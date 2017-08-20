الإتحادية تنظر في دعوى أقامها العبادي بشأن الموازنة

بغداد – داليا احمد

تعتزم المحكمة الاتحادية العليا عقد جلسة اليوم الاثنين للنظر في دعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للعام الحالي، فيما كشفت عن نظرها في ثلاثة طعون بشان استجواب وزير الزراعة فلاح زيدان في مجلس النواب. وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (المحكمة تعقد اليوم الاثنين جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود للنظر في دعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري).

واضاف الساموك ان (المحكمة ستنظر خلال جلستها في عدد من الدعوى المدرجة على جدول أعمالها).وتابع ان (جدول الأعمال يتضمن دعوى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إضافة لوظيفته المقامة على رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إضافة لوظيفته للطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري(. وأشار إلى أن (هذه الدعوى تم تأجيلها في الجلسة السابقة لتمكين المدعي من دفع أتعاب الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة للبت في الأمور الفنية الواردة في الموازنة).واشار البيان الى أن (دعوى أخرى ستنظر اليوم للطعن ببعض مواد قانون الموازنة أيضاً، أقامها عدد من النواب على الجبوري إضافة إلى وظيفته).ولفت إلى أن (المحكمة الاتحادية العليا ستنظر ضمن جدول أعمالها طعن وزير الزراعة إضافة لوظيفته بقرار استجوابه الصادر من مجلس النواب). الى ذلك قال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل وفد مجلس الدولة برئاسة سامية كاظم محمد ). واضاف ان (معصوم وجه بالعمل على استقلال القضاء الاداري بمحاكمه وادارته عن السلطات التنفيذية).