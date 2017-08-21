نيمار يقود سان جيرمان إلى فوز كاسح والإنتر يستهل مشواره بثلاثية

البرشا يجتاز بيتيس والريال يدهس لاكورونيا في إفتتاح الليغا

{ مدن – وكالات: ضمد برشلونة جراح خسارة كأس السوبر الإسباني والأداء الهزيل الذي قدمه أمام ريال مدريد، بفوز على ضيفه ريال بيتيس، بهدفين نظيفين في مستهل مشواره في الليجا. سجل توسكو عن طريق الخطأ في مرماه وسيرجيو روبرتو هدفي برشلونة في في الدقيقتين 36 و38 من الشوط الأول. بتلك النتيجة افتتح برشلونة رصيده بـ3 نقاط، فيما بقى بيتيس بلا رصيد.

ريال مدريد يدهس ديبورتيفو

وافتتح ريال مدريد مشواره في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز سهل خارج على ديبورتيفو لاكورونيا (3-0) اول امس الأحد، على ملعب ريازور، في الجولة الأولى بالليجا. سجّل أهداف الريال جاريث بيل (20)، وكاسيميرو (27)، والألماني توني كروس (82). وشهدت نهاية المباراة، طرد سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد (90+2) بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بالاعتداء على بورخا فالي في كرة هوائية. اتَّسم اللقاء في مجمله بالأداء الجيد والحماس من جانب أصحاب الأرض، لكنَّ خبرات لاعبي ريال كانت سلاح أبناء زيدان لتحقيق الفوز السهل.

نيمار يشعل حديقة الأمراء

ودك باريس سان جيرمان شباك ضيفه تولوز بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اول امس الأحد، بملعب حديقة الأمراء، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي. ولعب النجم البرازيلي، نيمار، دور البطولة في ظهوره الأول بمعقل ناديه، حيث ساهم بتسجيل الأول والسادس، وصناعة الهدفين الثاني والخامس، كما تسبب في ركلة جزاء، ليقود سان جيرمان لكسر عقدة تولوز، الذي أحرج فريق العاصمة في مباراتي الموسم الماضي. كما حقق سان جيرمان العلامة الكاملة، رافعًا رصيده إلى 9 نقاط، يتساوى بها مع موناكو حامل اللقب، وسانت إيتيان، بينما تجمد رصيد تولوز عند 3 نقاط، في المركز الـ14 . حاصر الفريق الباريسي ضيفه منذ بداية اللقاء، وهدد مرماه بمحاولات عديدة أخطرها ضربة رأس لكافاني، وتسديدة لآنخيل دي ماريا، وأخرى لنيمار تصدت لها العارضة في الدقيقة 14 . كما تألق ألبان لافونت حارس مرمى تولوز، وأنقذ تسديدات أخرى لكورزاوا وماركو فيراتي وأدريان رابيو. ووسط هذا الطوفان الباريسي، انطلق الظهير الأيمن لتولوز، كيلفن أدو، ولعب كرة عرضية، قابلها الإيفواري ماكس جراديل بتسديدة مباشرة في المرمى، ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 18 . لم يهتز الفريق الباريسي، بل زاد نشاط نيمار، وتحرك في كل أرجاء الملعب، بحثًا عن ثغرة في دفاع تولوز، ليمرر كرة بكعبه سددها رابيو، وارتدت من يد الحارس، ليكملها نيمار في المرمى بالدقيقة 31 . وبعد أربع دقائق فقط، تبادل نيمار الكرة مجددًا مع رابيو، ليفاجىء الأخير الجميع بتسديدة أرضية سكنت الزاوية اليسرى، مسجلا الهدف الثاني. وحرم الحكم كافاني من هدف رائع في المقص الأيسر، بالدقيقة 42، بداعي التسلل. وأجرى باسكال دوبراز، المدير الفني لتولوز، ثلاثة تبديلات هجومية في الشوط الثاني، سعيًا للتعادل، إلا أن مهاجميه، أندي ديلورت وزين الدين مخاخ، وقعا في مصيدة التسلل أكثر من مرة، بينما كانت المحاولة الأخطر هي تسديدة كورنتين جين في المقص الأيمن، من ركلة حرة. أما باريس سان جيرمان، فلعب بأعصاب هادئة، ومال نيمار للعب الاستعراضي، ما تسبب في حصول الثنائي، أليكس بلين وعيسى ديوب، على إنذارين، كما نال ماركو فيراتي البطاقة الحمراء، بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 69 . إلا أن الفريق الباريسي لم يتأثر بالنقص العددي، حيث حصل نيمار على ركلة جزاء، سددها كافاني بقوة في الزاوية اليمنى، مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 75 . وتميز البديل كورنتين جين في لعب الكرات الثابتة، حيث لعب ركلة ركنية، انقض عليها كريستوفر جولين، مسجلا الهدف الثاني لتولوز في الدقيقة 78، لتشتعل المباراة مجددًا. لكن سان جيرمان أخمد انتفاضة منافسه، بهدف رابع سجله خافيير باستوري، الذي شارك بديلا في الشوط الثاني مكان تياجو موتا، وذلك بكرة قوية في المقص الأيسر، بالدقيقة 82 . بعدها بدقيقتين أضاف كورزاوا الهدف الخامس، بركلة مقصية، بعد ركلة ركنية لعبها نيمار. وفي الدقائق الأخيرة، أراح أوناي إيمري، مدرب سان جيرمان، نجومه، حيث أشرك جوليان دراكسلر وجيوفاني لو سيلسو، مكان دي ماريا وكافاني. وواصل نيمار تألقه، حيث تلاعب بدفاع تولوز، وسدد في المرمى مسجلا الهدف السادس في الدقيقة 92.

