التحالف الوطني يقدّم رؤية للوفد الكردي خالية من الإستفتاء

تغيير لـ (الزمان): لم نتوصل إلى إتفاق مع الديمقراطي والخلاف بشأن رئاسة الإقليم

بغداد – تمارا عبد الرزاق

انتهى اجتماع حركة تغيير مع الديمقراطي الكردستانيين الى عدم التوصل لإتفاق بشأن النقاط الخلافية على امل استمرار الوفود المفاوضة للوصول الى حلول ترضي الطرفين .

فيما اكد النائب عن الحركة بستون فائق ان ابرز النقاط الخلافية هي موضوع رئاسة اقليم كردستان.

وقال فائق لـ(الزمان) امس ان (اجتماع الحزبين لم يتوصل الى اتفاق لاسيما وان تغيير ترى ان ابرز نقاط الخلاف مع الحزب الديمقراطي هي بقاء رئيس الاقليم مسعود البارزاني في المنصب بالرغم من انتهاء المدة القانونية له وهذا يعد مخالفا للقانون بالاضافة الى كيفية تفعيل البرلمان ومواضيع اخرى من بينها الاستفتاء).

لافتا الى (استمرار الوفود المفاوضة للتوصل الى حلول من اجل الاتفاق على تفعيل النظام السياسي في الاقليم بشكل قانوني).

مصالح وطنية

وعد مستشار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عارف رشدي أن المصالح الوطنية أكبر بكثير من المطاليب الحزبية. وقال رشدي في تصريح امس إن (اجتماع الديمقراطي وحركة تغيير خطوة مهمة بإتحاه حل المشكلات القائمة بين الطرفين لاسيما وانها تأتي بعد إنقطاع ملحوظ بين الجانبين), لافتا الى أن (الإجتماع يتم في وقت يتجه الاقليم نحو الإستفتاء وتقرير المصير).

واضاف ان (الحزب مستعد لإتخاذ أية خطوة من شأنها توحيد الصف الكردستاني), عادا ان (المصالح الوطنية أكبر بكثير من المطالب الحزبية).

واعلن البارزاني عن ان زيارة الوفد الى بغداد لبحث مرحلة مابعد الإستفتاء وليس لمناقشة مسألة الفيدرالية أو الموازنة.

وقال البارزاني خلال إجتماعه مع عدد من الناشطين إن (الوفد لم يزر بغداد لإجراء الحوار بشأن مسألة الفيدرالية وموازنة إلاقليم بل لبحث مرحلة مابعد الإستفتاء).

مؤكداً أنه (لا تأجيل للإستفتاء تحت أي ضغط وسيجري في أيلول المقبل), واضاف (حاولنا بكل الوسائل تحسين العلاقات مع بغداد لكن تلك المحاولات فشلت), وتابع (لا نريد بناء دولة قومية للاكراد فقط وإنما دولة ديمقراطية تعددية مبنية على أساس المواطنة).

واتفق وفد التحالف الوطني والكردي على استمرار الحوار في اطار الدستور لحل المشكلات العالقة بين بغداد واربيل.

وقال رئيس وفد التحالف عامر الخزاعي في مؤتمر مشترك ان (لقاءات متعددة مع الوفد الكردي لدراسة المسائل العالقة بين المركز والاقليم حيث تمت مناقشة القضايا السياسية والاجتماعية), مشيرا الى ان (الموضوع لازال في اطار التحاور ضمن الدستور وتوصلنا الى تقارب في وجهات النظر كما اتفقنا على الاستمرار بالحوار سواء في بغداد ام أربيل). كاشفا عن (عقد اجتماع جديد بين المركز والاقلــــــيم خلال المدة المقبلة). من جانبه قال رئيس الوفد روز نوري شاويس ان (نقاشاتنا كانت خلال اللقاءات المتعددة تخص مسائل عدة وطرحنا المشكلات والحلول وفق وجهات نظر الطرفين).وتابع انه (من خلال الحوار توصلنا الى تقارب اكثر من الماضي في تشخيص طبيعة الخلافات العالقة وضرورة حلها بروحية تخدم المواطن والمكونات وتكون عاملا لاستقرار المنطقة والسلم ومكافحة الإرهاب).

ورقة التحالف

واكد النائب عباس البياتي ان ورقة التحالف الوطني خالية من الاستفتاء .

وقال البياتي في تصريح امس ان (التحالف طلب من الوفد تقديم رؤيته بشــــــــأن المشكلات لكي يقدم له رؤية للتعامل مع تلك الازمات بعيدا عن الاستفتاء والانفصال).

مؤكدا ان (ورقة التحالف اكدت حل المشكلات والاقرار بوجودها واللجوء الى الدستور وجعله الفيصل في حلها).لافتا الانتباه الى ان (الورقة خالية من الاستفتاء او الانفصال وهي تتمسك بوحدة العراق). وكانت النائبة عن التحالف زينب عارف البصري قد رأت أن الحكومة المركزية لم تقتنع بما قدمه الوفد الكردي من مبررات للاستفتاء. وفي ايران اكد المرجع الديني جواد الخالصي ان الاستفتاء تخريب للبلد ومن يريد التفاهم معنا عليه ضمان وحدة البلاد. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الخالصي خلال زيارة المرجع الديني فاضـــــــل المالكي في قم القول انه (من يريد التفاهم معنا عليه ضمان وحدة العراق بعيدا عن الاستفتاء الذي يعد تخريبا للبلد).

من جانبه قال المالكي ان (ما يضر العراق لا يمكن القبول به),. كما شدد الخالصي والمرجع الديني كمال الحيدري على وحدة العراق كونه ركيزة لاستقرار المنطقة .

وقال البيان ان (الجانبين شددا على وحدة العراق بوصفه الركيزة الاساسية لاستقرار المنطقة بالاضافة الى تأكيد دور العلماء في مواجهة الفتن).