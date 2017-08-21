معصوم خارج لائحة أعلى الرؤساء أجراً في العالم

بغداد – الزمان

خلت لائحة اعلى الرؤساء اجراً في العالم من اسم الرئيس العراقي فؤاد معصوم، فيما حلً الرئيس لمصري عبد الفتاح السيس في صدارة اللائحة بالرغم من انخفاض اجوره عما كانت عليه عند تسلمه الرئاسة، في وقت جاء الرئيس الامريكي ضمن أقل الرؤساء أجرًا في العالم. ونشر موقع فيكس كاش الألمانى، تقريرًا تضمن لائحة برواتب أهم القادة والرؤساء فى العالم، حيث تصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى اللائحة تلاه رئيس وزراء أستراليا مالكولم تورنبول، بينما احتل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس فيتنام ذيل القائمة.وكشف التقرير عن رواتب أهم القادة فى العالم، التي يحصلون عليها شهريًا بالإضافة إلى أهم ما حصل عليه كل قائد خلال مدة رئاسته.وتحت عنوان “كم يحصل أهم قادة العالم سنويًا.،

وأوضح الموقع أن عبد الفتاح السيسي، يتقاضى أعلى أجرًا بين الرؤساء في العالم، براتب شهري يقدر بنحو 60 ألفًا و471 يورو، أى ما يعادل مليونا و200 ألف جنيه مصرى، فى حين أنه حصل منذ بداية حكمــــه على مبلغ يصل الى 193 ألفا و 176 يورو، أى ما يعادل 4 ملايين و26 ألف جنيه مصري.

مستشارة ألمانيا

وتمكن الموقع من حساب ما يتقاضاه السيسي بصورة يومية منذ انتخابه، مبينًا أنه يتقاضى يوميًا 1166 يورو، أي ما يعادل 23 ألف و320 جنيها مصريا.

وأضاف التقرير أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التى تم تولت منصبها في 2005 تتقاضى سنويًا مبلغ 310,800 يورو، حيث حصلت خلال مدة حكمها، التى بلغت 11 عامًا على 3,649,558 يورو.

ومن المفارقات المثيرة للدهشة أن رئيس أقوى بلد فى العالم، وهو الولايات المتحدة، يتقاضى أقل أجرًا بين رؤســــاء وقادة العالم، حيث يحصل الرئيس دونالد ترامب على مرتب سنوي يصل إلى 341,908 يورو، بينــــــــما حصل منذ انتخابه فى عـــــــام 2016 على 195,777 يورو.

ويأتى رئيس فيتنام، تران داى كوانج، فى ذيل القائمة، حيث يبلغ إجمالى ما يتقاضاه سنويًا 6,492 يورو، بينما يحصل رئيس الوزراء الاسترالي وهو صاحب ثانى أعلى راتب فى القائمة على مبلغ سنوي يصل الى 338,764 يورو.وذكر الموقع أن من المفارقات أيضًا أن يأتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فى المركز 21 فى اللائحة بعد النمسا وهولندا، حيث يتقاضى سنويًا ما يصل إلى 126,246 يورو، بينما حصل منذ بداية حكمه فى عام 1999 على 1.713.833 يورو.وجاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضمن أقل الرؤساء أجرًا فى العالم حيث يتقاضى سنويًا ما يصل إلى 92,232 يورو، بينما حصل منذ بداية حكمه فى عام 2014 على 274 ألفًا و169 يورو.