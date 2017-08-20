التربية تعد قرار البرلمان بتحسين معدلات الطلبة متأخراً

التعليم يعلن شروط قبول الموظفين المتميزين في الكليات والمعاهد

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أصدرت وزارة التربية توضيحا بشأن قرار مجلس النواب القاضي بمنح طلبة السادس الإعدادي فرصة لتحسين معدلاتهم، مشيرة إلى أنه جاء متأخرا. وقالت الوزارة في بيان امس ان (اللجنة الدائمة للامتحانات تؤكد احترامها لقرار المجلس إلا أنه جاء متأخرا ولم يتضمن أي تخصيص مالي).

وأضاف أن (توقيت الجداول الامتحانية وضع بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتأجيلها يؤثر على القبول المركزي للطلبة في الجامعات)، واوضح البيان أن (اللجنة تؤكد بقاء توقيتات جدول امتحانات السادس الإعدادي بكافة فروعه على موعدها السابق في 26 آب الجاري دون تغيير). فيما أكدت النائبة عن كتلة الاحرار اقبال الغرابي ان تصويت المجلس بمنح تحسين معدل طلبة السادس الاعدادي ملزم للوزارة فضلا عن مراعاة جدول الامتحانات. وقالت الغرابي في بيان امس ان (تقديم طلب موقع من 82 نائبا إلى لجنة التربية البرلمانية ومتابعة النائب رياض غالي الساعدي عضو اللجنة والمطالبة بتحسين معدلات الطلبة)، وأشارت الى ان (الظروف التي مر بها البلد اثرت بشكل كبير على أداء الامتحانات الوزارية)، وأوضحت الغرابي أن (تصويت المجلس ملزم للوزارة بتحسين معدلات طلبة السادس الإعدادي).

شمول طلبة

وعلى صعيد متصل وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني بشمول طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الديوانية براتب المعين المتفرغ. وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان امس ان (الوزارة تابعت حالة انسانية نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة ورغم ظروفه الصعبة واعاقته تمكن التخرج من الصف السادس العلمي الفرع الاحيائي بمعدل 92.14)، واشار الى ان (الطالب يطمح الدخول الى كلية الطب وناشد الخيرين بالنظر الى حالته)، واوضح منعم ان (السوداني وجه فريقا من الوزارة بزيارة الطالب وشموله براتب المعين المتفرغ نظرا لظروفه الصعبة ولضمان حصوله على حقوقه المشروعة حسب قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 كونه من ذوي الاعاقة)، وتابع ان (السوداني أتصل بوزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى لمساعدة الطالب بشأن امكانية قبوله في احدى الكليات الطبية في المحافظة لتحقيق حلمه الذي طالما راوده في ان يكون طبيبا).وأعلنت وزارة التعليم ضوابط قبول الموظفين المتميزين بالكليات والمعاهد للسنة الدراسية 2017-2018، مؤكدة ان ضوابط القبول تضمنت أن يكون المرشح من مواليد 1977 فصاعدا، ولديه خدمة فعلية لا تقل عن سنتين لغاية 1/10/2017، وانه سيتم ترشيح الموظفين الحاصلين على الشهادة الاعدادية للقبول في المعاهد التقنية وترشيح الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني للقبول في الكليات المناظرة.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي، في بيان تلقته(الزمان) امس إنه (يشترط في الموظف المرشح للقبول في المعاهد التقنية ألاّ يقلّ معدله عن 65بالمئة في الدراسة الإعدادية بفروعها العلمي والادبي والمهني، ويحق لخريجي المراكز المهنية المعتصم والوليد والمعتز حصرا الذين ادوا الامتحان الوزاري البكالوريا حصرا التقديم للقبول في المعاهد التقنية ضمن قناة المتميزين لاعتبار شهادتهم معادلة لشهادة الاعدادية على الاّ يقلّ معدلهم عن 65بالمئة)، واضاف انه (يشترط في الموظف المرشح للقبول في كليات الصيدلة وكليات التقنيات الطبية الا يقل معدله عن 90بالمئة والمرشح للقبول في كليات الهندسة وكليات التقنيات الهندسية عن 85بالمئة والمرشح للقبول في باقي الكليات عن 70بالمئة)،واوضح العبودي ان (ترشيح الموظف للقبول يتم من دائرته حصرا ويعدّ ترشيحه موافقة مبدئية لمنحه الاجازة الدراسية وانه لا يحق ترشيح من سبق وتم ترقين قيده او من لديه قبول سابق ضمن قنوات القبول المختلفة الأخرى، وسيتم إدخال بيانات المرشحين للقبول في الكليات والمعاهد من الجهات المخولة ومن خلال البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة)، وأشار الى انه (يتم قبول المرشحين ضمن التخصصات المناظرة وبحسب خطة القبول والمعدل التنافسي، وأن منح الإجازات الدراسية أو تمديدها من صلاحية دائرة المرشح ويتم ارسال الموفقة على منح الاجازة الدراسية الى الجامعة المقبول بها الموظف مباشرة وارسال نسخة من الكتاب الى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة فقط وخلال النصف الاول من السنة الدراسية وبعكسه يعدّ القبول ملغيا)، مؤكدا ان (المعدل التنافسي يحسب على اساس 70بالمئة من معدل التخرج في المعهد و30بالمئة على وفق التقييم الذي حصل عليه في استمارة المفاضلة).

