إلى أمانة بـغـداد .. بلا تحـية – خــالــد الخـــزرجي

حملة كبــــــــــيرة تنفذها أمانة بغداد لأزالة ألتجاوزات ألمرتكبة من قبل أصحاب ألمحال ألتجارية وألمطاعم وألبسطيات على أرصفة ألطرقات ..

موكب من سيارات الشرطة وقوة مسلحة ترافق ألجهة ألتنفيذية ألتي تقوم بهدم تلك ألتجاوزات وتركها أكواما من أنقاض حديدية وصفائح معدنية (ألجينكو ) وقضبان من ألحديد ..

مناظر غير حضارية وخسائر مالية تقدر بمئات ألالاف تحملها أصحاب تلك ألمحلات

كان يمكن معالجتها بطريقة أخرى أكثر تحضرا وذلك بأنذار ذوي ألعلاقة بشكل تحريري بتغريمهم مبالغ كبيرة في حالة عدم أزالتهم لتلك ألتجاوزات ..

وأعتقد سيتحقق ألهدف من أزالة هذه ألمخالفات … علما نحن لسنا ضد هذه ألاجراءات ألتي تعيد حقوق ألراجلة من ألمواطنين بألسير على ألارصفة ألتي بنيت أساسا لأجلهم دون مضايقات … ولكننا نأسف أن نرى سيارات مسلحة وأعدادا كبيرة من ألشرطة مع أسلحتهم وشفلات تجوب بعض شوارع بغداد بهذا ألصورة ..

من جانب أخر أعتقد من حقنا أن نسأل ألمسؤولين في أمانة بغداد.. لماذا لم تقوموا بمثل هذه ألحملة لأزالة ألنفايات وألانقاض من أحياء بغداد وألتي جعلت عاصمتنا ألحبيبة من أوسخ ألمدن في محيطنا ألاقليمي ..

أليس من ألافضل أن نزيل ألنفايات وما يترتب عليها من أضرار صحية وأنتشار ألحيوانات ألسائبة .. أضافة ألى أنها تعكس صورة سيئة في نفس ألمواطن تجاه أولياء أمور ألشعب ((حفظهم ألله ورعاهم)) تضاف ألى ما يحمله أبناء ألشعب من حب عميق يجعلهم يدعون لهم صباح مساء أن يحفظهم ألله ويطيل أعمارهم..؟؟

ألامر ألاخر ألذي أود ألاشارة أليه هو حجم ألمبالغ ألكبيرة ألتي تتجاوز ألاربعين ألف دينار ألتي يجب أن يدفعها ألمواطن عن أجور ألماء ؟ قوائم تسديد أجور ألماء أَصابة ألعوائل ألفقيرة في مقتل .. هذه ألجبايات ألتي لم يعرفها ألعراق منذ تأسيسه عام 1921 . .. وألغريب ان قائمة جبايات ألماء تحتوي على فقرة تشير ألى أن جزءا من مجموع مبلغ هذه ألجباية يعود عن خدمات ألسيارات ألتي تقوم برفع ألنفايات ؟.

شر ألبلية ما يضحك .. هل بلغت ألاستهانة بالمواطن ألى هذا ألحد ياأمانة بغداد ..؟؟

كما أود ألاشارة أليه أن قائمة أجور تسديد ألماء كانت عن ألستة أشهر ألماضية .. وألتي لم يتم أستيفاء أجور عنها .. وهذا يعني أن ألقائمين على هذا ألامر يعملون بلا تخطيط ولا دراسة للواقع ألذي يعيشه ألمواطن ..

بل انهم لايدركون ألتأثير ألمادي وألنفسي ألذي سيقع على ألمواطن عندما يتفاجأ بهذه ألمبالغ الباهظة ألم يكن من ألافضل أن يتم توزيع تلك ألقوائم بشكل شهري .. حتى لا يؤثر ذلك على ألدخل أليومي ألذي يكسبه أصحاب ألدخل ألمحدود .. ألذين يعتاشون على ما يحصلوا عليه من مبالغ بشكل يومي ؟

أيها ألسادة ولستم بسادتي أن شعب أغنى بلد بالعالم .. يشتري ألكهرباء

ويشتري ألماء وينفق من أمواله من أجل ألحصول على حقوقه من مفردات ألبطاقة ألتموينية .. ناهيك عن أجور ألخدمات ألصحية أن كان هناك خدمات صحية

ماذا تريدون من ألشعب .. أجيبوا هل تريدون أن يتحول ألشعب ألى شلة من أللصوص ؟؟ هل تريدون أن يزداد حجم ألجريمة أكثر مما عليه أليوم .. هل تريدون أن تنحرف ألنساء وأن يتشرد ألاطفال بألشوارع بين متسول وحمال ووو؟؟

أتريدون فسادا ماليا ورشاوى وسرقات أكثر مما هي عليه ألان ..؟؟ وماذا بعد ياممثلي ألشعب .. ؟