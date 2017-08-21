العراق يؤكّد دعمه الكامل للجيش اللبناني في حربه ضد داعش

مجلس الأنبار يفتتح منفذ طريبيل تجريبياً

بغداد – محمد الصالحي

افتتح مجلس محافظة الانبار منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن بشكل تجريبي تمهيدا لافتتاحه رسميا, فيما وصل وزير الداخلية قاسم الأعرجي برفقة عدد من القيادات الأمنية الى المنفذ للاطلاع على الوضع الامني والخدمي قبل افتتاحه بشكل رسمي . وقال نائب رئيس المجلس فالح العيساوي في تصريح امس (تم افتتاح منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن بشكل تجريبي). مبينا ان (ذلك جاء تمهيدا لافتتاحه رسميا خلال ايام).واضاف ان (زيارة وزير الداخلية قاسم الاعرجي والوفد المرافق له الى المنفذ هي للاطلاع على جاهزيته وخاصة الدوائر الخدمية فيه من ماء وكهرباء وجوازات وكمارك). ووصل وزير الداخلية قاسم الأعرجي برفقة عدد من القيادات الأمنية إلى المنفذ تمهيدا لاعادة افتتاحه للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاثة اعوام. وقال قائممقام الرطبة عماد الدليمي في تصريح امس ان ( الاعرجي وعضو لجنة الامن والدفاع النيابية حامد المطلك وقائد شرطة الانبار اللواء هادي رزيج ونائب رئيس مجلس الانبار فالح العيساوي وعضو اللجنة الامنية راجع العيساوي وعدد آخر من المسؤولين والقيادات الامنية وصلوا إلى منفذ طربيل الحدودي مع الاردن للوقوف على المعوقات لغرض اعادة افتتاحة للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاثة اعوام).

اعادة افتتاح

واضاف ان (اللجان الامنية من وزارة الداخلية والدفاع والامن النيابية تدرس جاهزية اعادة افتتاح المنفذ ومدى الاستعدادات الجارية من الجانبين العراقي والاردني لفتح المنفذ وعودة التبادل التجاري مع البلدين والوقوف على المعوقات).

واشار الدليمي إلى أن (الوفد بانتظار وصول عدد اخر من المسؤولين في حكومة البلدين وسفيرة العراق في الاردن لحضور مراسيم اعادة افتتاح المنفذ ).

فيما وجه الاعرجي بمنح قدم لضباط منفذ طريبيل لستة أشهر، ولمنتسبي المنفذ ذاته لمدة عامين.وقال مكتب الأعرجي في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (الاعرجي وجه بتكريم ضباط منفذ طريبيل الحدودي ومنحهم قدم لستة أشهر، كما كرم منتسبي المنفذ ذاته بقدم لمدة سنتين).وأضاف أن ذلك جاء (لجهودهم الكبيرة وإخلاصهم في تنفيذ المهام المناطة بهم). مبينا أن الأعرجي (أثنى على أداء العاملين في هذا المنفذ، متمنيا لهم دوام النجاح والاستمرار في هذا العمل لخدمة العراق وشعبه).

الى ذلك قال مصدر امس ان (طائرة مقاتلة يعتقد انها تابعة للتحالف الدولي قصفت منزلا بالقرب من الشارع الحولي لقضاء القائم ، ما ادى الى اصابة ثلاثة اطفال وامرأتين من اسرة واحدة بجروح بليغة تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج). واضاف أن (القوات الامنية لم تعرف هوية الطائرة التي قصفت المنزل كونها تحلق بارتفاعات عالية لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة).

مواجهة الارهاب

ومن جانب اخر اكد وزير الدفاع عرفان الحيالي، لنظيره اللبناني يعقوب رياض الصراف دعم بغداد لبيروت في مواجهة الإرهاب .وقال الحيالي خلال اتصال هاتفي مع الصراف، امس إن ( العراق يدعم لبنان وجيشه في مواجهة الإرهاب ويقف إلى جانبه في معركة تطهير أرضه).بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط).وأضاف أن (العراق الذي عانى كثيرا من الإرهاب يعرف تماما أهمية المعركة التي يخوضها الجيش اللبناني وانعكاسها على المنطقة). معربا عن أمله بأن (يحتفل لبنان بالنصر القريب).