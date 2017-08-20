صحف عراقية تشكّل إتحاداً لتنسيق العمل

إجتماع طارئ يتخذ تدابير لإيقاف حالة إنهيار المؤسسات الإعلامية

بغداد – صباح الخالدي

ناقش عدد من أصحاب الصحف المحلية في اجتماع طارئ اتخاذ التدابير المطلوبة لانقاذ صحفهم من حالة الانهيار الاقتصادي التي تعاني منها خاصة بعد حالة التقشف وحجب الاعلانات عنها لجهة دون اخرى مما تتسبب بتسريح اكثر من نصف ملاكات تلك الصحف اضافة الى خفض رواتب الباقين الى النصف. مؤكدين انه من اجل تكثيف العمل لانقاذ المؤسسات الصحفية العراقية صارت الدعوة لهذا الاجتماع لاتخاذ الخطوات والتدابير الضرورية الكفيلة بايقاف مسلسل الانهيار المستمر للصحف،فقد قرر المجتمعون الاعلان عن تأسيس اتحاد اصحاب الصحف العراقية كجهة قطاعية تعنى بمهمة توحيد وتنظيم الجهود ووضع استراتيجية والتخطيط لوضع الحلول للازمة الخانقة التي تمر بها الصحافة العراقية وكل ما من شأنه تعضيد ديمومتها.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ امس انه (انطلاقاً من الدور الريادي الذي تمثله الصحافة العراقية في ارساء قيم الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات وما تمخض من مواقف راسخة تجلت في ان يكون للصحافة اثرها البالغ في تحقيق الانتصارات الكبرى في معارك التحرير ومواجهة عصابات الظلام الارهابية الداعشية).

محاولة تواصل

واضاف (وعلى مدى العامين الاخيرين وبجهود واتصالات دؤوبة مع جميع الجهات في محاولة للتوصل الى حلول موضوعية ونافعة للازمة التي تمر بها الصحف العراقية من دون استثناء، جابهتنا ارادة مضادة تمنع اي حل وتسعى في الباطن لانهيار الصحف استجابة لدوافع سياسية فاسدة لايسرها انتعاش الصحافة التي كانت وما زالت مصدر قلق لها لما تقوم به من دور كبير في كشف فسادها وتسليط الضوء على اخفاقاتها)، واوضح البيان انه (ومن اجل تكثيف العمل لانقاذ المؤسسات الصحفية العراقية وجدنا انه لابد من الدعوة لهذا الاجتماع الطارئ لاتخاذ الخطوات والتدابير الضرورية الكفيلة بايقاف مسلسل الانهيار المستمر لصحفنا ومنها اولا – الاعلان عن تأسيس اتحاد اصحاب الصحف العراقية كجهة قطاعية تعنى بمهمة توحيد وتنظيم الجهود ووضع استراتيجية بعيدة المدى والتخطيط لوضع الحلول للازمة الخانقة التي تمر بها الصحافة العراقية وكل ما من شأنه تعضيد ديمومتها وثانياً- دعوة الرئاسات الثلاث للقيام بواجبها في حماية وصيانة حرية التعبير والرأي والتي تعد الصحافة احدى أهم واجهاتها من خلال الدعم والاسناد والمشاركة في توفير الحلول وتسهيل المهام واقرار التشريعات لضمان استمرار عطاء صاحبة الجلالة ومواصلة اداء واجبها المهني كسلطة رابعة).

مسؤولية الجميع

وتابع (ثالثاً- نظراً لما تمثله نقابة الصحفيين العراقيين كشريك للمؤسسات الصحفية العراقية في تطوير وحماية حقوق الصحفيين الذين تسببت الازمة بتسريح اعداد كبيرة منهم عن العمل، نرى ان من المهم جداً ان تضطلع النقابة بمسؤوليتها المهنية والقانونية تجاه هذه الازمة من خلال تفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقاً في اكثر من لقاء مع اصحاب الصحف وكذلك العمل بما ورد بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء قبل اكثر من سنة وعده أرضية للانطلاق من اجل ايجاد حل للازمة ورابعاً- بناء على ما تقدم ولحجم الضرر الذي لحق بالصحف العراقية جراء التراخي والتجاهل والاهمال على الرغم من تكرار النداءات لاغاثتها، نـأمل الا نضطر للذهاب الى الخيارات الصعبة والمواقف التي تمثل المحطة الاخيرة في مسلسل الانهيارات التي تمر بها صحفنا العراقية الوطنية، ولهذا اردنا ان نضع الرأي العام اما الحقائق في حال عدم الاستجابة لدعواتنا من قبل الجهات المذكورة وتجاهل المعاناة الكبيرة التي تعيشها المؤسسات الصحفية لكي لانجد انفسنا مرغمين الى اللجوء لاتخاذ قرارات مفتوحة على جميع الاحتمالات)، معبرين عن (الامل ان تحظى دعوتنا هذه بالتعامل الايجابي من قبل الجهات ذات العلاقة كبادرة حسن نية مرتقبة)، هذا وشارك في الاجتماع والتوقيع على البيان صحف الدستور والزمان وكل الاخبار والمستقبل العراقي والصباح الجديد والشرق والبينة الجديدة والمدى والحقيقة والمشرق والكلمة الحرة والنهار والعالم والعراق الاخبارية وفوتبول.