروف،بعد ان اصبحت امة العرب عبئا ثقيلا على اعتاق شعوبها التي تكره قراءة التاريخ، وتمقت حوادثه ومواصلة نصوص فصوله.. كما قالت “كولدامائير” رئيسة وزراء دولة اسرائيل مرة في الستينيات من القرن المنصرم بعد حرق المسجد الاقصى،وحسب المصادر المستقاة من ذلك “عندما احرقنا القدس لم أنم طيلة الليل وتوقعت ان العرب سيأتون نازحين من كل حدب وصوب نحو اسرائيل .. فعندما بزغ الصباح،علمت،وايقنت اننا امام امة نائمة ..”

أغلب الظن اننا امام امة لا ترغب في الاستيقاظ ولا تحاول العودة الى التارخ وان ما ذهبت اليه مائير حقيقة وليست ضربا من الخيال كما يدعي البعض فالمخيال يتيه به العرب في ضلاله ضلة .. فالعرب امة كثيرة الكلام تحسن التنديد وتجير الشجب والاستنكار،ولها اليد الطولى في توقيع بيانات الاحتجاجات، وينتهي بها المطاف بالصراخ والعويل برضاب الهيل .. والى حيث الصمت والسكون في استراحة ظهيرة نركن فيها الى القيلولة.

وشعوبها تتضور جوعاً تتواءم مع محنتها،تتحسس اوجاعها وحسراتها وتشهق بها روحها والاهوال والكوارث تأخذ بها حيث تقبع تلك الشعوب في الاماكن المظلمة تثير في نفوسها التراجع والاستسلام،والخوف والعجز والضعف والتوهان والضيق..

منطق افلج

والبعض منهم يجلس القرفصاء في المقاهي يحتسي الشاي يشهق بدخاخين سكائرهم وأراكيلهم يتراشقون اطراف الحديث بمنطق افلج، عن مصائرهم واحوالهم التي يعتاشون فيها ليوم دونما ان يكترثوا لغدٍ،بعد ان داهمتهم الهزيمة والاهوال في عقر دارهم تحمل معها مصائب قوم يتلمسون القلق والخوف يتبضعون بسياسات جوفاء لأمة فقدت الكلام ولا تجيد شهرزادها غير العياط المباح في المحافل الدولية كنسوة أمتهنن اللطم عند مدافن الاموات يتحجبن النقاب تعبيرا عن الحشمة والتدين يئتزرن جلابيب الحزن عن فقدان معيلهن ومقاديرهن.. وامتهن في ضياع غيرغفوة الاستيقاظ في اروقة وصالات الاجتماع للامم المتحدة في انتباة لما يؤل اليه المآل تشهق في يقظة على صوت هل انتم موافقون ؟ .. تتسارع فيه قطريتهم الى الابصام ليأخذ مكانة في مواثيقتها بعدها ترضب الشفاه بلمسة سيكار كوبي معتق من أجود الاصناف في نشوة وعشق جنسي في مخيلة تعري الابدان في مواخير العار والهزيمة مع عاهرات الاستسلام والخنوع وتجد لذة في هذه الامتاع، وفي المؤانسة والمضاجعة في الذات المبتلية بمرض الاه تستاف بعبق رائحة الهيل في قهوتها العربية المسكرة وتفيق على حرقة سخونتها غارقة في خيال مدمس بالرذيلة والهوان لا ينازعها نازع،بقوة سلطوية تتولد عندها رغبة الانتقام من شعوبها الممجوجة بعسر الحال والخوف من الآت في الصباح التي تجد نفسها في غياهب السجون المعتمة وتجرعنا طعم الهزيمة على حد سواء، مصدوعين بالنكبة فحجم الحدث مروع وكارثي وتهجير قسري يرقى لجريمة حرب، والانسان العربي شاهد عياني على حجم الدمار الذي ابتلت به ارض فلسطين والعرب، ووتيرة الجرائم والقتل في ازدياد مطرد في سقوط مدو لامة كتب عليها مغادرة التاريخ والرحيل عن مصابها في فصولة التي عجفت بها السنوات العجاف، ترسم ملامح مجعدة وكالحة لم تحاول النهوض من الركام ممزقة بقطرية وتشرذم وتجزئة وشلليية وخلافات مآزومة بالاختناقات السياسية في بحث عن هوية فقتها منذ زمن بفعل التآكل الداخلي، والاختراق السياسي، والثقافي والاجتماعي لمحيط عربي مرهون بخرائط سايكس بيكو ..بقطرية جغرافية امنت بها الاقطار العربية

ويغلب ظني ان المتغيرات في الوطن العربي بعد نكسة حزيران 1967،ابهضتنا احداثة لا تنفك من آسارها بعد فقدان الارض وضياع الذات الانسانية التي تركت آثارا في نفوس اوشاب الناس التي ارهقتها مقادير الاوجاع والنكبات وجروح غائرة في الجسد العربي لا تندمل..

هزيمة كارثية

هزيمة حزيران الكارثية المنكوبة بالويلات، كانت الاقسى والاشد ايلاماً واثراً سيئاً في نفوس الشعب المصري والعربي، وامة مرتهنة لسياسات عساكر اليهود التي تجتاح الارض الفلسطينية وتزعق برتبتها الطيبه في صعيد سياسة المراحل تقضم الارض قضماً تليها سياسة الاستيطان رغم المعارضة الشديدة الدولية لهذه السياسة وتثير الفوضى في مدن فلسطينيين آونة واخرى، وامتنا تتجرع خواتم السياسة الاسرائيلية .. والقرارات الدولية تعوق حركة الامة في تجوالها لحل هذه القضية العويصة التي لم يجد لها حلاً ناجعاً لقوتنا هذه، اضافة الى اغلال بنود هذه القرارات التي تكبل قيودها دعاة تحرير الارض والانسان،والعودة الى حدود عام 1967 .