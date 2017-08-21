الجميلي يبحث مع السفير الإيراني تطوير العلاقات الأقتصادية

التجارة تباشر قطع قوائم تجهيز الوكلاء بالطحين في الموصل

بغداد – شيماء عادل

اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة عن مباشرتها بقطع قوائم تجهيز الوكلاء من مادة الطحين في محافظة نينوى . وقال مديرعام الشركة طه ياسين عباس في بيان تلقته (الزمان ) أمس ان (جدولا بفترة القطع تم تعميمه على وكلاء الطحين حدد فترة عشرة ايام تنتهي نهاية شهر اب الجاري تليها المباشرة بقطع قوائم تجهيز شهر حزيران حيث ان تجهيز مطاحن نينوى بالحبوب سيكون مباشرة من مجمع حبوب بازوايا في الموصل على ان يتم تجهيز مطاحن العزائم ودارين2 وبركة الشيخان من موقع ساحة مشيرفة في دهوك ومطحنة بادليان من سايلو مخمور), واضاف ان (تنسيقا عالي المستوى يجري بين شركتي تجارة وتصنيع الحبوب لتوفير الحبوب اللازمة لانتاج حصة المحافظة من الطحين ), واوضح عباس ان (لجنة فنية باشرت باجراء تقويم فني لمراحل اعادة تأهيل مطحنة صلاح الدين الحكومية حيث انجزت الملاكات الهندسية والفنية التابعة لفرع الشركة ومطحنة صلاح الدين مراحل متقدمة لاعمال تفكيك الهيكل المتضرر للمطحنة ورفع المكائن والمعدات المدمرة داخل المطحنة ), مشيرا الى ان (الشركة ستعيد تأهيل واعمار المطحنة خلال الفترة المقبلة لغرض اعادتها للعمل ورفد المحافظة بمادة الطحين بعد ان تعرضت لاضرار جسيمة نتيجة العمليات العسكرية التي شهدتها المحافظة خلال سيطرة عصابات داعش الارهابية على مدينة تكريت قبل تحريرها العام الماضي ).

استلام الحنطة

واعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة عن مواصلة فرعها في محافظة ديالى استلام كميات من الحنطة الاسترالية المستوردة والواردة عبر ميناء ام قصر .ونقل البيان عن مدير عام الشركة هيثم الخشالي القول ان (الكميات المستلمة بلغت 2489 طنا من مجموع 4000 طن تمثل حصة المحافظة لتعزيز رصيدها من المادة ولتحسين الخلطات المجهزه للمطاحن لانتاج الطحين الموزع ضمن مفردات البطاقة التموينية ). فيما باشرت الملاكات الفنية في فرع الشركة في محافظة بابل باعمال الصيانة للمكائن والمعدات الخاصة بالمجرشة الحكومية في المحافظة للحفاظ على ديمومتها وجاهزيتها للعمل حيث تم صيانة روافع الرز الخام وروافع الهباشات وتبديل البولبرينات و الغرافات المستهلكة و تصنيع هوبرات جديدة بدل المستهلكة الخاصة بالروافع وإجراء صيانة الأنابيب الرئيسية لمنظومة سحب السحالة اما في فرع محافظة البصرة فقد انجزت الملاكات الهندسية والفنية تصليح الجك القلاب الهايدروليكي في سايلو البصرة).و اعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية عن ارسالها دفعة جديدة من مادتي السكر وزيت الطعام الى سايلو الموصل لتعزيز رصيد المحافظة وتامين الوضع الغذائي في الساحل الايمن من الموصل.ونقل البيان عن مدير عام الشركة قاسم حمود منصور ان (كمية 4000 كيــس من مادة السكــر المنتج محليآ و3500 كارتون من مادة زيت الطعام تم مناقلتها من مخازن الشركة في صلاح الدين الى سايلو الموصل فـي حملـة جديـدة لتوفير مفردات البطاقة التموينية وكخزين للساحل الايمن ).

تجهيز التموينية

واضاف ان (الشركة مستمرة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين عبر مراكز البيع والمجمعات والفروع التابعة لها حيث قام مركز مبيعات الرصافة بتجهيز مادة زيت الطعام بواقع 1776 طناً لحصة شهر حزيران و581 طن لحصة شهر تموز 2017 وتجهيز 3372 طن من مادة السكر لحصة شهر ايار), مشيرا الى ان (فرع الشركة في محافظة ميسان باشر باستلام مادة زيت الطعام بواقع 2367 طنا حيث تم تجهيز 137.134 طنا لحصة شهر تموز وتجهيز300.583 طن من مادة السكر لحصة شهر حزيران واما في محافظة كركوك حيث تم تجهيز مادة زيت الطعام لحصة شهر تموز و حزيران لعام 2017 كما تم تجهيز مادتي السكر وزيت الطعام لحصة شهر حزيران في محافظة صلاح الدين وفي محافظة البصرة بلغت نسبة تجهيز السكر 100بالمئة ونسبة تجهيز زيت الطعام 100بالمئة لشهر أيار ), موضحا ان (الشركة مستمرة بعملية التجهيز وبشكل انسيابي ودون تلكؤ او توقف خصوصا بعدما اعتمدت الشركة على المنتج المحلي وبنسبة 100بالمئة في توفير المفردات التموينية من السكر وزيت الطعام ).

.ومن جانب اخر بحث وزير التخطيط / وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي مع السفير الايراني ايرج مسجدي عددا من الملفات المهمة بين البلدين ذات الصلة بتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية . وتابع البيان ان ( الجميلي اكد خلال اللقاء ان العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورا مستمرا لانها قائمة على اساس المصالح المشتركة لكلا البلدين وان الطرفين ناقشا سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتطوير واقع المنافذ الحدودية بهدف تذليل العقبات التي تواجه التجارة فضلا عن قضايا اخرى تتعلق بفحص السلع والبضائع وتطبيق المواصفات القياسية في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين جهازي السيطرة النوعية العراقي والايراني). وتابع البيان ان ( ( مسجدي اكد ان بلاده تهتم كثيرا بتطوير علاقاتها مع العراق ), داعيا الى (المزيد من التعاون المشترك بين البلدين).