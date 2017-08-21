التنازل للسفاح عن رئاسة النادي إجتهاد شخصي

تعاقب المدربين يؤثر في صفوف الطلبة والإدارة تنتقد التعليم

بغداد – الزمان

يعاني نادي الطلبة، أزمات عديدة، باتت تهدد الفريق الأول لكرة القدم، الذي حصد لقب الدوري من قبل 5 مرات، وتألق من خلاله العديد من اللاعبين الدوليين، والمدربين المميزين.

تعاقب المدربين

بدأت الأزمة منذ الموسم المنتهي، حينما قرر المدرب القدير أيوب اوديشو، ترك الفريق دون سابق إنذار، بعد المشاكل المالية التي عصفت بالنادي، ليدخل الفريق في دوامة جديدة أثرت بشكل واضح على نتائجه.

فبعد أن كان منافسا على اللقب في المرحلة الأولى استقر أخيرا في المركز السابع بنهاية الموسم، وهو مركز لا يليق بالنادي ومكانته بين الأندية الجماهيرية.

الانسحاب من الكأس

انسحاب الفريق من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق أمام نفط الوسط، كان بمثابة الصاعقة التي نزلت على أنصار ومحبي الفريق، والذين انتفضوا بقوة إزاء هذا الحادث، ورفعوا أصواتهم عبر تظاهرات طالبت الإدارة بالاستقالة فورا.

وشكلت الجماهير رابطة لإنقاذ النادي، وفتحت قنوات الاتصال مع الإعلام ونجوم الفريق السابقين، ونجحت الرابطة في ضم الرابطة الرسمية للمشجعين، وكذلك الألتراس الخاص بالنادي، لتشكل قوة جماهيرية تسعى لحل الأزمة.

مغادرة اللاعبين

ومع انتهاء مهمة الفريق، بدأ عدد كثير من لاعبيه في المغادرة، والبداية كانت مع قائد الفريق مصطفى الأمين الذي فضل الذهاب إلى النصر الكويتي، ولحق به ثنائي خط الوسط ستار ياسين وعمر جبار، إلى فريق الشرطة، في المقابل غادر مهاجماً الفريق كرار علي بري للقوة الجوية، وأبو كونيه للكهرباء، وهناك حديث عن رغبة لاعبين آخرين في مغادرة الفريق، ومن ثم فالفريق فرغ من اللاعبين والتركة باتت ثقيلة جدا.

دخول السفاح

نجم الكرة الطلابية يونس محمود، لم يقف مكتوف الأيدي بعد مطالبات الجماهير، وغرد على حسابه الشخصي بأنه قادم للإنقاذ، وشرح من خلال منشوره الطريقة التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الهيئة الإدارية للنادي، علاء كاظم، وكيفية تنازل الأخير عن الرئاسة مقابل سداد الديون التي ترتبت على النادي،

هذه التغريدة لقيت ترحيبا عالياً من قبل الجماهير، والتفت حول “السفاح” من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال المدة المقبلة، لاسيما وأن الأندية الأخرى باشرت باستقطاب اللاعبين، وبالتالي يريد الجميع اللحاق بركب التعاقدات.

رد الإدارة

بالمقابل نفت إدارة النادي اتفاقها مع يونس محمود، على انسحاب الرئيس الحالي علاء كاظم من الرئاسة، وأكدت أنها باقية وأن ذلك مجرد رأي شخصي.

وحملت إدارة النادي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مسؤولية ما يجري اليوم، على أساس أنها لم تلتزم بوعودها المالية.

ووجهت الإدارة أصابع الاتهام عبر مكتبها الإعلامي للاعبين بأنهم وراء مؤامرة الانسحاب من بطولة كأس العراق، ووصفته بأنه أمر مدبر.

المجهول

ووسط تلك الأحداث يبقى مصير الفريق مجهولا دون حلول تلوح في الأفق، ويبقى الأنصار هم الضحية الأولى، ومن يذرفون دموع الحسرة بعد كل إخفاق.