الإعمار يشرع بتطوير مشاريع ماء البصرة وذي قار

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة عن اهتمام مجلس الوزراء بتطوير مشاريع مياه الشرب في محافظتي البصرة وذي قار.

وقال الوكيل الفني للوزارة جابر عبد خاجي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (مجلس الوزراء يهتم بتطوير مشاريع مياه الشرب في المحافظتين والعمل على حل الازمة التي تعاني منها).

واضاف البيان ان (الخاجي ترأس وفد خلية الازمة الذي قام بجولة ميدانية في المحافظتين وشملت محطات الضخ في المحافظتين وناظم الصدر المغذي لمشروع ماء البصرة الكبيـــــــر حيث تم التأكيد على ضرورة انهاء التجاوزات الحاصلة كافة على الحصص المائية في الانهر المغذية للمشاريع).

واشار خاجي الى ان (مجلس الوزراء خصص مليـار دينار الى مديرية مـاء المحافظة لمعالجة المشاكل الانية التي تعاني منها المشاريع لضمان تحقيق انسيابية تجهيز المواطنين وزيادة كمياتها كما تم تخصيص مليــــار وخمسمئة مليون دينار الى وزارة الموارد المائية لصيانة عمود قناة البدعة ومحطات الضخ وازالة التجاوزات الحاصلة على امتـداد القناة وضمان عدم حصول تجاوزات جديدة).

تمليك اراض

وتابع البيان ان (الوزيرة آن نافع اوسي اعلنت عن تمليك 160 قطعة أرض سكنية في قضاء سوق الشيوخ وتصفير الطلبات بناحية الفجر في محافظة ذي قار ضمن الشرائح المشمولة بالتوزيع وحسب ضوابط الوزارة).

موضحة انه (تم كذلك تصفير طلبات قطع الأراضي في ناحية الفجر التابعة للمحافظة فضلا عن ان هناك فائضا بحدود 900 قطعة أرض سكنية جاهزة للتوزيع جاء ذلك الفائض من خلال توسيع التصميم الأساسي لناحية الفجر), فيما اكد وكيل الوزارة للشؤون الفنية جابر الحساني ان الوزارة نقلت العديد من الصلاحيات الى المحافظات وهي ماضية في ذلك ايماناً منها بأهمية نقل الصلاحيات.

ونقل البيان عن الحساني القول خلال استقباله عضو لجنة الاقاليم رسول راضي (ضرورة ان يكون الموظف في المحافظات يعي المعنى الحقيقي لنقل الصلاحيات و هي بكل الاحوال لتمشية امور المواطنين بشكل سريع دون تأخير وان يكون مدركا لتلك المسؤولية التي هي على عاتقة).

من جانبة اطلع راضي على الصلاحيات المنقولة للمحافظات و اشاد بسعي اوسي في انجاز نقل الصلاحيات على اتم وجة تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء.