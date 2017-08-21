بدء اجتماعات المعارضة السورية في الرياض .. و الخالدي لـ (الزمان): نريد توحيد المواقف 

القاهرة – مصطفى عمارة : فى الوقت التى تبدأ فيه اطراف في المعارضة السورية اجتماعاتها بالرياض ، بعد شهور من التشتت والضياع ،اكد فراس الخالدي رئيس منصة القاهرة فى تصريحات خاصة ان المنصة وافقت على حضور مؤتمر الرياض لتوحيد مواقف المعارضة فى مؤتمر جينيف القادم واوضح انه ليس هناك خلاف بين منصتى القاهرة والرياض حول رحيل الاسد ولكن الخلاف ينحصر فقط فى استمراره خلال الفترة الانتقالية.

فى السياق ذاته انتقد حسام ذكى مساعد الامين العام للجامعة العربية فى تصريحات خاصة قرار الدول العربية تجميد عضوية سوريا فى الجامعة لان ذلك لم يحل المشكلة وان الغاء هذا القرار يحتاج الى توافق عربى وعن انشاء مناطق امنه فى سوريا قال ان ذلك يعد تطورا ايجابيا بشرط ان لا يتحول الامر الى شكل دائم سوف يؤدى الى تقسيم سوريا وعن استمرار بشار الاسد فى السلطة قال ان هذا الامر يحسمه السوريين انفسهم دون تدخل خارجى من ناحية اخرى انتقد الفنان محمد صبحى فى اتصال هاتفى معه الهجوم الذى تعرض له على مواقع التواصل الاجتماعى بعد زيارته لسوريا مؤكدا ان هذه الزيارة لها هدف فنى وليس سياسى وانها تمت بناء على دعوة القائمين على معرض دمشق الدولى وان قبولها يعكس الروابط بين الشعبيين المصرى والسورى وانه لم يتنازل عن دعمه للشعب السورى وليس النظام