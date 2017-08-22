السفير البريطاني: إستقرار المدن المستعادة من داعش أمر أساس لإحلال السلام

إنطلاق مؤتمر إعادة إعمار المناطق المحرّرة بالعراق في بيروت

بيروت – وجدان شبارو

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت امس الاثنين اعمال مؤتمر اعادة اعمار المناطق المحررة في العراق .

وقال محافظ ديالى مثنى التميمي في بيان إن اعمال المؤتمر انطلقت في بيروت بحضور رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية مصطفى الهيتي ، وممثلين عن محافظات الموصل والأنبار وصلاح الدين بالاضافة الى ديالى.

واوضح ان (ديالى تعرضت الى هجمة ارهابية شرسة من قبل تنظم داعش التكفيري، وبحاجة الى دعم محلي واقليمي وعالمي لاعادة اعمارها واعادة النازحين الى مناطقهم المحررة).واكد انه وجه دوائر المحافظة بـ (تقديم الدعم الضروري واللازم ودعم الجوانب ذات الاولوية في قطاع الماء والكهرباء والتعليم والمدارس وقطاع الصحة والامور الضرورية الاخرى).

مضيفا انه (عرض خلال المؤتمر التسهيلات التي يمكن ان تقدمها الحكومة المحلية للشركات التي ترغب في الاستثمار واعمار المحافظة). وفي بيروت ايضاً، كشف وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عن إحباط عملية تفجير لطائرة إماراتية متوجهة من أستراليا إلى أبو ظبي.

رصد جوي

وأوضح المشنوق خلال مؤتمر صحفي امس أن (القصة بدأت قبل أكثر من سنة بدخول واحد من اربعة اخوة يقيمون في استراليا، الى سوريا وتحديداً إلى الرقة ويدعى طارق الخياط، وتمركز هناك بوصفه أحد قيادي تنظيم داعش)، مؤكداً ان (شعبة المعلومات في الوزارة دخلت من ذلك الحين دخلت برصد جدي لأشقائه الموجودين في أستراليا، وتابعت الموضوع مع السلطات الأسترالية ، بعد متابعة لمدة سنة لزيارتهم إلى لبنان منتصف شهر تموز). موضحا أن (الخياط وصل إلى لبنان في عيد الفطر تحديدا، فيما بقي خالد ومحمود في أستراليا فتم وضعهم جميعا تحت المراقبة المكثفة وتبين أن هناك اتصالات تحصل معظم الوقت بين شــــــــقيقهم المسؤول في الرقة وبينهم عبر وسائل الاتصال المتاحة).

واضاف ان (السلطات الأسترالية قامت في 31 تموز بتوقيف خالد ومحمود لقيامهما بعمل إرهابي)، مشيراً الى ان(شعبة المعلومات قامت بمتابعة عامر الموجود في لبنان)، موضحة ان (تحريض ودفع وتعبئة طارق الموجود في الرقة، اصبخ أشقاؤه الثلاثة يعدون أنفسهم معنيين بداعش فبدأوا التحضير لعملية تفجير الطائرة فقاموا بتعبئة لعبة باربي بالمتفجرات على ان تتم عملية التفجير بعد انطلاق الطائرة بـ20 دقيقة).

موضحاً ان (المصادفة قادت الى احباط العملية فعند وزن الحقيبة المحمولة باليد تبين أن فيها 7 كيلو زيادة، فتعطلت العملية وبدأت المتابعة بالتنسق بين شعبة المعلومات والجهاز المعني في أستراليا)، مشيراً الى (وجود 120 لبنانيا من أصل 400 راكب).من جهة اخرى، أكد السفير البريطاني لدى بغداد فرانك بيكر امس ضرورة معالجة العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية التي سهلت ظهور داعش لإحلال سلام دائم في العراق.

وقال في بيان إن (قوات الأمن العراقية حققت تقدما هائلا في الحملة ضد داعش)، مؤكدا (أهمية استقرار المناطق المحررة سابقا، وذلك لأن معالجة العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية التي سهلت نشوء داعش أمر أساس لإحلال سلام دائم في العراق). وتابع أن (إحدى هذه المناطق هي الفلوجة)، مشيراً الى انه(في الأسبوع الماضي قام فريق من السفارة البريطانية بقيادة القائم بالأعمال في السفارة بزيارة المدينة القديمة في الأنبار لنرى كيف تقوم السلطات المحلية بتقديم المساعدات الإنسانية واستعادة الأمن وإعادة بناء الاقتصاد).

وأفاد بأن (الوفد زار مركزا تعليميا للمرأة في مستشفى أمومة محلي، ومشروع إسكان، ومركزا للرعاية الصحية، كما قابل النساء المستفيدات من برنامج المنح النقدية لمعرفة كيف تساعد المدفوعات النقدية التي كانت 500 دولار في دعم الأسر التي تقودها نساء).

ازالة اخطار

موضحا أن (هذه المشاريع ممولة من برنامج الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار والتخليص من المخاطر). ولفت بيكر الى أن (المملكة المتحدة خصصت أكثر من 11.2 مليون جنيه إسترليني لبرنامج الاستقرار و 9.2 مليون جنيه إسترليني إلى أعمال إزالة الأخطار)، مضيفاً ان (من الرائع أن نعرف أن هذه المساعدة تساعد السلطات المحلية على تحقيق السلام والأمن في الفلوجة).

في غضون ذلك، دعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو المرجعيات الدينية الى إصدار رسالة مشتركة قوية تضيء طريق السلام وتؤكد أهمية ثقافة اللاعنف .وقال في بيان امس (إننا أمام موجة التطرف المستشري خصوصا في منطقتنا، وبات ضروريا أن تقوم المرجعيات الشيعية والسنية بإصدار رسالة مشتركة قوية تضيء طريق السلام وأهمية ثقافة اللاعنف واحترام التنوع، وعدم الإساءة إلى أي إنسان مهما كان دينه أو عرقه أو لونه)، مشيدا بـ(مواقف المرجعيات الرشيدة في النجف وأيضا مساعي مشيخة الأزهر).

ورأى انه (يتحتم على كل المرجعيات الدينية العمل على تجديد الخطاب الديني وتكييفه مع متطلبات الزمن المعاصر بما يلائم حياة الناس وتحقيق خيرهم من دون أن يمس العقيدة والقيم الأخلاقية السامية.

مشيراً الى ضرورة ( تنقية الفكر الديني من المغالطات والأفكار الشائعة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والمقصود هو وضع النص في سياقه الصحيح وليس تغييره).

مؤكدا (أهمية تعزيز المشتركات الإنسانية والإيمانية والوطنية وإشاعة روحية التسامح والمودة واحترام حق التعددية الدينية والفكرية).