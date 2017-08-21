فقدان 10 بحارة أميركيين اثر اصطدام مدمرتهم بناقلة نفط قرب سنغافورة

سنغافورة -(أ ف ب) – أعلنت البحرية الأميركية فقدان عشرة من بحارة المدمرة “يو اس اس جون اس. ماكين” واصابة خمسة آخرين بجروح اثر اصطدام المدمرة الاميركية بناقلة نفط شرقي سنغافورة الاثنين.

وقالت البحرية في بيان “هناك حاليا 10 بحارة مفقودين وخمسة مصابين بجروح”، اثر حادث الاصطدام الذي وقع بين المدمرة القاذفة للصواريخ وناقلة النفط “ألنيك ام سي” اثناء ابحارهما فجر الاثنين شرقي مضيقي ملقة وسنغافورة.

وكانت البحرية اعلنت في بيان اول ان “التقارير الاولية تشير الى ان جون اس. ماكين اصيبت باضرار في جانبها الايسر الخلفي. عمليات البحث والانقاذ تجري حاليا بالتنسيق مع السلطات المحلية”.

وتم الابلاغ عن وقوع الحادث في الساعة 5,24 (الاحد 21,24 ت غ) بينما كانت المدمرة في طريقها الى ميناء سنغافورة للقيام بزيارة روتينية.

ويأتي هذا الحادث بعد شهرين من حادث اصطدام مماثل وقع في 17 حزيران/يونيو قبالة سواحل اليابان بين المدمرة الاميركية “يو اس اس فيتزجيرالد” وناقلة حاويات ترفع علم الفيليبين مما ادى لمقتل سبعة من بحارة السفينة الحربية الاميركية واصابتها باضرار جسيمة.