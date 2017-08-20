مدينة مغربية تحتفي بالطبخ الأندلسي وتصنفها اليونيسكو رمزاً للحمية المتوسطية

لطفي بوشناق نجم مهرجان أليغريا الدولي للفرحة الشمالية

الرباط – عبدالحق بن رحمون

يفتتح مساء الاثنين، النجم التونسي بوشناق مهرجان أليغريا في دورته الحادية عشرة بمدينة شفشاون المغربية، هذا المهرجان الذي ينظم سنويا، ويجذب كل عام مجموعة متنوعة من كبار نجوم وصناع ومقدمي الغناء ومختلف أنواع الموسيقى العرب والأجانب . وتقام الدورة الحالية لمهرجان أليغريا التي تعني الفرحة من خلال الاحتفاء بالثقافة الغذائية الأندلسية في الفترة بين 21 إلى 23 أغسطس (آب) الجاري. وكان من بين نجوم المهرجان في العام الماضي في مقدمتهم رامي عياش وكارمين باريس، وشامبوا، ودراي مارتينا، وإيستريا مورينتي، وماريا خوسي سانتياغو.

ويشار أن المهرجان الذي تحتضنه واحدة من أجمل مدن العالم، مدينة شفشاون العريقة التي اختيرت من طرف منظمة اليونيسكو، لتمثيل المغرب في اللائحة الرمزية للحمية المتوسطية، ليصبح لها ذلك البعد الدولي والمكان الاعتباري الجدير بها وبتراثها الغني. وقالت إدارة مهرجان أليغريا التي ترأسها الفنانة سميرة القادري لـ (الزمان): «إن الدورة الحالية لمهرجان «أليغريا» سيتم الاحتفاء بالموسيقى العربية مع واحد من بين أبرز المغنيين التونسيين لطفي بوشناق الذي سيكون أبرز نجوم المهرجان في دورته الحالية».

من جهته، أكد رضا زيطان رئيس «مؤسسة شفشاون للفن والثقافة في تصريح لـ (الزمان): «سيلتقي الجمهور مع فرق موسيقية من المغرب وإسبانيا، بالإضافة إلى بلدان إفريقية ومن أمريكا اللاتينية.» من جهة أخرى، يراهن المهرجان على استقطاب وجذب المئات من الزائرين، لمتابعة فعاليات فقرات الأنشطة الفنية المختلفة والحفلات الغنائية، التي ستحتضنها منصة مسرح القصبة الأثري ومنصة الساحة الكبرى. ويعد مهرجان « أليغريا «، من أبرز المهرجانات الموسيقية في المغرب، حيث يهتم أساسا بموسيقى أمريكا اللاتينية ، ويستوحي من التراث المحلي و الاندلسي، وتجتذب مدينة الجوهرة الزرقاء التي ينظر إليها منذ زمن طويل على أنها مركز ثقافي أعدادا كبيرة من الزوار المغاربة والأجانب ، وأصبحت شفشاون في السنوات الأخيرة وعلى مدار السنة تعرف توافدا سياحيا لامثيل له وذلك بسبب الطقس الجيد والمعالم السياحية وكل هذه الأسباب جعلت منها طبيعتها الساحرة وأيضا معمارها الأندلسي وجهة مفضلة لدى الكثير من المغاربة. و توفر شفشاون متنفسا مثاليا ليس فقط من حر الصيف ولكن بالمناطق المجاورة لها. وإذا كانت الموسيقى غذاء الروح، ومن أجل التنوع والتجديد في المهرجان حرصت مؤسسة شفشاون فن و ثقافة هذه السنة التنويع في فقراتها، من خلال الاحتفاء بالطبخ الشفشاوني الذي ينتمي إلى الحمية الغذائية في حوض المتوسط والتعريف بأطباقه ووصفاته المتنوعة انطلاقا من وعيها بأهمية تسليط الضوء على هذا الموروث الذي يمثل جانبا أساسيا للرأسمال اللامادي الذي يجب الحفاظ عليه وتطويره. ويتميز النظام الغذائي المتوسطي وفق اليونسكو، بنظام منتظم في الزمن والمكان وأن أهم مكوناته زيت الزيتون، والقمح والخضر والفواكه الطازجة والجافة ونسبة محددة من السمك والمواد المشتقة من الحليب واللحوم وبعض البهارات والتوابل. واعتبرت اليونسكو أن نظام الغذاء المتوسطي ليس مجرد تغذية عادية ، مؤكدة أنها تشجع الاتصالات الاجتماعية والوجبات الجماعية التي تعد حجر الزاوية في العادات الاجتماعية والاحتفالات. وأضافت المنظمة الأممية أن هذا النظام الغذائي أدى إلى ظهور مدونة رائعة من المعارف والأغاني والحكم والحكايات والأساطير. وتجدر الإشارة إلى أن الحمية الغذائية لسكان حوض المتوسط تتميز بتناول كميات كبيرة من الخضروات الطازجة والفواكه والمكسرات والبقول وزيت الزيتون غير المكرر والأسماك.وبحسب بيان صحافي تسلمت (الزمان) نسخة من الفنانين المشاركين في تنشيط فقرات الدورة الحادية عشر نجم الدورة الفنان لطفي بوشناق(تونس)، والفنان رشيد طه (فرنسا) و المجموعة الفلسطينية أصايل للفنون الشعبية، وراجيري سيسوكو، ادريس الملومي، باك ( مدغشقر-مالي-المغرب)، والفنان غاني(المغرب) ، والفنانة ليلى الگوشي (المغرب)، والفرقة الفضية الاصيلة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو نبيل أقبيب (المغرب)، والاركسترا السمفونية الملكية بقيادة المايسترو أليغ رشتكين(المغرب) وكوزا نويسطرا (فنزويلا-أمريكا الاتينية-الشبلي-البرازيل-افريقيا-المغرب)، و خوان كارمونا و (بتي موح-اسبانيا-الجزائر)،وخوسي لويس أنطولي(اسبانيا)، وأيمار(اسبانيا) ومريم شقرون(المغرب)، يوسف الحسيني(المغرب)، حنان موديان(المغرب)، ومج. گارنتي(مواهب شابة(المغرب)، و سفن دورزمواهب شابة (المغرب). و في هذا الموعد السنوي ستكون هذه المدينة الأندلسية مخلصة لوفائها في انفتاحها على كل ثقافات العالم، ويأتي تنظيم مهرجان أليغريا الدولي، تأسيسا لتقاليد فنية وثقافية عريقة ورفيعة القيمة، غايتها إهداء فسحة جمالية فنية، من أجل الفرح والسعادة .