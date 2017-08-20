طلاق نجمة سينمائية عشية عيد زواجها الثاني

انقرة – الزمان

‎في الوقت الذي كانت تستعد فيه النجمة التركية ميرفي بولجور للاحتفال بعيد زواجها الثاني خلال أيام، اعلن زوجها، الفنان التركي مراد دالكيش طلاقهما بشكل رسمي. ‎مراد نشر بياناً رسمياً عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، كتب فيه: «زوجتي العزيزة ميرفي بولجور التي عشت معها لسنوات حب كبير، حاولنا انقاذ زواجنا منذ وقت طويل، ولكن للأسفاتخذنا قرار الانفصال في اطار من الحب والاحترام، وبسبب هذا القرار نعيش في فترة حساسة، ونطلب عدم الاقتراب من

‎الأمر باحترام ». ‎وفي الوقت الذي لم يكشف فيه مراد السبب المباشر لانفصالهما، أوضح مراد إلى أن خلافات زوجية عادية كانت وراء وصولهما لقرار الإنفصال. ‎يُذكر أن ميرفي بولجور الشهيرة بـ«السلطانة نوربانو»احتفلت بزفافها على مراد دالكيش يوم 24 أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما.

‎من ناحية أخرى، تستعد ميرفي بولجور لتصوير مسلسل جديد بعنوان «الكازينو» أمام النجمين بيرين سآت، وباريش أردوتش، ومن المقرر أن تدور أحداث العمل في الستينات.