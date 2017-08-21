إيقاف قرض الخمسين مليون لغياب التخصيصات

خبير لـ (الزمان): دمج صندوق الإسكان بالمصرف العقاري ضرورة ملحّة

بغداد – قصي منذر

دعا الخبير الاقتصادي عبد الحسين المنذري، الامانة العامة لمجلس الوزراء الى دمج صندوق الاسكان مع المصرف العقاري كون الأول لا يمارس عملاً تجارياً، مشيرا الى ان الصندوق يدور حول دائرة مغلقة من دون ارباح. وقال المنذري لـ(الزمان) امس معلقًا على إيقاف الصندوق صرف قروضه لعدم توفر التخصيصات ان (الصندوق يعتمد في تمويله على المقترض لاغراض البناء ما يستلزم تأمين مبالغ له من الموازنة العامة في كل سنة).

واضاف ان (تأسيس الصندوق في الاساس كان خطأ ولم يكن وفق دراسة اقتصادية ومالية لأنه لا يمارس عملا تجاريا باستقطاب ايداعاته من قبل المواطنين وكذلك القروض التي يمنحها والاقساط التي يتم تسديدها فيها ربح وهذا الربح لايخصص لرواتب الموظفين)، مشيراً الى (فتح فروع للصندوق في المحافظات وتلك الفروع تحتاج الى كلف تشغيلية ورواتب للموظفين وكذلك تأمين بدلات الايجار والنفقات الاخرى وعندما يتم تسديد القسط الفعلي من الزبائن لا يسد رواتب الموظفين، وعلى مدار السنوات يبدأ رأس مال الصندوق يتناقص).

واشار المنذري الى (ضرورة منح تلك الاموال الى المصرف العقاري كونه المتخصص بالقروض الاسكانية على مدى اكثر من 50 سنة، فيما يسير صندوق الاسكان بدائرة مغلقة)، عادا (وجود الصندوق خسارة ويفضل دمجه مع المصرف العقاري واعادة هيكلته وبخبرة المصرف بالعمل ينقذ الصندوق ويعيد نشاطة ومن ثم دمج القروض)، داعيا الامانة العامة لمجلس الوزراء الى (اصدار قرار اداري بدمج الصندوق مع المصرف العقاري).واعلنت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة آن نافع اوسي امس عن إيقاف الصندوق صرف قرض 50 مليون دينار.

وقالت في بيان إن (الصندوق توقف في الوقت الجاري عن تسلم معاملات المواطنين الذين يرغبون بالحصول على قرض 50 مليون دينار ضمن مبادرة البنك المركزي وذلك لنفاد التخصيصات اللازمة لذلك فيما سيستمر الصندوق بترويج المعاملات الخاصة بالقرض حسب القانون السابق للصندوق)، وشددت على (تحقيق كافة اجراءات منح القروض للمواطنين وفق الضوابط القانونية وضرورة توعية المواطنين بشروطها وتعليماتها مسبقاً تلافياً لوجود مخالفات او معوقات مستقبلاً تحول دون تسليم كامل دفعات القروض).

واكدت اوسي ان (أبواب الوزارة مفتوحة امام المواطنين لاستقبال شكاواهم المتعلقة باجراءات الحصول على قرض صندوق الاسكان).

في غضون ذلك، أعلن مصرف الرافدين عن صرف رواتب موظفي جامعة الموصل والجامعة العراقية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان امس ان (المصرف شرع بدفع رواتب موظفي الجامعة العراقية ودوائرها كافة وجامعة الموصل وذلك بعد وصول القوائم الخاصة بمبالغهم من دوائرهم)، وأشار الى ان (الصرف تم عن طريق إحدى أدوات الدفع الالكتروني).