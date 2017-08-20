‎‫مكتب العبادي يكذب تصريحات قيادي كردي ‬‎

بغداد ـ (الزمان): كذّب مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي معلومات أدلى بها مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن المفاوضات التي يجريها وفد كردستاني مع مسؤولي الحكومة المركزية في بغداد. وقال المكتب في بيان ، إنه ينفي «المعلومات الكاذبة التي نشرت في تقرير لوكالة رويترز بخصوص الوفد السياسي الكردي الى بغداد». وأضاف، «نقل مراسل الوكالة حديثا لمسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار في التقرير يحتوي معلومات كاذبة وبعيدة عن الواقع ولم يتم التطرق اليها اطلاقا في مباحثات الوفد الكردي، كما ان الملا بختيار لم يكن اصلا ضمن الوفد الكردي». وأكد مكتب العبادي «اهمية تحري الدقة في نقل المعلومات»، مشيرا الى أن «تقرير الوكالة لم يأخذ بالمطلق رأي الطرف الثاني ولا رأي الوفد واكتفى برأي واحد لم يكن موجودا ضمن الوفد وقدم معلومات غير صحيحة».

وفي وقت سابق اليوم نقلت رويترز عن ملا بختيار قوله إن اقليم كوردستان قد يدرس احتمال تأجيل استفتاء على الاستقلال من المقر إجراؤه في 25 سبتمبر أيلول مقابل تنازلات مالية وسياسية من الحكومة المركزية في بغداد.

وقال بختيار، «كبديل لتأجيل الاستفتاء بغداد مستعدة أن تحقق أي شيء للإقليم (كوردستان)»، مضيفا أن على بغداد أن تكون مستعدة لمساعدة الكورد على تخطي أزمة مالية وتسوية ديون مستحقة على حكومتهم.