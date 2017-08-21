(الزمان) تستطلع إقليم الشمال التركي وأسطنبول 4

مغادرة إقليم الشمال التركي (البحر الأسود)

حمدي العطار

غدا صباحا سوف نغادر اقليم البحر الاسود متوجهين بالطيران الى اسطنبول، ونكون قد زرنا قسما من مدن الشمال التركي وهي (غيرسون- اوزنجول –ادوردو-سامسون- طرابزون) ولم يتضمن البرنامج مدنا أخرى مثل (اماسيا- اماسر- سفرنيلو) وتتصف جميع هذه المدن بالهدوء والنظام والامان، وكم يؤسفني اسمع كلاما مؤذيا يمس العراقيين لكثرة وجودهم في مدينة (سامسون) ينتظرون الهجرة والبعض منهم لا يعكس صورة مشرفة للعراقيين، فقد حدثني البعض عن وجود تعاطف من قبل كبار السن الاتراك مع المهاجرين فيخفضون الايجار للشقة المفروشة الى اقل سعر (100 دولار) شهريا لأربعة أشخاص، بعد يومين يفاجأ صاحب الشقة بالمؤجرين العراقيين بسرقتهم الاثاث وبيعه والهروب من الشقة! كما أن البعض لا يعرف أن يتصرف بعقلانية خاصة عندما يتعاطى الخمرة او قسم منهم يرتاد اماكن السباحة للنساء ويتعمد تصويرهم! مثل هذه السلوكيات يضاف اليها قضايا النصب والاحتيال والتعامل بالعنف كلها تعطي صورة غير مقبولة امام الاتراك وتنعكس على موقفهم من العراقيين الموجودين في المدن التركية!

اسطنبول الآسيوية

كثير من المسافرين والسياح حينما يزورون اسطنبول يكتفون بأسطنبول الاوربية،لأنه يعتقد بأنها خير من تمثل اسطنبول بشارع التقسيم وجوامع وقصور الامبراطورية العثمانية والبسفور والاسواق المشهورة مثل السوق المصري وكذلك المطاعم وباقي المعالم السياحية من بانوراما فتح القسطنطية ومدينة الاسماك ورقصة الدولفين، ثم الى جزيرة الاميرات ومعها جبال ومرتفعات وتلفريك البورصة، هكذا ويرجع السائح سعيدا ويعد نفسه قد شاهد ما ينبغي مشاهدته من أسطنبول!لكنه ينسى او يتناسى الجزء الثاني من أسطنبول وهو الجزء الاسيوي (الأناضول) الذي لا يقل أهمية وجمالا واماكن سياحية ممتعة فهناك مناطق تمثل قمة الاثارة والمتعة في مجال السياحة الطبيعية والتسلية مثل (تل العرائس-هرم- كادي كوى- سبنجه- معشوقيه- بندك ) نحن ستكون غايتنا الأولى في هذه الرحلة زيارة اكبر عدد ممكن من مناطق الجانب الاسيوي من اسطنبول لأننا في زياراتنا السابقة لم نر هذه المناطق واكتفينا بالجانب الاوربي، وتبقى الالقاب تنهال على ذاكرتنا حينما نكون في اسطنبول فهي تسمى(مدينة الكنوز، مدينة المآذن، روما الجديدة،مدينة التلال السبع) وصدق نابليون حينما قال “لو كان العالم دولة واحدة لكانت أسطنبول عاصمتها”.

غادرنا مطار سامسون الساعة الثامنة صباحا وكان وصولنا الى اسطنبول الساعة التاسعة والنصف على الرغم من ان درجة الحرارة 28 لكن نسبة الرطوبة مرتفعة.

