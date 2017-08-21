الكناني لـ (الزمان): الحجاج العراقيون بمأمن من حريق الفندق في مكة

بغداد – داليا احمد

اكدت الهيئة العليا للحج والعمرة سلامة الحجاج العراقيين في مكة المكرمة وعدم تعرضهم لأي أذى جراء حريق التهم فندقا، موضحة ان الحريق اندلع بعيدا عن بعثة الحج العراقية.وقال الناطق باسم الهيئة حسن الكناني لـ(الزمان) امس ان (الحريق الذي اندلع في مكة المكرمة كان في مجمع طبي سعودي وغير تابع للبعثة العراقية للحج )، مبينا ان (جميع الحجاج العراقيين بخير وينعمون بالامن والامان مع توفير كل وسائل الراحة لهم من الهيئة ). وكان رجال الدفاع المدني السعودي قد اخلوا فندقاً في مكة المكرمة التي تستعد لاستقبال نحو مليوني حاج لأداء مناسك الحج إثر اندلاع حريق فيه. وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني الرائد نايف الشريف في تصريح امس أن (فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة سيطرت على حريق اندلع في فندق سكني بحي العزيزية) لافتا الى ان (الحادث نتج من اشتعال النار في وحدة تكييف خارجية تقع بالدور الثامن من مبنى الفندق الذي يسكنه 600 حاج من الجنسيتين التركية واليمنية) ، مؤكدا (السيطرة على الحريق من دون تسجيل اي اصابات وإعادة جميع ساكني الفندق لمواقعهم بعد انتهاء الحادث). على صعيد ذي صلة ، نفت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر ان تكون الدوحة رفضت السماح لطائرات سعودية يفترض ان تنقل حجاجا قطريين إلى مكة المكرمة بالهبوط في الدوحة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية. وكانت وسائل إعلام سعودية قد قالت أن الدوحة رفضت هبوط الطائرات المتعاقدة مع الرياض لنقل الحجاج من قطر.وأعلنت السعودية الأسبوع الماضي فتح حدودها البرية مجددا مع قطر والسماح للحجاج الذين يرغبون في العبور الى مكة لأداء مناسك الحج. وقالت انها تنوي ارسال طائرات على نفقتها الخاصة لنقل حجاج آخرين من قطر الى اراضيها ومنعت الرياض الخطوط الجوية القطرية من دخول المجال الجوي السعودي.