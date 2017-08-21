تطور حاسم في مستقبل إبراهيموفيتش

{ لندن – وكالات: يواصل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب مانشستر يونايتد السابق، جهود التعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، أملا في العودة للملاعب بأسرع وقت ممكن. ووفقًا لمصادر خاصة من شبكة ESPN العالمية فإن زلاتان إبراهيموفيتش سوف يوقع عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد، هذا الأسبوع. وتعرض إبراهيموفيتش لقطع في الرباط الصليبي، الموسم الماضي، ما دفع النادي الإنكليزي لعدم تجديد عقده. ومنذ اللحظة التي أصيب بها اللاعب أمام أندرلخت في الدوري الأوربي، كان معلومًا أن السويدي سوف يبدأ عملية تأهيله في مقر الشياطين الحمر. وكان البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، من أبرز المطالبين بتمديد عقد اللاعب بعد انتهاء عقده مع الفريق، نظرًا لتأثيره الكبير داخل وخارج الملعب.