مفوضية الإنتخابات تمنح تيار الحكمة والأصالة العربية إجازتي تأسيس

ناشطون يطالبون بسحب قانون حق التظاهر من البرلمان لتعديله

بغداد – الزمان

دعا تحالف المادة 38 من الدستور الى سحب قانون حق التظاهر والاجتماع والتعبير عن الرأي وإعادته للحكومة لإجراء التغييرات المناسبة عليه بما يتلاءم مع النظام الديمقراطي والحقوق والحريات المنصوص عليها عالميا ودستوريا .ونقل بيان تلقته(الزمان) امس عن عضو تحالف المادة 38 الدستورية الناشطة ذكرى سرسم قولها ان(المنظمات والشخصيات المنضوية في التحالف تبذل جهوداً من اجل اعادة قانون حق التظاهر السلمي الى الحكومة) ، مشيرة الى انها(تواصل قراءتها لدى جميع الأطراف بالسلطة التشريعية والتنفيذية ، والاتجاهات للمنظمات الاممية والاتفاقيات الدولية).

صيغة مطروحة

واشارت سرسم الى اجراء وفد من ممثلي التحالف لقاء مع ممثل مجلس الوزراء في مجلس النواب تورهان المفتي حيث اوضح له اهم النقاط الخلافية التي دفعت التحالف الى التحفظ على الصيغة المطروحة في البرلمان ، واهمية سحب القانون واعادته الى الحكومة .

ونقل البيان عن اعضاء الوفد تأكيده ان(نسبة التعديلات التي طرات على النسخة التي تقدمت بها الحكومة تستدعي اعادته وفقا للقانون). وبحسب البيان، فقد شدد المفتي على (حرص الحكومة على اقرار قانون يكفل حق التظاهر وفق المعايير الدولية) .

سحب القانون

مؤكداً انه سيقوم بعرض المقترح على مجلس الوزراء للتداول بشان سحب القانون استجابة لطلب اللجان البرلمانية المعنية ومنظمات المجتمع المدني .

الى ذلك منحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجازة تأسيس لحزب تيار الحكمة الوطني وحزب الأصالة العربية.

ونقل بيان عن نائب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية كاطع الزوبعي قوله إن (مجلس المفوضين صادق على منح إجازة تأسيس لحزبين جديدين هما حزب الاصالة العربية وتيار الحكمة الوطني)، مضيفًا أن “الحزبين المذكورين قد استكملا جميع الاجراءات والتعليمات الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك وفقا لفقرات قانون الأحزاب السياسية المشرع من قبل مجلس النواب).

ودعا الزوبعي (جميع الأحزاب المتقدمة لغرض التأسيس التي سجلت وقطعت المدة القانونية لغرض استكمال الإجراءات المتعلقة بالتسجيل تمهيداً لمنحها إجازات التأسيس).

وكان رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم قد أعلن عن تأسيس تيار الحكمة الوطني في 24 من تموز الماضي منشقاً عن المجلس الاسلامي الاعلى.

من جهة اخرى، دعا المؤتمر الوطني العراقي القادة السياسيين الى اعتماد منطق الدولة في تعاملهم مع الخارج.وقال الناطق بإسم المؤتمر محمد الموسوي في بيان إن (الظروف الإقليمية الجارية في المنطقة والإنجازات المتحققة في الداخل تحتم على العراق لعب دور مؤثر وإتخاذ مكانة لائقة لا سيما في محيطه العربي)،

مضيفًا إن (الإنفتاح المتبادل بين العراق وجيرانه يحتم على عموم القيادات السياسية إعتماد منطق الدولة في تعاملها مع قادة البلدان الصديقة بعيداً عن أي مصالح فئوية ضيقة). ولفت الموسوي الى ان (مسببات العزلة التي كان يعاني منها العراق في وقت ما، لم يعد لها وجود)، مبديًا (ترحيب المؤتمر الوطني العراقي بأي زيارات أو مبادرات من شأنها تعزيز دور العراق وتعضيد مكانته بين باقي الدول).