إجتماع حاسم للجبوري مع نواب كركوك لحسم آلية الإنتخابات

بغداد – صباح الخالدي

كركوك – مروان العاني

يلتقي رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بأعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك اليوم الاثنين في اجتماع مهم للتوصل الى صيغة نهائية بشأن انتخابات المحافظة، فيما اكدت مصادر نيابية ان الاجتماع سيشهد حسم القضية جراء تقارب وجهات نظر مختلف الاطراف والتوصل الى اتفاق يتضمن تدقيق سجل الناخبين بتوقيت زمني تحدده مفوضية الانتخابات وتوزيع المناصب وفق الاستحقاق الانتخابي ليأخذ المكون الاول منصب المحافظ والمكون الثاني رئيس المجلس وللثالث منصب نائب المحافظ. وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان تلقته (الزمان) ان الجبوري استقبل اعضاء مجلس النواب عن كركوك امس وجرى خلال اللقاء (مناقشة ابرز تطورات الاوضاع السياسية في المحافظة بالإضافة الى بحث الاشكاليات التي تحول دول الوصول الى صيغة توافقية لقانون الانتخابات في المحافظة). ونقل البيان عن الجبوري تأكيده (أهمية الاتفاق على صيغة توافقية لقانون الانتخابات تحفظ حقوق جميع المكونات في المحافظة وفقاً للدستور)، مشيرا الى (ضرورة ان تكون الانتخابات في كركوك بشكل يضمن حقوق المكونات كافة ويفضي الى نجاح العملية الانتخابية). واضاف ان (مواجهة الارهاب لا تتم الا بالوحدة الوطنية وهذا لن يتم الا من خلال تظافر جهود الاطراف كافة من اجل تحرير الاراضي التي يسيطر عليها داعش في كركوك خصوصا قضاء الحويجة)، مشدداً على (ضرورة دعم الاستقرار والأمن بالمحافظة في مرحلة ما بعد داعش من اجل الحفاظ على نسيجها الاجتماعي ولحمتها الوطنية خلال المدة القادمة). بدوره، أكد النائب عن المكون التركماني حسن توران حصول تقارب بوجهات النظر بين ممثلي المكونات الثلاثة العرب والاكراد والتركمان بشأن كركوك خلال الاجتماع مع الجبوري ، مستدركاً ان (الاتفاق لم يحسم بشكل نهائي)، مؤكداً أن (الحسم النهائي سيتم خلال اجتماع يعقد صباح الاثنين مع الجبوري).من جهته، قال النائب عن كركوك شوان الداودي ان اجتماع عقد نواب كركوك مع رئيس البرلمان امس تمخض عن (الاتفاق على صيغة توافقية بشأن انتخابات المحافظة)، مؤكدًا ان (هناك تفاهمات تم التوصل اليها ولمسنا مرونة واضحة بين جميع الاطراف للخروج بصيغة توافقية سيتم وضع اللمسات النهائية لها في اجتماع الاثنين من اجل التصويت عليها).وتابع الداودي إن (النقاشات لم تكن سهلة سابقا، لكننا استطعنا امس الخروج بصيغة عند تمريرها الاثنين فستمثل انجازا للبرلمان)، بحسب قوله، مضيفاً (لقد توصلنا الى صيغة تتضمن نقاطاً مشتركة سيتم حسمها بشكل نهائي خلال الاجتماع المقبل).واوضح ان (الاتفاق يتضمن تدقيق سجل الناخبين بتوقيت زمني تحدده مفوضية الانتخابات وتكون آلية توزيع المناصب الثلاث ،المحافظ ونائبه ورئيس المجلس، وفق الاستحقاق الانتخابي للمكونات حيث يأخذ المكون الاول منصب المحافظ والمكون الثاني رئيس مجلس المحافظة والثالث يأخذ منصب نائب المحافظ). وبشأن مستقبل كركوك، اوضح ان (الاتفاق تضمن ابقاء الوضع على ما هو الان لحين بت مجلس النواب بالقضية بحسب الدستور). في غضون ذلك، تحدث رئيس الجبهة التركمانية في مجلس النواب أرشد الصالحي عن بوادر لـ(إقصاء) اللتركمان من مفوضية الانتخابات الجديدة.وقال في تصريح (نرى بأن هناك بوادر بعدم منح مقعد في مفوضية الانتخابات للتركمان)، موضحاً أن (هناك تحركات لتشكيل المفوضية من خلال خمسة أعضاء للمكون الشيعي واثنين للمكون السني واثنين للمكون الكردي)، متسائلا (لماذا يستبعد مكون وهو موجود في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى والموصل وبغداد، كما انه قومية ثالثة من مقعده ويعطى المقعد للاخرين بغبن).من جهة اخرى ، حرّم المرجع الديني قاسم الطائي انتخاب ثلاث فئات .وقال مكتب الطائي في بيان إن الطائي(حرم انتخاب كل من لم يحترم العراق كبلد واحد وليس موحداً، ولم يحترم ثرواته كما سرقتها التراخيص النفطية، ولم يحترم حدود العراق ويراع منافذه الحدودية والمائية).وتابع الطائي في معرض رده على سؤال قدم اليه من مجموعة من اتباعه ومريديه، (لا يجوز انتخاب من لم ير منه الا مصلحته الشخصية، وكل من لا يدري بما يدور في داخل البلد، وهو يدور في بلدان الأرض وكل من لم يحترم المرجعية ودورها لا يجوز انتخابه، بل يتحمل الناخب كل أوزار المنتَخب وأخطائه في الدنيا والآخرة).