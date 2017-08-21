الإمارات تشرع بالإستعداد لمواجهة الأسود في عمان

دبي – الزمان

يسود الحماس تدريبات 21 لاعبًا في المنتخب الإماراتي، ضمن المعسكر الإعدادي الحالي في دبي، استعدادًا لمباراتي المنتخبين السعودي في 29 أغسطس/آب الحالي، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، والعراقي في 5 أيلول المقبل، على ملعب عمَان الدولي في العاصمة الأردنية، ضمن تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ويقود تدريبات المنتخب الإماراتي، الأرجنتيني إدجاردو باوزا، بانتظار انضمام لاعبي نادي العين، بعد المباراة الآسيوية امس الإثنين، أمام نادي الهلال السعودي، حيث تنتقل التدريبات بعدها إلى ملعب طحنون بن محمد في مدينة العين، تجهيزًا لمباراة السعودية، على أن تغادر بعثة المنتخب الإماراتي إلى الأردن يوم 3 أيلول المقبل، استعدادًا لمباراة العراق في 5 من الشهر نفسه.

وقال سهيل النوبي لاعب المنتخب الإماراتي ونادي بني ياس: “اللعب لـلامارات شرف كبير لأي لاعب.

وتلبية نداء التجمع للمنتخب واجب وطني أتشرف بتأديته، إلى جانب بقية زملائي اللاعبين، وهو حلم وهدف كل لاعب”.

وأضاف: “تواجدي مع تشكيلة “الأبيض”، يمثل مرحلة جديدة بالنسبة لي، ومنعطف إيجابي مهم في مسيرتي الكروية، وسأسعى جاهدًا على أن أعطي كل ما عندي للتواجد بشكل دائم في تشكيلة المنتخب”.

وتابع لموقع اتحاد الكرة الإماراتي: “تدرجت في اللعب بالمنتخبات الإماراتية، وكنت أبذل قصارى جهدي كي أكون مقنعًا، وعند حسن ظن الجمهور والمدربين، وهدفي وهدف كل لاعب، التواجد في تشكيلة المنتخب”.

وأكمل: “فور استدعائي من قبل المدرب باوزا، تواجدت في تدريبات “الأبيض” عائدًا من المعسكر الخارجي لبني ياس، لأن لدينا استحقاقات مهمة خاصة مباراتي المنتخبين السعودي والعراقي ضمن تصفيات المونديال”.

وشكر النوبي، إدارة نادي بني ياس على دعمهم ووقوفهم إلى جانبه حتى وصوله إلى تمثيل المنتخب الأول، مؤكدا أنه عاهد نفسه على الظهور بالمستوى الأمثل كي يكون عند حسن ظن المدرب باوزا، كما تقدم بالشكر لأسرته على دعمهم وثقتهم الدائمة به.

من جانبه، قال أحمد راشد مدافع المنتخب الإماراتي ونادي الوحدة، أن انضمامه إلى تشكيلة المنتخب الأول لأول مرة، يمثل تحقيق جزء من أهدافه كلاعب كرة قدم، مؤكداً أن أهدافه كثيرة، وليس لها حد معين.

وأشار إلى أنه سيواصل التدريب وبذل ما بوسعه لرفع درجة تأهيله إلى أعلى مستوياتها، مؤكدا أن اللعب للمنتخب الأول مسؤولية بالدرجة الأولى، وعلى أي لاعب أن يكون على قدر حملها وصونها.

وعبر راشد عن تفاؤله الكبير باستدعائه إلى صفوف المنتخب، مشيرًا إلى أن الجهازين الإداري والفني طالبا برفع حالة التركيز، والاستعداد بشكل مثالي لمباراتي المنتخبين السعودي والعراقي، واللعب بشعار الفوز لا غير.

وأكد أن اليوم الأول من التدريبات مع “الأبيض” اتسم بالحماس والروح المعنوية العالية، وأن الأجواء داخل التدريب وفي مقر البعثة، مثالية وإيجابية.

وأوضح أن جميع اللاعبين رحبوا به وتمنوا له مستقبلا حافلا بالانتصارات والإنجازات مع المنتخب، مبدين استعداداهم الدائم على تقديم كل النصح والمساعدة له في بداية مشواره مع “الأبيض”.