إجازة دراسية

واضف العبودي انه (لا يحق للموظف المجاز دراسيا تغيير جهة قبوله اذا كان قبوله صحيحا وعلى اساس خياراته والمعدل، ولا يحقّ له تعديل الترشيح في السنة اللاحقة)، وتابع انه (يحق للموظف المجاز دراسيا الانتقال في السنوات الدراسية فوق الاولى وبحسب ضوابط الانتقال وشرط موافقة دائرته على ان تبلغ الوزارة بذلك، وانه في حال ثبوت كون الموظف المقبول ممن سبق وتم ترقين قيده يكتب الى الوزارة لالغاء قبوله ضمن قناة المتميزين)، مشيرا الى انه (في حالة ثبوت حصول الموظف على قبول سابق ضمن قنوات القبول الاخرى وعدم الغاء قبوله منها لحين قبوله ضمن قناة المتميزين، يكتب الى الوزارة لالغاء قبوله ضمن قناة المتميزين ويترك لدائرته منحه اجازة دراسية من عدمه ضمن قناة القبول الاولى)، واوضح العبودي انه (في حال انسحاب الطالب لاي سبب كان بعد اصدار اوامر القبول يتم مفاتحة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة لالغاء قبوله وحرمانه من التقديم ضمن قنوات القبول لمدة خمس سنوات، و يستثنى ذوو الشهداء المتقدمون ضمن هذه القناة من شرطي العمر والخدمة، وفيما يخص المعدل فتنطبق عليهم ضوابط تقديم ذوي الشهداء التي اعلنت الوزارة عنها في وقت سابق، مع الالتزام بالضوابط الاخرى لقبول الموظفين المتميزين).كما أعلنت الوزارة ايضا ضوابط قبول الطلبة الـ10بالمئة الأوائل من خريجي المعاهد في الكليات للسنة الدراسية 2017-2018، موضحة انه ستحتسب نسبة الـ10بالمئة الاوائل لكل اختصاص على حدة مع جبر كسر العدد لمصلحة الطالب، وانه سيتم تسلم بيانات الطلبة المذكورين عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.وتابع العبودي انه (يمكن شمول خريجي الدور الثاني وللحالات التي تم فيها تأجيل امتحانات الدور الاول الى الدور الثاني لاسباب موجبة حتما وبحسب ما جاء بالفقرة 10 من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 النافذة، على الا تقل معدلاتهم عن الحد الأدنى للمعدل المقبول في الدور الاول بنسبة القبول)، موضحا ان (خريجي المعاهد الصباحية يتم قبولهم في الكليات الصباحية وخريجي المعاهد المسائية في الكليات المسائية على وفق التخصصات المناظرة والقريبة بما لا يزيد على 10بالمئة من خطة القبول)، واضاف العبودي أن (المنافسة بين الـ 10بالمئة الاوائل من خريجي التخصصات المماثلة تتم من خلال تحديد التسلسلات على ان تتم المنافسة بين التسلسل الواحد بحسب تسلسل رغبات الخريجين ومعدل كل منهم، ويحقّ لمن استبعد من القبول في الدراسة الصباحية عند المنافسة مع اقرانه وبحسب خطة القبول التقديم للدراسة المسائية إن توفرت ويكون ترشيحه من الوزارة).