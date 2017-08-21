المغرب في صدمة بعد تعرض شابة لاعتداء جنسي في حافلة ركاب

الرباط- الزمان

اصيب سكان المغرب بصدمة مع بث شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شبان يعتدون جنسيا على شابة في حافلة ركاب، ونددت وسائل الاعلام بالحادثة مشيرة الى اعتقال اربعة من الجناة.

وظهرت في الشريط الذي تناولته مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، مجموعة من المراهقين وقد بدا النصف الاعلى من اجسادهم عاريا وهم يتحرشون جنسيا وبشكل عنيف بالشابة وهم يضحكون. وبعد ان باتت نصف عارية تبدو الشابة وهي تبكي يائسة، في حين ان الحافلة اكملت طريقها من دون ان يتدخل اي راكبلوقف المعتدين.

وجرت الحادثة في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة، حسب ما اوضحت الصحافة المحلية، لافتة ايضا الى ان الضحية تعاني من اعاقة عقلية.

واصدرت شركة النقل العام بيانا اوضحت فيه ان «الاعتداء جرى الجمعة الثامن عشر من آب/اغسطس» موضحة انه تم «اعتقال المعتدين الاثنين في الحادي والعشرين من آب/اغسطس».

‎وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت، بجدية وسرعة، مع شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لواقعة هتك عرض الفتاة على متن حافلة للنقل الحضري، دون تسجيل أية شكاية أو إشعار من قبل الضحية أو من قبل سائق الحافلة، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المكثفة، مدعومة بالخبرات التقنية على شريط الفيديو التي يعود تاريخ توثيقه إلى ثلاثة أشهر مضت، من تحديد هوية المشتبه فيهم ساعات قليلة بعد نشر مقطع الفيديو، ثم توقيفهم بمحل إقامتهم بمنطقة المعاكيز بالبرنوصي.

‎وأضاف البلاغ أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت، أيضا، من تحديد هوية الضحية، وهي من مواليد 1993، والتي تبين أنها تعاني من خلل عقلي، وتقطن بنفس الحي الذي يقيم فيه كل المشتبه فيهم.

‎وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم القاصرين، حسب المصدر ذاته، تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال التحريات جارية لتحديد كافة الملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتوقيف باقي المتورطين فيها

واعلن التلفزيون ان ستة من مرتكبي هذا «الاغتصاب الجماعي» اعتقلوا الاثنين.

وعنونت الصحافة المغربية الاثنين «رعب في الدار البيضاء» و»وحوش يرتكبون جريمة بشعة».

ودعا ناشطون على الانترنت الى اعتصام في الثالث والعشرين من الشهر الحالي في الرباط استنكارا لهذه الجريمة.

وتفيد الارقام الرسمية ان نحو مغربيتين من اصل ثلاث يتعرضن للعنف. والاماكن العامة هي المكان الذي يتعرضن فيه اكثر لاعتداءات ذات طابع جنسي.