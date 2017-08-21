لا هدر لحقوق الشهداء والحشد الشعبي

بيان حكومي: قانون التأمينات الإجتماعية يصلح نظام التقاعد ويقلّص الفوارق

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دافعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية واصفة اياه بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح لاصلاح نظام التقاعد وتقليص الفوارق التقاعدية بين المشمولين بأحكامه، مؤكدة ان مسودة المشروع لم تمس حقوق شهداء الجيش والشرطة والحشد الشعبي والمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء والمشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية. وقالت الامانة في بيان تلقته(الزمان) أمس ( في الوقت الذي تؤكد فيه الامانة العامة لمجلس الوزراء حرص الحكومة على تحسين الاوضاع المعيشية للمتقاعدين ومد مظلة التقاعد الى جميع العاملين سواء أكانوا في القطاع الحكومي ام خارجه فإنها تؤكد على ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية جاء بعد دراسة مستفيضة وواسعة من الجهات المعنية ويعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح واصلاح نظام التقاعد في الدولة وتقليص الفوارق التقاعدية بين المشمولين بأحكامه).

مناقشة مشروع

واضاف ( كما نؤكد ان المشروع تمت مناقشته بشكل موسع في مجلس الوزراء ولم يرسل لمجلس النواب لغاية الآن وتم الاخذ بالملاحظات التي طرحت في اجتماع مجلس الوزراء بما يضمن النهوض بواقع المتقاعدين في القطاع الحكومي والمختلط والخاص). وشدد على ان ( مسودة المشروع لم تمس حقوق شهداء الجيش والشرطة والحشد الشعبي والمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء فضلا عن المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية عندما عدت حقوقهم التقاعدية حقوقا مكتسبة لا يجوز المساس بها)، موضحاً ان (المسودة راعت تضحيات قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وابطال الحشد الشعبي من خلال تمييزهم عما سواهم بحقوقهم التقاعدية عرفانا لتضحياتهم وامتنانا لدمائهم الزكية من خلال منحهم صلاحية اختيار المعادلة التي تضمن لذويهم راتبا أفضل اذ بموجب المشروع لذوي الشهيد حق تحديد حقوقهم التقاعدية على وفق كامل الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في الشهر الاخير من خدمته او على اساس ما يتقاضاه اقرانه من راتب ومخصصات بتاريخ نفاذ القانون او ثلاثة امثال الحد الادنى لأجر العامل ايهما اعلى ، وهو امتياز يليق بتضحيات الأبطال الذين صنعوا النصر للقضاء على داعش).وبحسب البيان فإن (مسودة المشروع لم تغفل الحقوق التقاعدية للسجين والمعتقل السياسي عند تمييزهما عما سواهم من المحتجزين السياسيين على وفق معادلة تضمن حقوق هذه الشريحة المضحية).

قيم التكافل

مشيراً الى ان ( المشروع يعزز قيم التكافل الاجتماعي ويضمن توزيع موارد صندوق التأمينات على وفق المعايير الدولية المعتمدة مع مد نطاق القانون لتغطية فئات عمالية محدودة الدخل لم تكن مشمولة في السابق بما يضمن مستقبل ملايين الاسر من تلك الفئات ويعزز دور القطاع غير الحكومي ويمكنه من اداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الامثل). لافتاً الى ان(المشروع اشتمل ضمان انتقال العاملين من القطاع الحكومي الى غيره وبالعكس من دون ان يخسر الموظف او العامل حقوقه).

وخلص البيان الى القول ان (مشروع القانون يكفل حياة أفضل لملايين الأسر، بعد ان كانت محرومة من اية ضمانات، فضلا عن الالتزام بتأمين سبل عيش تليق بأسر الشهداء المضحين).

من جهة اخرى، نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء صحة ما تردد عن نشوب حريق في مبناها صباح امس. وقالت الامانة في بيان ان (المعلومات التي نشرت عن نشوب حريق في مبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء عارية عن الصحة)، داعية وسائل الاعلام الى (توخي الدقة في نقل المعلومة والتأكد من مصادرها الرسمية).

وكانت بعض وسائل الاعلام قالت ان حريقاً أندلع صباح امس في الطابق الرابع من مبنى الأمانة.