الأنواء تتوقع طقساً صحواً والحرارة 48

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل استمرار تأثير أمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الثلاثاء في المناطق كافة صحوا مع قطع من الغيوم،درجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية. واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار تأثير أمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الثلاثاء صحوا مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية)، واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 48 درجة والصغرى 25 درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا تنشط خلال النهارفي المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 30-40كيلو مترا في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية وان مدى الرؤية 8-10كيلومترات)، واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر على اجواء العراق ليكون طقس يوم غد الاربعاء في المناطق كافة صحوا مع انخفاض قليل في درجات الحرارة عن اليوم السابق).