انقسام في المعارضة حول ترشيح عمرو موسى لانتخابات الرئاسة 

القاهرة- مصطفى عمارة فى الوقت الذى يواصل فيه رموز المعارضة المصرية اجتماعاتهم لاختيار مرشح توافقي لانتخابات الرئاسة القادمة كشفت مصادر حزبية النقاب عن ان اسهم عمرو موسى المرشح السابق للرئاسة والامين العام السابق لجامعة الدول العربية ارتفعت خلال المشاورات الاخيرة كمرشح توافقي للمعارضة . وفى هذا الاطار اكد حازم عبد العظيم الناشط السياسي والقيادى السابق بالحمله الانتخابية ان موسى من الشخصيات السياسية المحترمة وانه له خبرة طويلة فى مجال السياسة وعلاقات قوية فى الداخل والخارج . فى السياق ذاته طرح عدد من اعضاء الهيئه العليا لحزب الوفد اسم عمرو موسى كمرشح للرئاسة حزب الوفد وقال ياسر قورة عضو الهيئه العليا للحزب انه لم يتم طرح الامر على موسى بعد ولكن سوف يتم عرض الامر عليه مع اقتراب فتح باب الترشح لرئاسة الحزب ،فى المقابل اكد عمرو موسى ان زعامة الوفد تقتضى شخصية وفدية قوية قادرة على ادارة الامور وتحقيق مصالحة .