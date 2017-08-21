العراق داخل النفق

مصائب السياسة والمال

كلنا استشعر حجم الألم والمعاناة التي المت بالمواطن العراقي جراء تسلط شذاذ الافاق ومجموعة لصوص افاكون وكذابون وسراق بإمتياز كانوا يدّعون او كنا نحن نصدق انهم ثوار ومجاهدون في السنوات الماضية ولكن في حقيقتهم ما هم الا لصوص كانوا يبحثون عن مجد شخصي واهواء ذاتية ونزعات طائفية شخصية لا تهمهم سوى مصالحهم ومصالح احزابهم وكتلهم السياسية وبشتى الطرق الكاذبة وادعائهم التدين وبتأييد من بعض الرموز الدينية اعتلى اولئك اللصوص دفة الحكم وعاثوا بالعراق فسادا بدءا من حصر التعيينات بأولادهم واقربائهم وصولا الى المقاولات والكومشن وحتى تأسيس الشركات والحصول على شهادات مزورة وليس انتهاء بالإستيلاء على عقارات الدولة او تأسيس الميلشيات المسلحة بغض النظر عن التوجه العقائدي او الفكري لمثل اولئك الساسة فكل التوجهات العقائدية والفكرية المنتمين للعملية السياسة هم متهمون بالسرقة واجحاف حق المواطنين في العراق وبنفس هذا المنوال استمرت السرقات منذ 2003 وحتى الان بسبب ان الفاسدين والسراق من الساسة جثموا على صدر العراق طيلة هذه الفترة ولم يقدموا للعراق سوى الموت والدمار والحصار وضياع مستقبل الشباب وضياع اراضي العراق وهم لا يبحثون سوى عن المال والسلطة والسكن في القصور الرئاسية والترف والدعة والسفر للخارج وسرقة المال بطرق محتالة ومتنوعة وهذا ديدن اللصوص الذين يستلمون الملايين بينما يعاني شعبهم الجوع والتطريد والتهجير والتشريد حتى ان النازحين لم يسلموا من السراق فسرق الساسة اموال النازحين واسكنوا شعبهم الخيم او الكمات في اوربا فالشعب ما بين جائع وتائه ومهجر ونازح توزع على بقاع الارض والساسة دون خجل يسرقون الشعب علنا في قبلة البرلمان وفي مجلس الوزراء ولم يأت لنا رجل حاكم ذو ضمير يعيد الحق المسلوب لأصحابه فبقي العراق الغني بالنفط يعاني الويلات وشظف المعيشة بينما يتنعم الساسة واولادهم بالسفر لأوربا والاستجمام هناك انها معادلة قاسية وقسمة ضيزى لا يمكن للشعب ان يطول سكوته لأنه لم يلاق سوى الويلات والمعاناة منذ الحكومات السابقة قبل 2003 وحتى اللحظة فبعد ان كنا نتصور الذين سيأتون بعد 2003 انهم منقذون ومخلصون للشعب من الفقر والحرمان وقمع الحريات اصبحوا هم اتعس لنا واسوأ بكثير لأنهم ابناء جلدتنا وجاروا علينا للأسف ويستحقون ان نتبرأ منهم ومن افعالهم النكراء فهم اساءوا للدين واساءوا الى الله بأفعالهم لأنهم مسكوا الحكم بإسم الدين ودخلوا للعملية السياسية بإسم الدين للأسف الشديد ولو كان الامر بيدي لوضعت قانونا يحظر دخول العمامة الدينية او رجل الدين لداخل قبلة البرلمان او مجلس الوزراء حتى تبقى العمامة نزيهة وشريفة وبيضاء وغير ملوثة بأدران السياسة القذرة التي لعبت بنا اشرس واقذر لعبة بتاريخ البشرية فهي تاجرت بالارواح والاعراض وبأرض الوطن.الساسة تاجروا بأغلى ما يملك الانسان العراقي الشرف والوطن وباعوا اراضي العراق في الموصل والرمادي وصلاح الدين وجرف الصخر وتلعفر والحويجة وغيرها من المدن التي باعها الساسة وبمساعدة الخونة الذين قبضوا ثمن خيانتهم لوطنهم وتاريخ هذا العراق، ان العراق اليوم يمر بمحنة كبيرة وبمنعطف تأريخي خطير ومنزلقات عدة كونه يحكم من قبل لصوص وسراق لا يشبعون من المال والخيانة .

وعلى الشعب العراقي ان يستذكر تاريخه وثوراته وعراقته وحضارته وان ينتفض لنفسه ولإنسانيته وان لا يدع هؤلاء السراق ينفذون بجلدهم خارج اسوار الوطن لنفتح لهم مشانق في الساحات العامة لنحاكمهم على خيانة البلد وتعذيب ابنائه طوال خمسة عشر عاما وعلينا ان نحسن الاختيار في الانتخابات القادمة ونترك القال والقيل بخصوص اختيار المرشحين وان نختار الانسان الوطني المستقبل الذي لا ينتمي لكل الاحزاب التي بان فشلها للجميع فتجريب المجرب اكثر من مرة قمة الحماقة ومن يريد ان يكون احمق طوال عمره فيستحق كل ما يحصل له ولعائلته ولبلده.

فالحل هو اختيار من يصلح لقيادة البلد وان يحاول الشعب الضغط على السلطات التشريعية والتنفيذية بإتجاه تصحيح المسار لحين قدوم الانتخابات القادمة وان نترك الانتماء الفرعي وننتمي لهويتنا الوطنية وندافع عن المواطنة وليس المذهبية لأن الطائفية ساهمت كثيرا بالاطاحة بالبلد بما يكفي وعلينا كشباب وبخاصة منظمات المجتمع المدني والمثقفين والاعلاميين علينا ان نسير مع بلدنا باتجاه واحد ونترك المسميات لأن الوطن يحتاج فزعة حقيقة وصدمة تعيد لأبنائه وله هيبته التي فقدت طوال هذه السنوات بفعل تسلط السراق من الساسة الذين كانوا يستجدون لقمة العيش في اوربا ويتسكعون هناك والان هم يحكمون اغنى بلد في المنطقة وبيدهم ميزانياته وخيراته للاسف الشديد.

نور كريم الطائي- البصرة