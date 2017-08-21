مقتل منفذ هجوم برشلونة

برشلونة- الزمان

أكدت الشرطة الكاتالونية ان الرجل الذي قتلته الاثنين هو المغربي يونس ابو يعقوب (22 عاما) الذي يشتبه بأنه هو من قام بدهس حشد في برشلونة بشاحنة صغيرة الخميس الماضي، ما ادى الى مقتل 13 شخصا على الفور. وقالت شرطة كاتالونيا في تغريدة «نؤكد أن الشخص الذي قتل بإطلاق النار عليه في سوبيريتس (قرب برشلونة) هو يونس ابو يعقوب منفذ الهجوم الارهابي في برشلونة». في وقت سابق من الاثنين أطلقت شرطة كاتالونيا نداء للحصول على معلومات عن الشاب المغربي الفار البالغ من العمر 22 عاما والذي يعتقد انه الوحيد الذي لا يزال فارا من خلية مؤلفة من 12 شخصا خططوا للهجمات الدامية الشهر الماضي. وقتلت الشرطة او اعتقلت المشتبه بهم الباقين عقب هجمات الاسبوع الماضي في برشلونة ومنتجع كامبريلس والتي اعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنهما. واعلنت السلطات الاثنين ارتفاع حصيلة الضحايا الى 15 قتيلا، اذ اكدت ان باو بيريز (34 عاما) الذي عثر عليه ميتا بعد طعنه بسكين في سيارة من طراز فورد فوكس على مشارف برشلونة الجمعة، قتل على يد ابو يعقوب. وكانت الشرطة اطلقت النار على السيارة عندما اقتحمت حاجزا عقب اعتداء برشلونة، ويعتقد المحققون ان القتيل هو مالك السيارة، وان ابو يعقوب سرق السيارة للهروب عقب ارتكابه اعتداء برشلونة. وحددت الشرطة اوصاف ابو يعقوب وقالت ان طوله 1,80 سنتم، ونشرت على تويتر اربع صور له بشعر اسود قصير، وثلاث صور اخرى له وهو يرتدي قميصا قطنيا باللونين الاسود والابيض. وقالت الشرطة في كاتالونيا الاثنين انه «خطير ويمكن أن يكون مسلحا». كما ابلغت السلطات الاسبانية الشرطة الاوروبية الاثنين رسميا بهوية المشتبه به لتمكينها من القيام بعملية مطاردة في جميع أنحاء أوروبا.

– تأثير الامام –

ويركز المحققون عملهم على بلدة ريبول الحدودية الصغيرة على سفح جبال البيرينيه.

ونشأ العديد من المشتبه بهم في هذه البلدة ومن بينهم ابو يعقوب.

كما تركز السلطات على امام مغربي يدعى عبد الباقي الساتي في الاربعين من العمر يعتقد انه دفع الشباب في ريبول الى التطرف.

وداهمت الشرطة مزيدا من المنازل في ريبول الاثنين، بحسب مسؤول الداخلية في كاتالونيا يواكيم فورن.

وقالت الشرطة ان الامام قضى وقتا في السجن، وكان في وقت من الاوقات على اتصال بمشتبه بهم مطلوبين في تهم ارهاب، إلا أنه لم توجه له مطلقا تهم في حوادث تتعلق بالارهاب.

وفي بلجيكا قال رئيس بلدية منطقة فيلفوردي لوكالة فرانس برس ان الساتي امضى وقتا في منطقة ماشيلين بالضاحية الكبرى لبروكسل القريبة من المطار، في الفترة من كانون الثاني/يناير الى اذار/مارس 2016.

وفي بلدة مريريت، اتهم اقارب ابو يعقوب الامام الساتي كذلك بجر ذلك الشاب وشقيقه حسين الى التطرف.

وقال جدهما لوكالة فرانس برس «خلال العامين الماضيين بدأ يونس وحسين يصبحان متطرفين بسبب تأثير هذا الامام».

وقال احد جيران عائلة ابو يعقوب طلب عدم الكشف عن هويته ان الامام «جند مغاربة في ريبول ويخطط لهجمات».