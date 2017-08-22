الآثار والسياحة

تعد السياحة من روافد الاقتصاد في العالم وهناك دول تعتمد كليا عليها وعند التطرق الى السياحة واثار العراق فهو بلد ليس بفقير يضم اراضي جميلة وفيه نهرا دجلة والفرات والشلالات والينابيع ولا ننسى انه بلد الانبياء والائمة والاماكن الاثرية الا انه الاهمال الذي لحق بهذا الجانب والاعتماد على مصدر واحد في موازنته النفطية فكان العراق قديما محل انظار السياح العرب والاجانب من كافة انحاء العالم وبسبب ما مر به البلد من حروب وحصار اقتصادي تدهور الجانب السياحي وبعد عام 2003 بدات الحركة تنتعش من خلال الزيارات للمراقد الدينية في النجف وكربلاء وبغداد وسامراء وغيرها من الاضرحة الاخرى للانبياء والصحابة وفي العراق الكثير من القصص ومنها قصة النبي ابراهيم ونوح عليهم السلام وعند الاشارة الى السياحة البيئية في بلادنا على ضفاف نهري دجلة والفرات والاهوار والشلالات والجبال والمصايف والبحيرات الجميلة الحبانية والرزازة منها وكثرة الاثار والمتاحف والشوارع العلمية والثقافية كالمتنبي وحضارات على مر العصور كحضارة اور وبابل واشور وسومر ومعالم تاريخية كبرج بابل وبوابة عشتار والمدرسة المستنصرية وكثير من النصب التذكارية والتماثيل كنصب الجندي المجهول ونصب الحرية ونصب الشهيد وقوس النصر ونصب ساحة التحرير وغيرها وكل ما تم التطرق اليه يدل على انه العراق صاحب حضارة عظيمة الا انه لانجد الاهتمام بها وباتت الناس تفتقر الى هذه الاماكن لغرض التمتع والبحث عن السفر لغرض السياحة في الدول الاخرى بسبب الفساد من جهة والاضرار التي لحق بها بسبب الهجوم الارهابي لداعش عليها من جهة اخرى وعلى الجهات المختصة الاهتمام بالموضوع ولرفد الموازنة والعمل على جعل البلد اكثر جمالا وازدهارا .

عقيل المكصوصي