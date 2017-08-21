كأس العراق يتأرجح بين العاصمة والمحافظات

الزوراء والوسط اليوم في مهمة إنقاذ الموسم الكروي

الناصرية – باسم الركابي

يسدل الستار اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من اب الجاري على موسم الكرة العراقي عندما تتجه الانظار نحو ملعب الصناعة الذي يضيف اخر المباريات حيث نهائي كاس العراق بين فريقي الزوراء والوسط بعدما ترشح صاحب الالقاب ال14 الزوراء على حساب الامانة والتغلب عليه بثلاثة اهداف لواحد تناوب على تسجيلها مصطفى كريم هدفين قبل ان يضيف حيدر عبد الامير الهدف الثالث فيما جاء هدف الامانة من ضربة جزاء وجاءت الاهداف جميعها في الشوط الاول من المباراة التي خرج فيها النوارس بالفوز الاول له على الامانة في الموسم الذي سبق وان هزمه مر تين في الدوري قبل ان يضع حدا لتطاوله عليه.

وتظهر المباراة الفرصة الكبيرة امام الزوراء لإنقاذ الموسم والعودة للمشاركة الاسيوية وهو صاحب الانجازات العريقة في البطولة عندما حققها لأربع عشرة مرة عندما حقق اللقب الاول في موسم 1976 بتغلبه على البلديات الامانة حاليا بخمسة اهداف دون ردن ليستمر في حصد القاب البطولة المذكورة وهيمن عليها بشكل لافت.

واستمرت القابها تستهويه من جيل لاخر ومن مدرب لأخر في تبادل لأدوارها وسط ترحيب الانصار الذين تواجدوا امس الاول في لقاء النصف النهائي ما سهل من المهمة والتغلب على الامانة في عقر دارها بثلاثة اهداف لواحد امام تطلعات الحصول على اللقب الخامس عشر اليوم بقيادة ابن النادي ولاعبه السابق عصام حمد المطالب بقيادة الفريق الى تغير نتائج الوسط ومحو اثار الخسارتين في الدوري كما تظهر الفائدة في احراز اللقب لتعويض نكسة الدوري بعدما حل في المركز الربع وكذلك الحصول على مشاركة اسيوية فضلا عن رد اعتبار الفريق الذي سبق ولعب نهائي الكاس الموسم الماضي وخسر من الجوية.

مهمة صعبة

وسيكون لاعبي الفريق امام مهمة لا تبدو سهله عندما سيلعب تحت ضغط الانصار الذين سيتابعون المباراة بقوة من خلال ملعب الصناعة لانهم يفضلون مشاهدتها ميدانيا وليس تلفازيا من اجل دعم المهمة واضافة لقب جديد لسجله المعزز بالقاب الدوري والكاس والاهم انقاذ الموسم والاحتفال سوية بلقب الكاس الجديد الذي يمثل اهمية استثنائية وكبيرة له ولانصاره في حسم المهمة التي يكون قد هيا لها لمدرب بعدما نجح مع اللاعبين في تحقيق ثلاث نتائج مهمة في غضون اسبوع قبل ان يحسم المهمة الثأرية مع الامانة الذي سبق وعذب الزوراء في حرمانه من ست نقاط اخرته للوراء و من بين الذين من افشلوا الفريق في حملة الدفاع عن لقب الدوري لكن لابأس ان يأتي لقب الكاس بديلا في ظل الظروف التي يمر فيها الفريق بعدما فشل امام الغريم الجوية في بطولة لاتحاد الاسيوي ثم الدوري.

امال الفوز

ويتجه الزوراء بآمال الفوز بقوة لمهمة اليوم الفرصة التي لايمكن التفريط بها ولتعزيز عدد الألقاب لتي حققها الفريق في المواسم

67و79 و81و82 و89و90 و91و93 و94 و95و96 و98 و99 و2000) قبل ان تتوقف البطولة وتعود الموسم الماضي عندما اخفق الفريق في الحصول على لقبها عندما سقط امام الغريم الجوية

وسيجد الفريق جمهورا كبيرا بانتظاره ودعمه وكله امل في ان ينجح اللاعبين بإدارة الامور في الحدث الابرز للزوراء في الموسم ولياتي الانجاز المنتظر لتعويض مشاركة الدوري المخيبة خصوصا وانه قدم مباريات مهمة في اخر جولات الدوري منحته الوقوف فوق الوسط قبل ان يظهر بشكل افضل الكل في بطولة الكاس وقدم عملا مهما قاده الى خوض نهائي لبطولة رغم ضغط المباريات لكنه اتجه بقوة لخوض لقاء اليوم تحت انظار جمهوره الكبير الذي يكون قد ترك خلفه مشاكل الدوري ونسيانه والنظر لمباراة اليوم لأغير الحاجة تظهر في اللعب واللقب الجديد.