قصدنا الفندق (وش مور) وهو خمس نجوم وحتى نحصل على الغرف علينا الانتظار الى الساعة الواحدة ظهرا! ومن حسن الحظ يوجد مول (فورم اسطنبول) وهو اكبر مول في اسطنبول تجولنا به لساعات ومارسنا لعبة البوينك والفيشة وتناول الغذاء والموطا ورجعنا لأستلام الغرف ،على أمل الراحة والخروج ليلا الى منطقة التقسيم، فأسطنبول في الليل تكون كريمة مع ضيوفها!

التقسيم رمز التنوع

لا يمكن ان تزور اسطنبول وتقاوم جاذبية ميدان التقسيم وشارع الاستقلال ومنه الى برج غلطة سراي والى البسفور متجولا بأجواء تجمع بين التاريخ القديم ومؤثراته على العصر الحديث.

أثناء تجوالنا في التقسيم – شارع الاستقلال- لن نستطيع منع رغبتنا في المبالغة بالتقاط الصور لكل المشاهد التي تعبر عن تعدد الثقافات الفنية للشعوب تسمعها وتراها في هذا المكان،ممارسة الفن في هذا المكان لا تعني فقط استعراضا ترفيهيا وتعريفيا لثقافة والفنون الشعبية لتلك الفرق او حتى الافراد من اي بلد كانوا بل هي ايضا وسيلة لكسب الرزق من دون مذلة السؤال !

شاهدنا بعض العراقيين يعزفون ويغنون ومثلهم السوريون يدقون الطبول ويصدحون بأغانيهم الشعبية ولم يخلو المكان من الاجانب وموسيقاهم الشعبية ! لا نقول اسطنبول فيها مبدأ التسامح مع الاخر! وهو قد يكون هدف الكثير من الشعوب والحكومات ونحن في مقدمته، حيث مضى علينا اكثر من 14 سنة ونحن نردد كلمة التسامح ولا نستطيع تطبيقها! في اسطنبول وفي ميدان التقسيم لا تحس بالتسامح وكأن أحدهم خطأ والآخر يسامح بل ترى التعايش والكل يعبر عن هويته الثقافية بالملابس والموسيقى والرقص وحتى بالحب من دون خوف او أذن من أحد،وقد يكون هذا أحد أسباب أستهداف التقسيم وشارع الاستقلال بعمليات تفجير أرهابية!لأن الارهاب لا يحب التعايش ولا الاختلاف،وتعدد الثقافات والفنون ومعتقدات الدينية والعادات والتقاليد الشعبية!

تناولنا الحلويات مع القهوة التركية وانتقلنا من مكان الى آخر ثم الى احدى المكتبات التركية وصولا الى برج غلطة سراي الذي يعد من المعالم التاريخية القديمة والذي تم انشاؤه سنة 507 م وكان يسمى برج عيسى وعند البيزنطيون البرج الكبير وفي عهد سليمان القانوني استخدم البرج كسجن ثم تحول الى مركزا للتنجيم الفلكي وفي سنة 1717 استخدم مرصدا مراقبة وتعرض للحريق سنة .1794

بحر لامع

نزولا الى بحر مرمرة اللامع بمياهه ، هذا البحر بأنه يحتضن مدينة اسطنبول ويكون المنظر في الليل جميلا، ولسفن والمراكب والعبارات تبحر في مياهه تنقل المسافرين والسياح والاتراك بين الجانب الاولاربي والاسيوي من اسطنبول، كما توجد جولات أحتفالية لبعض السفن وهي تأخذك الى ساحل بحر مرمرة لتطلع على حضارة الشعب التركي والمباني الاثرية والحديثة التي تقع بالقرب من ساحل بحر مرمرة ،ونحن نلتقط الصور مع تلك المناظر التي تعج بالحياة الليلية وبعد مشقة التجوال الليلي في ازقة التقسيم وعبور مرمرة لا بد من تناول سندويج سمك السردين في ميناء امينونو مع الطرشي تكون قد انهيت طقوس الزيارة الى أهم ما موجود في قلب مدينة اسطنبول

يتبع