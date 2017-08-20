عالم عراقي:اهتموا بصحة الرُكب فقد حملتكم ثمانين ألف كيلو متر

‎هشاشة العظام مرض صامت يصيب أي انسان بلا تنبيهات مسبقة لاهاي – الزمان

قال عالم عراقي مغترب في الجهاز العظمي ان العلاج الطبيعي والمساج يعمل على تحسين قوة المفاصل والعظام

الركبتان من اكثر مفاصل الجسم استعمالا وكثيرا ماتتعرضان للاذى . عند بلوغ الانسان سن الخمسين من العمر تكون ركبتاه قد حملته تفوق ثمانين الف كيلو متر .

ولفت البروفيسور عبد الوهاب الجبوري رئيس قسم العلاج الطبيعي واعادة التاهيل – جامعة لاهاي الدولية هولندا

الى ان حياة الانسان دائما ماتسير بطريقة هادئة ، فانت تجلس في العمل نهارا على كرسي مريح .. وتنام ليلا على سرير ذي فراش لينة وتركب السيارة في الذهاب والاياب ، ومع ذلك تشعر بالام المفاصل والظهر ، واذا ماذهبت الى الطبيب بادرك بالقول : انت مصاب اما بالانزلاق الغضروفي او بهشاشة العظام او انك تعاني من سمنة زائدة ، ويبدا بسؤال تقليدي هل تعاني من السكر ؟ تلك هي مواجع الجهاز العظمي التي غالبا ماتعاني منها.. كل ماقيل نحتاج الى توضيح .

حقيقة مهمة اثبتها العلماء والاطباء بان الركبتين تؤديان ماهو اشق من اي عمل يؤديه اي مفصل اخر من مفاصل الجسم اثناء الحركة من اعلى الى اسفل والى الامام والخلف مرات لاتعد ولاتحصى يوميا وبما ان الركبة دائمة الاستعمال طوال النهار فانها من اكثر مفاصل الجسم تعرضا للاذى حتى اذا مابلغ الانسان من العمر الخمسين تكون ركبتاه قد حملته مسافة ثمانين الف كيلو متر اي مايعادل سير الانسان حول خط الاستواء ثلاثة مرات. وقال الجبوري انه يؤكد كثير من الاطباء في امريكا واوربا ودول اخرى على ان خشونة عظام الركبة والتهابات المفاصل عبارة عن تاكل بالغضاريف المبطنة لاسطح عظمة الفخذ واعلى عظمة الساق حيث يحدث ضعف في تماسك هذه الغضاريف مما يؤدي الى تشقق سطحها ثم تتاكل تدريجيا الى ان يصبح سطح العظمةعاريا تماما من الغضاريف التي تحميه ويصاحب هذا التاكل التهاب بالغشاء المبطن للمفصل مما يؤدي الى نقص افراز السائل الذي يساعد على تسهيل حركة المفصل . مسببات الالتهاب وخشونة الركبة .. ويتفق الجبوري مع البروفيسور بيريكوف الذي يقول : يوجد اسباب عديدة لالتهاب المفاصل وخشونة الركبة منها ماهو اولى بالركبة ويحدث بتقدم العمر وزيادة الوزن وبعض الحالات ترجع للوراثة ومنها ماهو ثانوي ويكون بسبب اختلال في وظيفة الركبة مثل تقوس الركبتين او بسبب امراض المفاصل العديدة كالرماتوتيد والنقرس والذئبة الحمراء ومرض تاكل العظام الناتج عن استخدام بعض الادوية او نتيجة لكسور سابقة بالمفاصل او العظام وقد يكون السبب في الخشونة نتيجة ارتفاع نسبة املاح اليوريك اسيد بالدم او مرض السكر .

