اعتذار من لاعب سابق لإرفاق صورته بموضوع المهاجرين

برلين– (أ ف ب) – تلقى اللاعب السابق في المنتخب الالماني لكرة القدم لوكاس بودولسي اعتذارا من موقع «برايتبارت» اليميني الأميركي، لاستخدامه صورة تعود له في موضوع عن مهربي اللاجئين غير الشرعيين.

ونشر الموقع الذي أنشأه ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، موضوعا عن مداهمة الشرطة الاسبانية «عصابة تقوم بنقل المهاجرين عبر الدراجات المائية («جيت سكي»)، مرفقا بصورة للاعب أرسنال الانكليزي السابق على دراجة من هذا النوع. وقام الموقع في وقت لاحق بسحب هذه الصورة.

وأعرب الموقع عن «اعتذاره للسيد بودولسكي»، مضيفا «لا يوجد أي اثبات على ان السيد بودولسكي هو أحد أفراد عصابة لتهريب المهاجرين، أو مهرب للبشر».

وتعود اللقطة الى صيف عام 2014، حينما كان لاعبو المنتخب الالماني الذي أحرز لقب البطولة في البرازيل، يمضون يوم إجازة. ولوح اللاعب البالغ 32 عاما، والمنضم حديثا الى نادي فيسل كوبي الياباني بعد موسمين أمضاهما في صفوف غلطة سراي التركي، باللجوء الى القضاء.

وقال وكيل أعماله نسيم تويهري ان ما جرى «فوضى. لوكاس ينأى بنفسه عن ذلك ولن يسمح بأن يتم استغلال صورته»، مضيفا بحسب ما نقلت صحيفة «بيلد» الالمانية، ان «محامينا مشارك في الموضوع». وتم تداول الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل قبل ان يقوم «برايتبارت» بحذفها، مشيرا الى ان «نسخة سابقة من هذا الموضوع تضمنت صورة للوكاس بودولسكي على دراجة مائية».

وأعلن بودولسكي في صيف 2016 اعتزاله اللعب دوليا، وخاض مباراته الأخيرة مع المنتخب في آذار/مارس 2017 في لقاء ودي مع انكلترا. وحملت هذه المباراة الرقم 130 لبودولسكي مع المانشافت.