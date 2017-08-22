صحيفة تركية: أنقرة تدرس مقترحاً إيرانياً بحرب مشتركة ضد الأكراد

انقرة- ماهر اوغلو

كشفت صحيفة تركية أمس عن تلقي انقرة إقتراحا يرانياً مفاجئا يتضمن إطلاق تعاون مشترك ضد المسلحين الأكراد في منطقتي قنديل وسنجار في شمال العراق.

فيما اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امكانية امكانية شن عملية مشتركة مع ايران ضد المسلحين الاكراد ، اعلنت طهران عن زيارة قريبة لرئيس اركان الجيش التركي خلوصي اكار الى ايران لإستكمال المباحثات التي بدأها الجانبان في تركيا قبل أيام .

وقال اردوغان لصحفيين قبل مغادرته اسطنبول لزيارة الأردن ان (عملية مشتركة مع ايران ضد المنظمات الارهابية التي تشكل تهديدا، مطروحة على الدوام).وتأتي تصريحاته بعد زيارة قام بها رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد باقري إلى تركيا الأسبوع الماضي حيث ناقش الطرفان سبل التعاون ضد المسلحين الأكراد.

اقتراح مفاجئ

وخلال الزيارة، قدم باقري اقتراحا مفاجئا لأنقرة لإطلاق تعاون مشترك ضد المسلحين الأكراد في منطقتي قنديل وسنجار في شمال العراق، بحسب تقرير نشرته صحيفة توركيي التركية على صفحتها الأولى امس.وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح شكل مفاجأة لأنقرة حيث يشتكي المسؤولون الأتراك منذ زمن طويل بأن طهران تركت تركيا تحارب عناصر حزب العمال الكردستاني وبنيته المالية وأنشطته السياسية.وأوضح اردوغان أن (قادة جيشي البلدين ناقشوا كيفية العمل ضد المسلحين الأكراد).

مضيفًا ان(العمل سيستمر اذ انكم تعرفون أن لحزب العمال الكردستاني الإرهابي موطئ قـــــــــدم في ايران وهم دائما ما يتــــسببون بالأذى لنا ولايران). وقت اسرع

وتابع (نحن نعمل لأننا نعتقد أنه في حال تعاون البلدين فسنصل إلى نتيجة في وقت أسرع)، معرباً عن أمله في ان يحقق البلدان نجاحا في هذا المجال، من دون الإفصاح عن التفاصيل المتعلقة بموعد أو حجم العملية.

وفي ايران، قال رئيس اركان القوات الجيش الايراني اللواء محمد باقري ان نظيره التركي خلوصي اكار سيزور ايران قريبا لاستكمال المباحثات التي بدأها الجانبان في تركيا.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للانباء عن باقري قوله (بحثنا خلال لقائنا بأكار قضايا الحدود وتم التوصل الى اتفاقات جيدة).

واضاف ان (تركيا بدات بإغلاق ممرات التهريب بين الحدود الايرانية التركية ونحن نرحب بهذا الاجراء).

واضاف (قدمنا خلال الزيارة تقارير بشأن اغلاق الحدود وباقي الانشطة، كما تم التوصل الى اتفاق جيد بشأن محاربة الارهاب على الحدود المشتركة ومنع عبور الارهابيين).

وتابع ان اكار سيزور ايران قريبا لاستكمال المباحثات التي بدأها الجانبان والعمل على انهائها.وأضاف ان(زيارته لأنقرة شهدت اجراء مباحثات مفيدة وكاملة بشأن الامن الاقليمي وكذلك سوريا والعراق). واوضح ان(وجهات نظر البلدين التقت بشأن احتمال اجراء استفتاء في اقليم كردستان العراق، فلاينبغي تغيير الجغرافية السياسية لدول المنطقة ومنها العراق بأي شكل من الاشكال ويجب تسوية الخلافات بين كردستان والحكومة المركزية في بغداد في اطار الدستور العراقي).

مشدداً على القول ان (تغيير الجغرافية السياسية في المنطقة بالنظر الى الخلافات بين الاكراد والحكومة المركزية بشأن كركوك وباقي المناطق من شأنه ان يؤدي الى توتر واشتباكات داخل العراق).