كلام* كلام

أفكار متناثرة – فيصل جاسم العايش

1- لم يكن شيخنا المتنبي يدرك ما يحصل في زمان لاحق , اذ يبدو أن العزائم لاتأتي على قدر أهل العزم , وان المكارم هي الاخرى لا تأتي على قدر اصحابها , فلقد تغير كل شيء , فأولو العزم صاروا بلا عزيمة واولو المكرمات ضاعوا في دروب البحث عن مغانم جديدة .

2- كنا نقول ان خير جليس في الزمان هو الكتاب , نقتنيه ونمعن بحب في قراءته , بحثاً أو رواية أو ديوان شعر , وما الذ واجمل ان تبلّ إبهامك بريق فمك لكي تقلب صفحاته الواحدة تلو الاخرى , اما الآن فقد استعضنا عن الكتاب بالاجهزة الحديثة التي لاتحتاج الا الى عينين تقرآن وأصابع تفتح مواقفع البحث , وسوف يأتي يوم لايظهر أي مسؤول في اية صورة له وخلف ظهره مكتبة عامرة بالمجلدات المذهبة المصفوفة بإتقان في دواليب مزججة بل سيظهر الحائط فارغاً الا من علم مرفوع على عمود !.

3- احياناً تتمنى لو أنك تستطيع ان تقذف شاشة التلفاز باية آلة حادة قريبة اليك أو ما يشابهها لأن الذي يظهر امامك على الشاشة جاهل غبي أحمق يدعي الفهم والمعرفة وهو مثل أخينا حنّان لا يزيد الى الحياة وزن خردلة , ولكننا نصبّر أنفسنا بهذا البيت !

لو كل كلب عوى القمته حجراً أصبح الصخر مثقالاً بدينار

4- يقول لي صاحبي لو أن الله جعل الناس جميعاً على وجه الارض يتكلمون لغة واحدة اما كان افضل من هذا العذاب في معرفة الآخرين وفي تعلم لغاتهم وهذا الكم الهائل من المترجمين ومثله كم هائل من القواميس التي توضح معاني المفردات وتنقلها من هذه اللغة الى تلك , وحين أبتسمت امامه سالني عن سبب ابتسامتي .

فقلت له لو أن الأمر حصل كما تريد لكان العالم كله ذا ثقافة واحدة بلسان واحد ولما تعددت مفردات الحضارة بين الشعوب ولاصبحنا جوقة واحدة نغني اغنية واحدة بإيقاع واحد !.

5- نحن بحاجة الى ظلام , هل يعقل هذا ؟. أجل لأن الحكمة الطبيعية والفلسفية تقول ان الظلام يشتد قبل مجيء العاصفة , إذن فنحن بحاجة الى ظلام لكي تأتي من بعده العاصفة لتغير كل شيء !.

6- سيد الخبثاء في الحيوانات هو الثعلب وقد كتبت عنه عشرات القصص والروايات للاطفال والفتيان فهو حيوان مراوغ ذكي يعرف كيف يتسلل الى طريدته ويصطادها دون عناء بعد ان يكون قد نشر قدرته على الخداع في المكان .

والآن اسأل نفــــــــــسي هل ثــــــــــــمة ثعالب بين البشر , يخادعــــــــــون ويملأون امكنتــــــــــهم بالخبث إمعاناً في إيذاء الآخرين . اجل انهم كثيرون وكثيرون جداً.