اكثر استقرار

الزوراء اكثر استقرارا من الوسط عندما نعود لأخر جولات الدوري نجد تراجعا للوسط الذي انهي الموسم خامسا كما خرج من الباب الضيق في بطولة الاندية العربية والمشاكل التي خلفتها في ابتعاد المدرب الثالث هاتف شمران حتى انه خسر اخر مباريات الدوري من البحري قبل ان يعود لبطولة لكاس من بوابتين فارغتين حيث كربلاء والطلاب المنسحبان من اللعب قبل ان يكون امام الاختبار الحقيقي في مباراة تفوح منها رائحة الثأر عندما يريد تأكيد جدارته في تحقيق الفوز الثالث على الزوراء الذي يظهر في وضع افضل من الوسط في اخر ايام الدوري التي نجح فيها وتمكن من الوقوف فوق الوسط في اجواء صعبة قبل ان يدخل مباريات الكاس بشكل مختلف تماما عن الوسط وتمكن من هزيمة الجنوب في ملعبه قبل ان يعبر مواقع نفط ميسان ثم الفوز العريض على الامانة الذي قد يمهد لحسم مهمة اليوم التي ينتظرها مع جمهوره على احر من الجمر ويكون قد خطط عصام للمهمة بدقة من اجل الحصول اللقب على الشخصي الاول في مسيرته التدريبية مع احد أقطاب الكرة العراقية وسيكون محظوظ جدا كما سيتلقى الضوء الاخضر في البقاء موسم اخر مع الفريق وهذا مرهون بعطاء اللاعبين ودورهم في صنع الانتصار الذي يوازيه ثمن للفريق الذي يبحث عن تزين وجهه من خلال الحصول على لقب الكاس

تدوين الاسم

كما يريد الحمد هذه المرة تدوين اسمه من خلال الحصول على اللقب الذي بلاشك يشكل التحدي لمهمته التي يريدان يستمر فيها وهذا مرهون بالخروج باللقب وعكس ذلك قد تكون نهاية للمهمة لتي خرجت عن رغبة الانصار بعد نكسة الدوري لكن الامور تتعدل وتتوازن وتقبل بترحاب كبير اذا ما نجح الفريق في السيطرة على الامور وان تبقى الامور تحت السيطرة

ذاكرة الزوراء

الذاكرة الز ورائية تحمل سنوات الحصول على تلك الالقاب التي تزين خزانة النادي بانتظار ان يعتلي المنصة مرة اخرى لمساندة جهود اللاعبين وتامين طريق الفوز والخروج بلقب الموسم بعد نكسة الدوري والتواجد في الموقع الرابع والتخلي عن اللقب امام غضب جمهوره الذي مؤكد سيغض النظر عن كل الذي حصل امام مهمة اليوم التي سيلعبها الفريق بمعنويات عالية ويعول على عناصره ولانه تجاوز تحديات كبيرة ووصل الى المباراة عندما عبر كل الحواجز من خلال خوض مبارياته عندما تغلب في اللقاء الاول على المصلحة بأربعة اهداف لثلاثة ثم الفوز على نفط الجنوب بهدف في البصرة قبل ان يهزم نفط ميسان بهدفين دون ردفي الدور الربع النهائي وتمكن من التغلب على الامانة في الدور النصف النهائي بثلاثة اهداف لواحد لينتقل الى المباراة النهائية وينتظر تحقيق هدف المشاركة على عكس الوسط الذي كان قد تغلب في الدور الاول على غاز لشمال بهدف قبل ان يعبر الدور 16 من دون لعب لعدم حضور كربلاء كما انتقل من الدور الرابع النهائي بنفس الحال لانسحاب الطلاب قبل ان يهزم الميناء في الدور النصف النهائي بفارق ركلات الجزاء.

