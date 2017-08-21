الهاتف المنسي يعود لسوق منافسة العملاقة 

لندن – الزمان

أعلنت شركة HMD Global عن إطلاق هاتفها الذكي نوكيا 8 الفاخر خلال سبتمبر (أيلول) القادم. وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الذكي الجديد يمتاز بشاشة قياس 5.3 بوصة بعدسة زايس وسعة تخزينية كبيرة. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز نوكيا 8، المزود بجسم مصنوع من الألومنيوم، على معالج كوالكوم Snapdragon 835 الفاخر، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيغابايت للتطبيقات، وتعمل الشاشة بدقة الوضوح الفائق QHD (2560 x 1440 بيكسل). وعلى غرار الكثير من الهواتف الذكية الفاخرة قامت شركة HMD Global بتجهيز هاتف نوكيا 8 بكاميرا مزدوجة تضم كاميرا ألوان وكاميرا أحادية، وتحمل عدسة الكاميرا شعار زايس، ويتيح هاتف نوكيا 8 إمكانية تسجيل فيديو متزامن مع الكاميرات الأمامية، وتظهر أهمية هذه الوظيفة الجديدة، التي تعرف باسم Dual Side عند البث المباشر للفيديو. وتروّج الشركة الفنلندية لهاتفها الذكي الجديد من خلال تسجيل الصوت بجودة أنقى مع مقاطع الفيديو 360 درجة، واعتمدت على تقنية الكاميرا OZO الخاصة بها، وتتعاون الميكروفونات الثلاثة المدمجة على محاكاة الصوت المحيطي المجسم. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم توريد جهاز نوكيا 8 الجديد مع تثبيت نظام تشغيل أندرويد 7 أو الإصدار المرتقب من نظام تشغيل غوغل، ومن المقرر أن يتم طرح تحديثات أمان شهرية للهاتف الذكي الجديد على غرار الموديلات الأصغر نوكيا 3 و5 و6، وأعلنت شركة HMD Global أن تكلفة هاتف نوكيا 8 الجديد تبلغ حوالي 600 يورو. من جهة اخرى ،كشفت مواقع تقنية، عددا من المزايا التي سيحملها هاتف «إسينشل» الذكي، عما قريب، وقالت إن واجهة الجهاز الذي تصنعه شركة آندي روبن، مبتكر نظام تشغيل أندرويد، ستكون مريحة للاستخدام.

وبحسب ما نقله موقع «إيجن»، فإن شاشة الهاتف الذي يصل سعره إلى 700 دولار أميركي، ستكون شبيهة بشاشة هاتف «آيفون» المصنع من شركة «أبل».

ويصل حجم الهاتف إلى 5.71 بوصة، وجرى تزويده بعدستي كاميرا تصل جودتهما إلى 13 ميغا بيكسل، لكن صور الهاتفين لن ترقى إلى ما تلتقطه هواتف مثل سامسونغ وبيكسل.

وتلتقط إحدى العدستين صورا عادية بالألوان، فيما تقوم أخرى بذلك بالأبيض والأسود فقط، ويعمل استشعار البصمة في الهاتف بشكل طبيعي.