التعليم يشرع بإعتماد آلية تميز أبناء القرى ضمن القبول المركزي

إعلان ضوابط قبول المعلمين المجازين في الدراسة الصباحية

بغداد – داليا احمد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد آلية تميز ابناء القرى والارياف في القبول المركزي وبالاتفاق مع وزارة التربية قياسا بالمدن الكبرى ذات المدارس المتميزة.

وقال الوزير عبد الرزاق العيسى في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال ترؤسه اجتماعا للملاك المتقدم ان (الوزارة عازمة على مفاتحة مجلس الوزراء لاستحصال الموافقة بشأن اعتماد آلية تميز ابناء القرى والارياف من خريجي الدراسة الاعدادية وبحسب المحرومية التي طالتهم قياسا بطلبة المدن الكبيرة ذات المدارس المتميزة)، واضاف أن (الوزارة تواصل جهودها في مراعاة الظروف الراهنة التي يمر بها العراق، وتأثيرها على المستويات العلمية لطلبة تلك المناطق).

عمل إداري

واوضح البيان ان (الاجتماع ناقش ايضا امكانية اتمتة العمل الاداري في الوزارة عن طريق تطبيق نظام الادارة الالكترونية، واعتماد قبول ما تبقى من مرشحي الاجازات الدراسية خارج العراق للعام الدراسي2014-2015 لقبولهم في الدراسات العليا داخل العراق)، وتابع انه (تم بحث تطوير آليات التعاون مع الوزارات كافة بشأن اعتماد تدريسيي الجامعات محاضرين لتعليم اللغة الانكليزية وضمن دورات تأهيلية لمنتسبيهم وفي مختلف التخصصات، فضلا عن المعايير التي تم اعتمادها في تقويم مستوى اداء تشكيلات الوزارة في انجاز معاملات المراجعين من المواطنين وطلبة الجامعات ومدى انجاز معاملاتهم على وفق الضوابط والتعليمات).وأعلنت الوزارة ضوابط قبول المعلمين المجازين دراسيا في الدراسة الصباحية للعام الدراسي المقبل، مشيرة الى أن الضوابط اشترطت أن يكون المرشح من مواليد 1977 فصاعدا، ولديه خدمة فعلية لا تقل عن سنتين ولا يقل معدل تخرجه عن 70بالمئة .ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي إن (ضوابط قبول المعلمين المجازين دراسيا في الدراسة الصباحية، للسنة الدراسية الجديد اشترطت أن يكون المرشح من مواليد 1977 فصاعدا، ولديه خدمة فعلية لا تقل عن سنتين لغاية الأول من تشرين الأول المقبل ولا يقلّ معدل تخرجه عن 70بالمئة وأن الترشيح والقبول للمعلمين والمعلمين المهنيين بحسب الاختصاص الدقيق وعلى وفق الخطة المعدة لهذه القناة من الوزارة وبعكسه يعدّ قبوله ملغيا)، وأضاف أنه (لا يحق ترشيح من سبق وتم ترقين قيده، او من لديه قبول سابق ضمن قنوات القبول المختلفة الاخرى المسائي المباشر، الـ10بالمئة الاوائل، وغير ذلك)، واوضح العبودي انه (يتمّ ادخال بيانات المرشحين من المديرية العامة للاجازات الدراسية وعبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة).

إجازات دراسية

مشيرا الى أن (منح الاجازات الدراسية او تمديدها من صلاحية وزارة التربية ويتم ارسال الموافقة على منح الاجازة الدراسية الى الجامعة المقبول بها المعلم مباشرة وارسال نسخة من الكتاب الى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة للعلم فقط وخلال النصف الاول من السنة الدراسية وبعكسه يعدّ القبول ملغياً)، وتابع، أنه (لا يحق للمعلم المجاز دراسيا تغيير جهة قبوله اذا كان قبوله صحيحا وعلى اساس اختصاصه، ولا يحق له تعديل الترشيح في السنة اللاحقة، ويحق له الانتقال في السنوات الدراسية فوق الاولى وبحسب ضوابط الانتقال بشرط موافقة وزارة التربية على ان تبلغ الوزارة بذلك)، موضحا أن (الترشيح من المديرية العامة للاجازات الدراسية يعد موافقة مبدئية لمنح الاجازة الدراسية)، واضاف العبودي أنه (في حال ثبوت كون المعلم المقبول ممن سبق وتم ترقين قيده يكتب الى الوزارة لالغاء قبوله ضمن قناة المعلمين المجازين دراسيا، وفي حال ثبوت حصول المعلم على قبول سابق ضمن قنوات القبول الاخرى وعدم الغاء قبوله منها لحين قبوله ضمن هذه القناة يكتب الى الوزارة لالغاء قبوله ضمن هذه القناة ويترك لوزارة التربية منحه اجازة دراسية من عدمه ضمن قناة القبول الاولى مؤكدا أنه (سيتم إلغاء او ترقين قيد الموظف المجاز دراسيا في حالة الغاء العقد المبرم من وزارة الطالب المانحة للاجازة الدراسية كونه امتيازا منح له من وزارته)، وأشار الى، أن (في حال انسحاب الطالب لاي سبب كان بعد اصدار اوامر القبول يتم مفاتحة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة لالغاء قبوله وحرمانه من التقديم ضمن قنوات القبول لمدة خمس سنوات)، مؤكدا أنه (يستثنى ذوو الشهداء المتقدمين ضمن هذه القناة من شرطي العمر والخدمة، وفيما يخص المعدل فتنطبق عليهم ضوابط تقديم ذوي الشهداء التي اعلنت الوزارة عنها في وقت سابق، مع الالتزام بالضوابط الاخرى).