صعود الوسط

في الوقت الذي صعد الوسط على حساب الميناء بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 4\3 بعدما انتهت المباراة بوقتها الاصلي بالتعادل بهدف بعدما تقدم اصحاب الارض في بداية الشوط الثاني عن طريق امجد عطوان قبل ان ينجح علي حصني في اعادة المباراة لنقطة البداية لكنها حسمت في الاخير لمصلحة الوسط بفارق ركلات الجزاء عندما سجل الوسط اربع ركلات عن طريق اللاعبين فارس حسون ومحمد ناصر وفرحان ابراهيم وامجد عطوان فيما الميناء ثلاث ركلات عن طريق ياسر عمار ومصطفى ناظم وعلي حصني.

الميناء الافضل

وكان بإمكان الميناء ان يحسم المهمة بعدما ظهر في الحال الافضل خلال الشوط الثاني ووصل الى منطقة الوسط اكثر من مرة قبل ان تظهر محاولاته التي افتقدت للسرعة وعدم التركيز على الامور ليفرط النتيجة ويخرج من الباب الضيق ويضيع فرصة التأهل التي كان الاقرب لها مع ان نفط الوسط سيطر نسبيا على سير اللعب لكنه الاخر لم يستغل الوضع الذي ظهر به قبل ان يتقدم مطلع الشوط الثاني لكنه خضع للتعادل الذي قاد المباراة لوقتها الاصلي بالتعادل بهدف قبل ان تحسمهما ركلات الجزاء التي منحت المرور للوسط قبل ان يعود الميناء مع جمهوره بخيبة الضيوف ويتأهلوا للمرة الاولى الى نهائي الكاس الفرصة لتي فرط بها البصريين تحت انظار جمهوره الاكثر حضورا لكن جاءت الرياح بما لاتشتهي السفن البصرية لتي لم تبحر كما يجب في ارض النجف وهو الذي سبق وتعادل وتغلب على المتأهل في الموسم الحالي رغم الـــــــــــلعب بكل عناصره قبل ان تخدم ظروف البطولة فريق الوسط الذي تدرج الى مباراة امس الاول من دون لعب لدورين متتالين قبل ان يستفيد من ظروف مباراته التي لعبها جميعا في ملعبه في وقت خرج الميناء مرتين الى كربلاء والنجف.

ملعب محايد

وكان يفترض ان تقام مباراة الوسط والميناء في ملعب اخر محايد لخلق حالة من التوازن بين الفرق قبل ان تشكل المباريات ضغطا على اللاعبين مثلا قامتها في السماوة.

الوسط سيعود هذه المرة لقلب العاصمة ويحمل امال الحصول على لقب بطولة لكاس ويريد ان يكون الفريق الاول من خارج بغداد الحصول علـــــــــى للقب الذي بقي يتداول بين الـــــــــــفرق الجماهيرية والعاصمة ووضع حدا لهيمنتها.

لكن السؤال اليوم هل يقدر لاعبو الوسط من تحقيق الفوز على الزوراء تحت انظار جمهوره لكبير الذي كان وراء الفوز على الامانة

قدرات اللاعبين

تبقى المهمة امام قدرات لاعبي الوسط الذين تجاوزا طرفا مهما وقويا بعدما وقف الحظ معهم في حسم المهمة ويأملون ان يكونوا في المستوى المطلوب وهو الاخر اذي يمتلك مجموعة لاعبين واسماء تسعى الى تحقيق الانجاز الثاني خلال ثلاثة مواسم بعدما قهر الجوية امام جمهــــــــــــوره الموسم ما قبل الماضـــــــــــي قبل ان ان يكون امام الفرصة الثانية التي يأمل اهل النجف ان يعود الوسط بلقب البــــــــــطولة المحلية الثانية للفريق الذي يمــــــــــتلك قدرات ومقومات اللعب ومؤكد مهـــــــــــــتم في النتيجة التي يأمل ان يأتي الفوز الثالث للفريق على الــــــــــــزوراء مع اختلاف ظروف مباراة اليوم عن المباراتين السابقتين.

انتهاء الموسم

المهم ان تنتهي البطولة اليوم بعد عناء مشترك لكل الاطراف والفرق والأنصار والاعلام وللجميع لكن لاهم في الامر ان تنعكس المهمة على عمل لجنة المسابقات للبطولة المقبلة وان تخرج من عملها التقليدي في موسم لايظهر سهلا قبل ان تضيف المباريات مشاكل على الفرق التي تنتظر ان يهتم الاتحاد في عملية التنظيم لجميع مسابقات الموسم المقبل.