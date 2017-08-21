مطلقو التصريحات يلحقون ضرراً بالبلد ويلبّون متطلّبات أعداء العراق

خبير لـ (الزمان): الربط بين الهزّات الأرضية وتنقيب النفط مدعاة للسخرية

بغداد- داليا احمد

سخر خبير نفطي من عملية الربط بين لعمليات التنقيب في الحقول والآبار النفطية والهزات الارضية التي تضرب المناطق الجنوبية من البلاد, متهماً من يطلق مثل هذه التصريحات بالسعي لتحقيق اهداف معينة والحاق الاضرار بالبلد من خلال ايقاف اعمال التنقيب وقطع المورد الوحيد للعراق.

وقال حمزة الجواهري لـ(الزمان) امس ان (ربط الهزات الارضية بعمليات التنقيب التي تجري في الرفاعي يعد تصورا مضحكا جدا اذ ان عمليات التنقيب هي عمليات حفر ومسح جيوفيزيائي وهي لايمكن ان تؤثر في اي شيء ولا سيما ان العراق ومنذ اوائل القرن الماضي يقوم بعمليات حفر ومسح جيوفيزيائي وهي لم تتوقف في يوم من الايام، فلماذا اثير هذا الموضوع ؟).

مضيفا ان (الموضوع مضحك للغاية ، فإذا ناقشنا سبب الزلازل من الناحية العلمية لوجدنا ان الهزات الارضية سببها حدوث تصدعات في القشرة الارضية نتيجة التقاء صفيحتين تكتونيتين ما يتسبب بهزات ارضية والعراق يمتلك في المناطق الجنوبية بالاخص منطقة الرفاعي خطاً زلزالياً ضعيفاً جدا منذ ملايين السنين وهو ليس بالامر الجديدة على العراق بالتالي فأن عمليات التنقيب لا علاقة لها بموضوع الزلازل بالمطلق ).

عمليات حفر

ورأى الجواهري ان (المسألة ببساطة شديدة تتمثل في ان هناك جهات تفتعل اي سبب لايقاف عمليات التنقيب والحفر وتطوير الحقول كون اعداء العراق ادركوا ان المورد المالي الوحيد لنا هو النفط وبالتالي يقومون باطلاق هكذا معلومات وتصريحات من اجل ايقاف عمليات التطوير والانتاج كونه وفي حال توقفه العراق ينهار ).

مضيفا ان (هناك اشخاصاً يدفعون اموالاً لهؤلاء الجهلة وتحريضهم على ايقاف عمليات التنقيب)، على حد قوله.

ومضـــــــى قــــــائلاً(لو كان هناك ربط بين الزلازل وعمليات الحفر فأن امريكا تحـــــــتوي على الملايين من الابار ولم نسمع احدا هناك يقول انـــــــــها تسبب بهزات ارضية لها، اما العراق فيمتلك فقط ثلاثة الاف بئر فأكتشفوا انها سبب الزلازل ).

متسائلا (هل ان النائب الذي ربط الزلازل بعمليات الحفر يفهم بالجيوفيزيا لكي يطلق تصريحات خطيرة من هذا النوع؟).

مشدداً على القول ان(من يطلقون مثل هذه المعلومات ما هم الا مجموعة من الجهلاء مدفوع لهم لايقاف عمليات التنقيب )، على حد تعبيره.

وكان عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار النائب عزيز كاظم العكيلي قد دعا الحكومة العراقية الى جلب لجان مختصة للتحقيق في اسباب الهزات الارضية التي تصيب اقضية في ذي قار بين مدة واخرى.

وشدد بحسب بيان للمكتب الاعلامي لكتلة الحكمة النيابية على (ضرورة معرفة اسباب هذه الهزات التي من المحتمل ان تكون بسبب التنقيب وانتاج النفط وليس طبيعية كما يعتقد ، لكي يتم وضع الحلول المناسبة وتفادي الكوارث التي تسببها هذه الظاهرة والتي تتزايد بشكل ملحوظ بين مدة واخرى وزرعت الرعب في قلوب المواطنين البسطاء).

واضاف ( لقد اطلعنا على بعض تلك الاضرار التي خلفتها الهزات الارضية في قضاءي الرفاعي وقلعة سكر ولن نقف مكتوفي الايدي اذا لم تتخذ الحكومة العراقية الاجــــــــراءات والتحقيقات اللازمة لتفادي سقوط ضحايا من اهلنا الذين عانوا ماعانوه ايام النظام السابق والحروب وآخرها رعب الهزات الارضية للعوائل).

اسباب الزلزال

كما ان النائب عن محافظة ذي قار عبد الهادي الخير الله كان قد دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تشكيل لجنة خلال 72 ساعة لكشف أسباب الهزات الأرضية في المحافظة. وقال الخير الله خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن (قضائي الرفاعي وقلعة سكر بمحافظة ذي قار تعرضا أمس إلى هزات أرضية قوية تسببت بأضرار بنسبة 70 بالمئة من منازل تلك المناطق نتيجة لقدمها وبساطتها)، مبينا أن (تكرار الهزات التي تجاوزت العشرين مرة خلال الفترة السابقة تثير علامات استفهام كثيرة). وأضاف الخير الله، أن (هناك شكوكا تحوم حول الشركات النفطية المــــــــوجودة بالمنطقة والتي تســــــــتخرج النفط بطرق غير حديثة.

إضافة إلى عدم وجود تقارير شفافة وواضحة عن أسباب الهزات الأرضية هل هي طبيعية أم بسبب عمل تلك الشركات).