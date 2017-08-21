خلاف حاد بين عزيز ورمضان أفشل المهمة ومحامٍ لـ (الزمان): الطالباني والأمريكيون طلبا التفاوض مع قادة

البعث لوقف الهجمات وإطلاق صدام

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

كشف المحامي بديع عارف عزت عن مفاوضات كان من المقرر اجراؤها بين الامريكيين وحزب البعث في العراق الذي كان معظم قادته مزجون في المعتقلات بعد سقوط النظام السابق من اجل ايقاف العمليات العسكرية مقابل اطلاق قادة النظام المعتقلين. وقال عزت لـ(الزمان) امس (كنت شخصياً عراب المفاوضات بين رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني وشخصيات أمريكية رفيعة مع قيادة النظام السابق في عام 2005 . فقد طلب مني الطالباني اجراء تفاوض مع القيادة السابقة ممثلة بالمرحوم طارق عزيز نيابة عن الرئيس الراحل صدام حسين لإيقاف المقاومة مقابل اطلاق سراح صدام وبقية المعتقلين الآخرين )، موضحاً ان (خلافاً حاداً بين عزيز وطه ياسين رمضان ادى الى انهيار التفاوض من دون ان يعرضا هذا الامر مطلقاً على صدام). وفي تفصيل اكثر روى عزت ان (الطالباني بعث اليه وطلب منه نقل رسالة الى قادة البعث بإيقاف العمليات مقابل اخراج صدام وجميع رموز النظام المعتقلين الى الخارج فقلت له تفاوضوا مع صدام فقال لي ابدأ بطارق عزيز وعندما ذهبت الى عزيز طلب مني مفاتحة عبد المجيد الرافعي بالموضوع . وبعد يومين اراد عزيز رؤيتي فذهبت اليه واذا به يطلب مني ترك الموضوع وعندما غادرت المكان لحق بي رمضان وقال لي ليس شرطاً ان تخاطب الرئيس بالموضوع فأنا اتفاوض بهذا الشأن. قلت له ان عليكم ان تتفقوا على رأي واحد فردّ عليّ انه وبخ طارق عزيز لأنه احال الأمر الى الرافعي واكد لي ان بإستطاعته اقناع صدام حسين بالتفاوض مع الامريكيين). واوضح انه (اضطر لكشف هذا السر الخطير بعد ان بثت فضائية عراقية مقابلة مع المحامي سليمان الجبوري). وكان عزيز على خلاف مع كبار قادة النظام السابق لاسيما المقربين من صدام وتجلى ذلك في مشاجرات علنية في قاعة المحكمة الجنائية العليا كان وطبان ابراهيم الحسن الأخ غير الشقيق لصدام بطلاً لإحداها عندما أكال السباب والشتيمة لعزيز وبصق عليه امام مرأى القاضي . الى ذلك ، كشف عزت عن اطلاعه على معلومة (خطيرة) تخص رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني. واوضح ان المعلومة تتضمن (احداث فتنة بين الاكراد) ومضى قائلاً (سأعلن كل تلك المعلومات في مذكراتي التي سأوردها في كتاب سيصدر منتصف تشرين الاول المقبل ان شاء الله).