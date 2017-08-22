النجف تنفّذ حملة لمكافحة الأمراض الوبائية بوقاية المحاصيل

الزراعة تناقش مشروع القرى العصرية وتطوير بساتين الفاكهة

بغداد – داليا احمد

ناقشت دائرة الارشاد والتدريب الزراعي في محافظة البصرة والتابعة لوزارة الزراعة مشروع القرى العصرية, وبحضور عدد من المستفيدين من القرى والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي. وقال بيان تلقته ( (الزمان ) أمس ان ( الدائرة ناقشت بالتعاون مع مديرية زراعة المحافظة عددا من المواضيع منها نجاح مشروع القرى العصرية والنتائج المتحققة منها, وحاجة المستفيدين الى القرى العصرية, وتطوير مهارات وخبرات المستفيدين وبالاختصاصات كافة, واهم العقبات والمعوقات التي واجهتهم ووضع الحلول المناسبة لها),واضاف ان ( الوزارة نظمت مشاهدة حقلية في محافظة واسط بشان خدمة وتطوير بساتين الفاكهة وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي), واوضح البيان انه (تم مناقشة عدد من المواضيع منها أهم الخطوات الضرورية لتطوير وخدمة البساتين والأشجار وخصوصا الأشجار النفضية, كيفية العناية بالبساتين والحقول وإجراء عمليات المكافحة والتسميد والتقليم والري), وتابع ان (المركز الإرشادي في محافظة النجف نظم مشاهدة حقلية بشان استخدام الطاقات المتجددة في العملية الزراعية وبحضور عدد من فلاحي ومزارعي المحافظة والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي), واضاف البيان ان (الملاكات الفنية المختصة في المركز الإرشادي التدريبي وبالتعاون مع مديرية زراعة المحافظة نظموا المشاهدة الحقلية في عدد من بساتين وحقول المحافظة, حيث شهدت إلقاء محاضرة علمية تضمنت عددا من المواضيع منها أنواع الطاقة المتجددة التي يمكن استخدامها في العملية الزراعي, وأهميتها في زيادة إنتاج المحاصيل وتحسين نوعيته).

مشاهدة حقلية

واوضح البيان ان (المشاهدة الحقلية تم فيها مناقشة دور الطاقة المتجددة في الحفاظ على البيئة ومنع التلوث المناخي, وكيفية استثمارها من قبل الفلاحين والمزارعين في بساتينهم). فيما تستمر زراعة المحافظة بمكافحة الأمراض الوبائية لأشجار النخيل وشمول جميع المحاصيل بالجرعة السمادية المجانية. وتابع البيان ان (مديرية زراعة المحافظة مستمرة بمكافحة الأمراض الوبائية لأشجار النخيل،وشمول جميل المحاصيل بالجرعة السمادية المجانية وان المديرية أعدت برامج خاصة لمكافحة الأمراض الوبائية الخاصة بوقاية المزروعات كخياس طلع النخيل، ومكافحة حشرة الدوباس، الحميرة ، مكافحة حشرة البحر المتوسط والياسمين،ووضع المصائد الفرومنية)،واوضح البيان ان (المركز الإرشادي لتوعية الفلاحين والمزارعين إقامت ندوات ارشادية ويوم الحقل عن خطورة هذه الأمراض وكيفية التعامل معها في حالة ظهور الإصابة،مع التأكيد على استخدام الأسمدة العضوية التي لها دور في زيادة الإنتاج،كون الأسمدة العضوية لها فوائد كبيرة الاحتفاظ في كمية المياه الموجودة في التربة), وتابع ان ( الوزارة شملت جميع المحاصيل بالجرعة السمادية المجانية كمحاصيل الخضر والمحاصيل العلفية لغرض زيادة الإنتاج،واستخدام التسوية الليزرية في تسوية الأرض كونها تعد الطريقة العلمية والصيحة كخزنها تقلل من الضائعات للبذور وتقلل من هدر المياه، والتأكيد على استخدام الباذرة المسمدة في العملية الزراعية التي تعطي للحقل أبعاد متساوية وتجعل النباتات تزيد من تفرعاتها وتقلل الرطوبة والأمراض البكتيرية على النبات).

أجهزة مسح

وعلى الصعيد نفسه ناقشت دائرة الغابات والتصحر التابعة للوزارة تطبيقات أجهزة المسح الليزري في مراقبة الكثبان الرملية.

واوضح البيان ان (الدائرة ناقشت موضوع تطبيقات أجهزة المسح الليزري وأهميته في معالجة الكثبان الرملية التي تؤثر سلبا على الأمن الغذائي ومراقبة حركة الكثبان الرملية وتحديد الأماكن التي من الممكن أن تتعرض للتدهور مستقبلا ).

مشيرا إلى (استخدام الأجهزة الدقيقة في تحديد المواد الكربونية وتحليل التربة ).