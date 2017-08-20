العراقي للتجارة يعتزم إفتتاح مكتب تنفيذي في سوق أبو ظبي المالي

الهيمص لـ (الزمان): فرص عمل للخريجين والمساهمة بإعمار المناطق المحررة قريباً

بغداد – قصي منذر

انجز المصرف العراقي للتجارة دراسة المشاريع المطروحة لإعادة اعمار المناطق المحررة بالاضافة الى القيام باعمال جديدة من شأنها توفير فرص عمل للخريجين، معلنا عن قرب افتتاح مكتب في سوق ابو ظبي المالي من اجل تقوية العلاقة مع بنوك المراسلة .

وقال مدير عام المصرف فيصل الهيمص لـ (الزمان) امس ان (المصرف يدرس حاليا المشاريع المطروحة لإعادة اعمار المناطق المحررة لدعم المجتمعات في تلك المحافظات وسنعلن عن تلك المشاريع بالتزامن مع افتتاح فرع المصرف في الموصل بعد استحصال الموافقات قريبا فضلا عن القيام بإعمال جديدة من شأنها توفير فرص عمل للخرجين)، نافيا (وجود اي استثمارات للمصرف في الخارج سوى بنايتين في لبنان ، وندرس حاليا اما الابقاء عليها او بيعها كما سيتم افتتاح مكتب تنفيذي للمصرف في سوق ابو ظبي المالي خلال العام الجاري من اجل تقوية وتفعيل العلاقة بالمصارف المراسلة التي وصل عددها الى 435 بنك مراسل في موضوع التجارة والاستيراد لمختلف وزارات وقطاعات الدولة)، وتابع الهيمص ان (ستراتيجية المصرف تعتمد على توسعة اعماله محليا ودوليا من اجل تعظيم نسبة الارباح بالاعتماد على تنمية الملاكات الشابة وتأهيلها لغرض تبؤ المسؤولية المناسبة في مختلف الاعمال المصرفية وكذلك ترقية الانظمة التقنية كما ويعمل نظام الادارة في تقويم الاهداف والاداء الوظيفي لمكافأة الموظفين المتميزين في عملهم وكذلك موصلة تأهيل الموظفين عبر الاستثمار في تدريبهم بما يتفق مع المصارف المتقدمة في العالم)، مشيرا الى (اضافة اربعة فروع جديدة استحدث خلالها 350 فرصة عمل ، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الاهلي المتحد للتنمية وتقويم التعامل الفني والستراتيجي المشترك مع الشركاء في البنوك المراسلة)، لافتا الى انه (تم ترشيد الانفاق وتوفير 8 مليارات و400 مليون سنويا بالغاء عقد الشركة الامنية الخاصة وتأمين حماية المصرف من قبل القوات الامنية وكذلك استغلال ممتلكات وعقارات المصرف بدلا من الفروع المؤجرة)، مؤكدا (زيادة رأسمال المصرف من تريلون و750 مليار دينار الى تريلونين و 750 مليار دينار بالاضافة الى تحويل 50 بالمئة من نسبة الارباح السنوية للعام الماضي بمبلغ 268 مليار دينار الى وزارة المالية بالاضافة الى استحصال الديون من التسديد والديون المتعثرة خلال تسلم الادارة الجديدة بنحو 166 مليون دولار وكذلك 36 مليار دينار).

واوضح الهميص ان (المصرف قام بخصم السندات المصدرة للمقاولين من قبل الوزارة كما وحقق صافي ارباح خلال العام الجاري بنحو 169 مليار دينار بالاضافة الى القيام بإنشطة مختلفة وجديدة منها كمدير اصدار في عملية الطرح الدولية للسندات الحكومية البالغة مليار دولار الى جانب المصارف العالمية)، مبينا ان (المدة الماضية شهدت اطلاق منتج تستاهل الذي من شأنه جذب مدخرات المواطنين وايداعها لدى المصرف مقابل شهادات ايداع بالاضافة الى خدمة جمار التي تعد حساب مصرفي لتقديم الخدمات للزبائن فضلا عن اطلاق قروض شخصية لموظفي الدولة تتراوح 10 ملايين الى 100 مليون دينار بالاضافة الى اطلاق منتج جديد باسم سيارتي وهو عبارة عن قرض لشراء السيارات يبلغ حده الاعلى 60 مليون دينار باتفاق مع شركتي تيوتا وجيب ودوج)، متابعا ان (المصرف قام بتوطين رواتب الموظفين من خلال توسيع العمل واصدار بطاقات الكترونية).

ومضى للقول انه (تمت اعادة افتتاح فرعي المصرف في الرمادي وكذلك في شركة نفط ميسان)، واضاف ان (المصرف استطاع خلال تلك المدة الحصول على شهادات عدة ومن مؤسسات عالمية بالاضافة الى الحصول على شهادة الايزو 9001 في الاعتمادات وخطابات الضمان وكذلك الحولات)، لافتا الى (القيام بحملات عدة شملت اغاثة النازحين و دعم جرحى القوات الامنية).