فوز ثلاثي

واستهلَّ إنتر ميلان، مشواره في الدوري الإيطالي لكرة القدم الكالتشو بالفوز على فيورنتينا (3-0) اول امس الأحد على ملعب جوزيبي مياتزا. سجَّل ثلاثية الإنتر، ماورو إيكاردي في الدقيقة (6) من ركلة جزاء، وأضاف هدفًا ثانيًا بالدقيقة (15)، واختتم إيفان بيريسيتش الأهداف في الدقيقة (79). وانضم إنتر ميلان لكل من يوفنتوس، وروما، ونابولي، وميلان، وسامبدوريا، وكييفو فيرونا، التي فازت في الجولة الأولى من البطولة. اعتمد لوتشيانو سبالياتي، على طريقة (4-2-3-1) بوجود إيكاردي بالمقدمة، وخلفه إيفان بريسيتش، وأنطونيو كاندريفا، وبروزوفيتش، فيما اعتمد ستيفانو بيولي على الطريقة ذاتها بوجود الوافد الجديد سيموني في المقدمة. بدأت المباراة بقوة من قبل لاعبي الإنتر المدعومين بالحماس الجماهيري الكبير، قابلها ارتباك واضح من قبل لاعبي فيورنتينا، واهتزاز ظهر جليًا في التمريرات المقطوعة في وسط الملعب. لم يحتج لاعبو الإنتر كثيرًا لأخذ زمام المبادرة، حيث تحصل إيكاردي على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، تصدى لها بنفسه بنجاح. وبعد مرور 9 دقائق أخرى، عاد إيكاردي مجددًا للظهور بتسجيل الهدف الثاني بضربة رأس بعد عرضية من زميله بيريسيتش. سيطر الهدوء على أداء الإنتر مع بداية الشوط الثاني، فيما حاول لاعبو فيورنتينا السيطرة على وسط الملعب فتحسن أداء الفريق على صعيد الاستحواذ بعض الشيء، لكن دون خطورة تذكر على كلا المرميين. وفي الدقيقة (79) أطلق إيفان بيريسيتش، رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثالث للإنتر، من صناعة البديل جواو ماريو، لينتهي اللقاء عمليًا.