الأنبار تدعو لتحرير غربي المحافظة بالتزامن مع عمليات تلعفر

القوات المشتركة تستمر في تقدمها وتدخل محيط المحلبية

بغداد – محمد الصالحي

طالب مجلس محافظة الانبار قيادة العمليات المشتركة بالإسراع في انطلاق عمليات تحرير غربي المحافظة بالتزامن مع عمليات تحرير تلعفر لاغلاق الحدود بشكل تام بوجه داعش ، فيما تستمر القوات الامنية في تقدمها نحو مركز قضاء تلعفر. وقال عضو المجلس طه عبد الغني في تصريح امس ان ( على قيادة العمليات المشتركة إطلاق عمليات عسكرية متزامنة مع معارك قادمون يا تلعفر لتطهير الاجزاء الغربية من المحافظة). واضاف أن (تحرير الاجزاء الغربية من الانبار والوصول الى الحدود العراقية السورية يسهم في اغلاق جميع المنافذ الحدودية بوجه تنظيم داعش من سوريا). وتابع أن (قيادة عمليات الجزيرة والبادية لديها الامكانات في تحرير الاجزاء الغربية في حال وجود دعم جوي كبير من قبل طيران الجيش والقوة الجوية) وفي معارك تلعفر قال القيادي في الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني في تصريح امس ان ( معركة تحرير القضاء هي أول عملية تشهد تقدما عراقيا مزدوجا للأجهزة الامنية والحشد الشعبي بتنسيق عال وتقدم من ثلاثة محاور).وأضاف ان (القوات المشاركة تتقدم وكأنها أذرع ممتدة بإتجاه مركز قضاء تلعفر). مبينا ان (نزوح الأهالي من قرى تلعفر مستمر، والكثير من الدواعش هربوا ومنهم من استسلم مما سهل عملية تقدم القوات).ولفت إلى ان (عيد الأضحى سيكون بمثابة فرحتين للعراقيين، الاولى فرحة العيد، والثانية النصر على داعش في المدينة ). وقال أمين عام منظمة بدر هادي العامري في تصريح امس ان (نصف مقاتلي داعش في مدينة تلعفر بمحافظة نينوى هم من الأجانب). موضحا أن (أعدادهم تتراوح ما بين 1600 – 2000 عنصر).وأضاف ان (هناك تنسيقا عاليا بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية التي تحارب داعش في المدينة). مبينا أن (نهاية داعش بالمدينة لا يمكن تحديدها إلا بعد الاصطدام بخطوطه الدفاعية التي تحيط بالمدينة). وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته ( الزمان) امس ان (قوات اللواء الثالث والخمسين (حشد تلعفر)، في الحشد الشعبي التحقت بالمحور الغربي لتلعفر لتحريره من تنظيم داعش).واضاف ان (اللواء التحق بالوية الحشد المعسكرة في المحور الى جانب قطعات الشرطة الاتحادية).وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي قد اعلن إنطلاق عمليات تحرير قضاء تلعفر غربي الموصل من داعش وذكر بيان ثان لاعلام الحشد تلقته ( الزمان) امس ان (قوات الحشد وقطعات الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش يعزلون المحلبية بالكامل عن تلعفر و يحكمون سيطرتهم على الطريق الرابط بين الموصل – تلعفر).يشار الى ان قوات الحشد الشعبي وقطعات الجيش قد اعلنت، عن الوصول الى اقرب نقطة لمركز قضاء تلعفر من الجهة الشرقية. وذكر بيان ثالث ان (قوات الحشد وقطعات الفرقة 16 من الجيش حررتا مفرق الكسك بالقرب من قرية العاشق التي تبعد 15 كيلو مترا عن تلعفر ).

واضاف ان (الفرقة المدرعة التاسعة والحشد الشعبي حررا قرية بخور في المحور الشمالي الشرقي لتلعفر). وتابع ان (اللواء الثالث بالحشد الشعبي، بالاشتراك مع قوات الشرطة الاتحادية حرروا قرية محسن العبادي، وتقدموا في المحور الغربي لتلعفر باتجاه قريتي ترمي والعياض تمهيدا لاقتحامهما).واضاف ان (تلك القوات فجرت آلية مفخخة و قتلت مجموعة من الدواعش خلال تقدمهم).وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته ( الزمان) امس ان ( قوات الشرطة الاتحادية وبإسناد قوات الحشد الشعبي سيطرت على شبكة أنفاق تابعة لداعش بطول 250 متراً غرب تلعفر). مبيناً ان (التنظيم كان يستخدمها كمقر للسيطرة والتدريب في المنطقة).

واضاف ان (الاتحادية وبإسناد من قوات الحشد الشعبي توغلت بإتجاه مناطق الكفاح والوحدة والسعد ). وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان ( طيران الجيش نفذ 14طلعة جوية ضمن عمليات قادمون يا تلعفر اسفرت الضربات عن قتل 16 من عناصر داعش وتدمير دراجتين ناريتين وتفجير كدس عتاد كان مخبئاً في احد الأوكار).