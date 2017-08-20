بيل غيتس يتعهد التبرع بأكبر مبلغ في القرن الحادي والعشرين

نيويورك -الأناضول: قرر مالك شركة «مايكروسوفت» الأمريكية بيل غيتس، التبرع بـ 64 مليون سهم كان يملكها في الشركة، تصل قيمتها إلى 4.6 مليارات دولار لمصلحة المؤسسات الخيرية.

ووفقا لتقرير أصدرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الثلاثاء، حول شركة مايكروسوفت، تعهد غيتس بالتبرع بـ 64 مليون سهم في الشركة تعادل 5 % من ثروته التي تعد الأكبر في العالم، لمصلحة الأعمال الخيرية. ولم يشر التقرير إلى الجهة التي تعهد بيل غيتس بمنحها تبرعه الأخير الذي يعد الأكبر منذ عام 2000. ويعد التبرع الأخير هو الأكبر الذي يقدمه غيتس البالغ من العمر 61 عاما منذ عام 2000، عندما تبرع بمبلغ 16 مليار دولار عام 1999، و5.1 مليارات دولار في العام التالي. ومع أن بيل غيتس بات يملك الآن فقط 1.3 % من الشركة، إلا أن هذا يجعله في المركز الثاني من حيث كبار المساهمين، ويأتي أولا ستيف بالمر المدير التنفيذي السابق، وثالثا ساتيا ناديلا المدير التنفيذي الحالي.

وفي تموز / يوليو الماضي قدرت ثروة بيل غيتس بـ 89 مليارا و900 مليون دولار.