زيدان ينصح قائد الفريق

تيكي تاكا البلوغرانا وتهوّر القائد أهم مشاهد عبور ديبورتيفو

{ مدريد – وكالات: حقق ريال مدريد فوزا مستحقا وسهلا على حساب مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، بثلاثية دون رد، في افتتاح مشوار النادي الملكي في الدوري الإسباني الذي يحمل لقبه. وواصلت كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تقديم أداء المميز وحصد الانتصارات، رغم غياب نجم الشباك البرتغالي كريستيانو رونالدو للإيقاف. ويستعرض في التقرير التالي أبرز مشاهد فوز ريال مدريد الساحق على لاكورونيا في عقر داره:

تهور راموس

كان المشهد اللافت في الدقائق الأخيرة تعرض المدافع سيرجيو راموس للطرد بعد الحصول على إنذارين بتهور زائد من قائد الريال. وكان آخر طرد تعرض له راموس، يوم 23 أبريل / نيسان الماضي في لقاء برشلونة بالدوري، والذي خسره الملكي بنتيجة 2-3.

سوء مستوى أندوني

أهدر مهاجم ديبورتيفو لاكورونيا أندوني، 3 فرص سهلة للتسجيل، بجانب إهدار ضربة الجزاء التي تصدى لها بقرار خاطئ من جانب مديره الفني بيبي ميل، في ظل عدم التوفيق الذي لازمه.

شهد اللقاء تألقا واضحا من جانب الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، بعدما نجح في التعامل مع الكرات التي سنحت لصالح لاكورونيا باقتدار. والحقيقة أن دفاع ريال مدريد تعرض لاختبارات صعبة في بعض فترات اللقاء، وسنحت محاولات لصالح أصحاب الأرض، ولكن تألق نافاس لعب دورا هاما في تحقيق الانتصار.

تيكي تاكا مدريدية

استطاع لاعبو ريال مدريد تقديم أداء هجومي متميز بتمريرات متبادلة أرهقت دفاعات لاكورونيا، أعاد للأذهان طريقة التيكي التاكا الشهيرة التي قدمها المدرب بيب جوارديولا مع برشلونة قبل سنوات. هدف كاسيميرو تحديداً جاء بعد 44 تمريرة، وهو رقم هائل لم يحدث منذ مدة بعيدة، ويؤكد أن لاعبي الريال انسجموا تماما مع فكر زيدان الهجومي، وابتعدوا عن الأداء الفردي لصالح المنظومة الجماعية.

عودة أهداف بيل في الليجا

المشهد الأخير يتمثل في عودة الويلزي جاريث بيل للتهديف من جديد في الدوري الإسباني بعد غياب دام 6 شهور كاملة عانى خلالها من الإصابات. وأحرز بيل هدفاً للريال في مرمى لاكورونيا، بعدما غاب عن التهديف منذ التسجيل في شباك فياريال بالدوري يوم 26 فبراير / شباط الماضي. ويبدو أن بيل في طريقه لاستعادة مستواه تدريجيا مع ريال مدريد، بعد سلسلة من الإصابات والتراجع البدني.

زيدان ينصح راموس

على صعيد متصل أشاد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بالهدف الثاني الذي سجله لاعبه كاسيميرو، في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا، اول امس الأحد، بعد 44 تمريرة. وقال زيدان، عقب المباراة، في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: لقد كانت مباراة كاملة، لكن كان علينا أن نعاني، عانينا ولكننا تحكمنا في المباراة بشكل جيد، وسجلنا مبكرًا، في النهاية هناك بعض الأخطاء بالتأكيد، لكن الشكل العام كان جيدًا. وعن الهدف الثاني، قال: هذا ما نريد القيام به، ولدينا لاعبين لذلك، وعندما تحصل على مثل هذا الهدف فهذا أمر مهم جدًا، هذا ما نقوم به في التدريبات، ونعمل عليه، لذلك نحن سعداء جدًا.. إنها البداية وأنا سعيد، ولا زال هناك الكثير، أنا سعيد بالبدء بالفوز أمام منافس ليس سهلًا. وأضاف المدرب: هناك بعض اللحظات التي يجب أن نكون فيها في موقف الهجوم، وأخرى في الدفاع، نحاول أن نسيطر على المباريات بقدر الإمكان، ويمكننا الاعتماد على الهجوم المضاد أيضًا. وحول إيسكو، قال: عندما تكون لدينا الكرة فله الحرية في اللعب، وهو يلعب جيدًا بين الخطوط، لكن إيسكو يمكنه اللعب في أكثر من مركز، يستطيع اللعب في خط الوسط بالمراكز الثلاثة. وبخصوص حالة طرد سرجيو راموس في آخر المباراة، رد بقوله: إنه ليس سعيدًا، لكن عليه أن يبقى هادئًا.