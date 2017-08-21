التحالف الوطني يدعو لدعم متطلبات الصحافةُ الورقية

الحكيم: نافذة مشرّفة للحقيقة يتعين التضامن معها

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعا رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم الى توفير متطلبات ديمومة الصحافةُ العراقية الورقية واستمرارية صدورها .وقال في تصريح امس ان (الصحافةُ العراقيةُ الورقيةُ تواجه خطراً حقيقياً يهددُ ديمومتها واستمراريتها، وأنَّ إصدارها اليومي مشهدٌ من مشاهد الحياة التي لابُدَّ أنْ نحافظَ عليها).واضاف (إنَّنا إذ نعلن عن تضامننا مع الصحافةِ العراقيةِ الورقيةِ باعتبارِها نافذة مشرّفة من نوافذ الحقيقة والمصداقية وحرية التعبير، نؤكدُ على أهميتها بالنسبةِ للثقافةِ العراقيةِ الضاربة في عمقِ التاريخ)، واوضح البيان ان (الحكيم دعا التحالفَ الوطني والكتلَ النيابية الأخرى والجهاتِ المعنية إلى ضرورةِ توفير متطلباتِ ديمومتها واستمرارية صدورها).وفي اتصال هاتفي مع (الزمان) امس عبر مكتب الحكيم عن (تضامنه مع معاناة الصحف المحلية في ازمتها الحالية وضرورة توفير متطلبات الصحافة الورقية)، مؤكدا ان (الحكيم سيدعو الى اجتماع عاجل مع تلك الصحف في وقت قريب لمناقشة متطلبات دعمها وبما يعزز ديمومة صدورها).وكان عدد من من أصحاب الصحف المحلية ناقشوا في اجتماع طارئ اتخاذ التدابير المطلوبة لانقاذ صحفهم من حالة الانهيار الاقتصادي التي تعاني منها خاصة بعد حالة التقشف وحجب الاعلانات عنها لجهة دون اخرى مما تسبب من تسريح اكثر من نصف ملاكات تلك الصحف اضافة الى خفض رواتب الباقين للنصف مما الحق اضرارا بتلك الاسر، مؤكدين انه من اجل تكثيف العمل لانقاذ المؤسسات الصحفية العراقية صارت الدعوة لهذا الاجتماع لاتخاذ الخطوات والتدابير الضرورية الكفيلة بايقاف مسلسل الانهيار المستمر للصحف،فقد قرر المجتمعون الاعلان عن تأسيس اتحاد اصحاب الصحف العراقية كجهة قطاعية تعنى بمهمة توحيد وتنظيم الجهود ووضع استراتيجية بعيدة المدى والتخطيط لوضع الحلول للازمة الخانقة التي تمر بها الصحافة العراقية وكل ما من شأنه تعضيد ديمومتها.وجاء في البيان انه (انطلاقاً من الدور الريادي الذي تمثله الصحافة العراقية في ارساء قيم الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات وما تمخض من مواقف راسخة تجلت في ان يكون للصحافة اثرها البالغ في تحقيق الانتصارات الكبرى في معارك التحرير ومواجهة عصابات الظلام الارهابية الداعشية)، واضاف (وعلى مدى العامين الاخيرين وبجهود واتصالات دؤوبة مع جميع الجهات في محاولة للتوصل الى حلول موضوعية ونافعة للازمة التي تمر بها الصحف العراقية من دون استثناء، جابهتنا ارادة مضادة تمنع اي حل وتسعى في الباطن لانهيار الصحف استجابة لدوافع سياسية فاسدة لايسرها انتعاش الصحافة التي كانت وما زالت مصدر قلق لها لما تقوم به من دور كبير في كشف فسادها وتسليط الضوء على اخفاقاتها)، واوضح البيان انه (ومن اجل تكثيف العمل لانقاذ المؤسسات الصحفية العراقية وجدنا انه لابد من الدعوة لهذا الاجتماع الطارئ لاتخاذ الخطوات والتدابير الضرورية الكفيلة بايقاف مسلسل الانهيار المستمر لصحفنا).