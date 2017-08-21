اخلاء فندق في مكة المكرمة بسبب حريق

الرياض- (أ ف ب) – تم الاثنين اخلاء فندق في مكة المكرمة التي تستعد لاستقبال نحو مليوني مسلم لاداء مناسك الحج، اثر اندلاع حريق وفق ما افاد الدفاع المدني.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني الرائد نايف الشريف أن «فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة سيطرت اليوم على حريق اندلع في فندق سكني بحي العزيزية»، لافتا الى ان الحادث نتج من «اشتعال النار في وحدة تكييف خارجية تقع بالدور الثامن من مبنى الفندق (…) والذي يسكنه 600 حاج منالجنسيتين التركية واليمنية».

وأفاد أنه «تم إجلاء جميع ساكني الفندق احترازيا عن طريق وحدات الإنقاذ»، مؤكدا السيطرة على الحريق من دون تسجيل اي اصابات و»إعادة جميع ساكني الفندق لمواقعهم بعد انتهاء الحادث».

ويتوقع وصول نحو مليوني مسلم الى مكة المكرمة بحلول نهاية اب/اغسطس لاداء فريضة الحج.