ولفت الطبيب العراقي البارز الى ان جلسات العلاج الطبيعي تعمل على تحيين حالات خشونة الركبة والتهاب المفاصل سواء في الاطراف العلوية او السفلية ويكون العلاج معتمدا على ممارسة الرياضة في الحالات الاولى مع علاج اي خلل في التمثيل الغذائي . هشاشةً العظام وسن الياس ..

وقال الجبوري انههشاشة العظام حقاً ( المرض الصامت ) لان فقد العظام يحدث دون اعراض واضحة وهو مرض بسبب ترقق العظام وضعفها الى الدرجة التي يمكن معها ان تنكسر بسهولة وخصوصا عظام الفخذ والعمود الفقري والحوض والضلوع وفيها يتلاشى الكالسيوم من العظام وهو المعدن الذي يعطي عظامنا القوة والمتانة ، ومن الممكن ان تصيب هساشة العظام اية سن الا ان اكثر النساءفوق الستين عاما لديهن هشاشة عظام وذلك يرجع لنقص هرمون ( الاستروجين ) ويتضاعف معدل حدوث كسور عظمة الفخذ في المراة لان الكثافة المعدنية لعظامها اقل من الرجل علاوة على السقوط او الوقوع على الارض ، ومن العوامل المرتبطة بهشاشة العظام حجم الجسم فالمراة النحيفة اكثر تعرضا له من المراةكبيرة الحجم ذات العظام الاكبر . وينصح د. بيريكوف تشخيص ترقق العظام قبل حدوث الكسور حتى يمكن تجنبها – فيجب عمل تحاليل الدم كاملة ووظائف الغدة الدرقية ووظائف الكبد والكلى ونسبة الكالسيوم لان هناك حالات مرضية تؤدي لهشاشة العظام وهي الفشل الكلوي ونقص فيتامين ( د) والروماتويد وزيادة افرازات الغدة الدرقية وبعض انواع الانيميا والتهاب الكبد المزمن ومرض الرئة الانسدادي المزمن .

ومن اسباب هشاشة العظام نقص الاستروجين اضطراب الدورة او نتيجة للتدخين بشراهة كما ان استخدام الكورتيزون ومضادات الحموضة ومضادات التجلط بكثافة ولمدة طويلة لها اثار سلبية ايضا . ولا ننسى ان للتغذية السيئة والعامل الوراثي دورا كبيرا على هشاشة العظام .

واخيرا توصلت الابحاث الى انالاكتئاب بين السيدات يعمل على سرعة تاكل العظام .

كيف نحمي انفسنا من الانزلاق الغضروفي ؟

الغضروف هو الوسادة الموجودة بين الفقرات لثبات العمود الفقري وحمايته واذا فقد الغضروف وظائفه يحدث تشقق وتخرج المادة الغضروفية للخارج وهذا مايعرف بالانزلاق الغضروفي .

يخرج هذا الغضروف الموجود بين الفقرات الى القناة الشوكية ويضغط على النخاع الشوكي وجذور الاعصاب ليست الاما مبرحة مثل عرق النسا واحيانا يحث سقوط للقدم واحيانا تحدث مشكلات في التحكم في البول .

كما ان فكرة حدوث شلل من جراء عملية الاستئصال مفهوم خاطئ لان وسائل العلاج الطبيعي تأتي بنتائج فعلية في مثل هذه الاصابات .

مرض السكر والعظام …

اما عن مرض السكر وتاثيره على العظام فهو يحتل مكانة ليست بالهينة في مجال الطب وبما ان لمرض السكر تاثيرا على العين والكلى والقلب والجهاز العصبي فهو يمتد ليؤثر على العظام فتصلب الشرايين عند مرضى السكر ضيق وانسداد يقلل الدم الشرياني الذي يصل الى العضلات بجانب التهاب الاعصاب الطرفية وتحدث الام شديدة وملحوضة اثناء المشي .

يؤكد د. بيريكوف على ان الاباء والامهات في حاجة الى تعلم اصول وقواعد الثقافات الغذائية السليمة.